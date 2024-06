Hamilton impatient de voir Márquez sur la Ducati

Les deux pilotes les plus titrés de la grille actuelle de la Formule 1 et du MotoGP vont tous deux courir en rouge la saison prochaine. Alors que Lewis Hamilton va rejoindre la Scuderia Ferrari après 12 saisons chez Mercedes, Marc Márquez a été annoncé cette semaine comme nouveau pilote officiel Ducati après avoir tenu ce rôle pendant 11 ans chez Honda et avoir opéré cette année une transition sur une Desmosedici satellite.

Hamilton, 39 ans, et Márquez, 31 ans, ont beau être à la tête du plus gros palmarès parmi les pilotes en activité dans leur championnat respectif, avec sept titres F1 pour l'un et six titres MotoGP pour l'autre, tous deux courent après la victoire depuis 2021. Aussi l'Anglais comprend-il très bien la démarche du #93, dont il voit le transfert comme une quête de rebond pour un pilote qui prouve être toujours capable de performer.

Impressionnant sur la Ducati de 2023 qu'il pilote cette année dans le team satellite Gresini Racing, Márquez s'est rapidement adapté après avoir rompu son contrat avec Honda et s'est déjà mêlé plusieurs fois à la lutte pour la victoire. Récompensé par cinq médailles en course sprint et trois podiums en sept Grands Prix, il occupe la troisième place du championnat à 35 points du leader.

Son arrivée dans l'équipe officielle, l'an prochain, lui permettra de bénéficier du dernier modèle de la moto italienne et du soutien total du constructeur, avec pour objectif clairement assumé de viser un nouveau titre, son dernier sacre remontant à 2019. Il fera équipe avec Pecco Bagnaia, titré ces deux dernières saisons.

Grand fan de MotoGP, Hamilton s'est dit très enthousiasmé par cette perspective, impatient de voir le pilote espagnol revenir à son meilleur niveau. "C'est génial, il est incroyable !" a-t-il commenté, interrogé sur ce transfert depuis Montréal où se tient cette semaine le GP du Canada de Formule 1.

Lewis Hamilton et Marc Márquez sur le podium du GP de France MotoGP 2013.

"Voir Márquez sur la Ducati, ça va être cool. La Ducati a toujours été une moto tellement cool. Du point de vue d'un athlète, ou du point de vue d'un pilote, je pense que c'est... C'est peut-être la même chose pour certains d'entre vous, quand vous avez occupé un poste pendant très, très longtemps, c'est génial d'avoir quelque chose de nouveau, un nouvel environnement, un nouveau bureau, de nouvelles personnes avec qui travailler et de nouveaux défis."

"Et puis, il y a du trac, toutes ces choses dont on n'est pas sûr, dans le sens où l'on ne sait pas comment on va s'intégrer dans un environnement, par exemple. Mais c'est excitant ! Et c'est génial quand on est accueilli dans un nouvel environnement. Alors, oui, je pense que c'est vraiment cool et j'ai hâte de le voir sur cette moto."

"J'adore le MotoGP et je suis vraiment très excité aussi pour l'avenir de ce sport", a souligné Lewis Hamilton, évoquant l'arrivée de Liberty Media aux manettes à partir de la saison prochaine. "Je pense qu'ils vont probablement beaucoup apprendre de ce qui s'est passé avec Liberty en Formule 1 ces dernières années, et je pense qu'il va y avoir une grande croissance. Mais les courses sont incroyables."

Propos recueillis par Ben Hunt