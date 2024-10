Le "cauchemar" de Joan Mir avec des vibrations inexpliquées

Pendant que Johann Zarco vivait un GP d'Australie très encourageant, dans une course qui a selon lui confirmé le retour de Honda dans la lutte avec les autres marques, Joan Mir était loin de dresser un constat aussi satisfaisant. Le pilote de l'équipe officielle a accumulé les difficultés tout au long du week-end et, en course, il a été confronté à d'étonnantes vibrations, en évitant soigneusement d'évoquer un éventuel problème venant du pneu.

"J'étais optimiste pour cette course, la météo était meilleure, les conditions fantastiques", a commenté Mir. "Mais disons que j'ai eu un problème avec un fournisseur externe qu'il faut analyser. C'est la meilleure chose politique que je puisse dire. Nous devons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé, parce que c'est dommage."

"J'ai perdu beaucoup de temps, j'avais des vibrations dans les virages, ce dont je ne m'étais pas plaint durant le week-end. Cela a produit quelque chose chez notre fournisseur externe. Nous devons enquêter et comprendre un peu les choses pour dormir un peu mieux cette nuit, c'est tout."

Sur le site officiel du championnat, Joan Mir a décrit un "cauchemar" et une surprise totale face à ces problèmes. "Je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé, franchement", a lâché le Majorquin, visiblement sonné. "J'ai eu du mal pendant toute la course avec des problèmes inattendus que je n'avais pas eus de tout le week-end. Ça fait partie des jours où on ne sait pas quoi dire."

"Je n'arrivais pas à piloter", a-t-il résumé. "J'avais énormément de vibrations sur la moto. On ne comprend pas vraiment d'où elles viennent parce que je semble être le seul à les avoir. C'est très difficile. On va essayer de comprendre, c'est la seule chose que je puisse dire. On va essayer de comprendre, travailler et on ne va pas baisser les bras."

La chute de Joan Mir Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ces vibrations ont peut-être joué un rôle dans la chute de Mir, alors lointain 18e : "J'avais ces problèmes, et j'ai vu que je rattrapais Aleix [Espargaró], et que Taka [Nakagami] me rattrapait. J'ai essayé de préparer un dépassement sur Aleix, je suis arrivé dans le virage 4 beaucoup plus en travers et quand l'arrière est revenu, j'ai complètement perdu l'avant. Très étrange mais c'est comme ça."

Un "manque de confiance" lors du sprint

Joan Mir n'était guère plus enthousiaste la veille, après un sprint entamé en 18e position et conclu au 13e rang, sans véritablement tirer profit des nombreuses chutes. Il n'a tout simplement pas trouvé de bonnes sensations et a préféré assurer jusqu'à l'arrivée.

"C'était l'une de ces journées où rien ne fonctionne très bien. C'est la réalité. [Vendredi], j'étais optimiste, parce que les sensations avec la moto étaient meilleures que ce à quoi je m'attendais mais [ce samedi], avec ces conditions, avec le vent et ces choses-là, je n'ai pas pu me sentir bien. On a modifié un peu les réglages par rapport à [vendredi], et probablement que ça n'a pas aidé du tout. Je n'étais pas capable d'attaquer et quand tu ne peux pas attaquer en MotoGP, tu ne peux pas être performant."

"Il y a un truc que j'ai appris lors de ces trois dernières années : quand les choses ne fonctionnent pas bien, il vaut mieux ramener la moto au box, plutôt que de finir au sol", a-t-il estimé. "C'est ce qu'il s'est passé."

Joan Mir Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir a évoqué "un manque de confiance et un manque de performance" qui rendaient difficile de rester sur la Honda : "La stabilité que j'avais avec la moto, et les nombreux mouvements ne me conduisaient à rien d'autre que la chute."

Le pilote espagnol a enfin évoqué des difficultés à bien se servir du holeshot device, un dispositif moins efficace sur la Honda que sur les autres motos et dont Johann Zarco s'était également plaint en début du week-end, puisqu'il était difficile de le désactiver dans le premier virage, qui ne marque pas un gros freinage. Cette séquence a également troublé Marc Márquez lors du sprint mais sur la Honda, Mir a préféré ne pas utiliser le variateur de hauteur dans cette portion du tracé.

"Dans le virage 1, il ne se désengage pas. Quand tu freines, il reste, et tu fais le virage 1 avec. Je pense qu'on est les seuls à ne pas l'utiliser dans ce virage. On devrait travailler un peu dessus, parce que je pense que cela nous apporter quelques km/h en plus. Je me rappelle avec la Suzuki ,on ne l'utilisait pas non plus, mais c'était il y a quatre ou cinq ans donc on doit continuer à progresser. "

Avec Luca Bartolomeo et Léna Buffa