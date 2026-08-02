KTM pourrait mettre fin à l'aventure de Viñales chez Tech3 dès Silverstone

Maverick Viñales pourrait perdre son guidon chez Tech3 pour la deuxième partie de la saison 2026 de MotoGP. D'après les informations recueillies par Motorsport.com, KTM cherche actuellement la meilleure solution pour mettre fin à cette collaboration le plus rapidement possible.

Pour l'heure, les dirigeants de la marque de Mattighofen ont contacté Pol Espargaró afin qu'il soit prêt à reprendre le guidon de la KTM lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui se disputera le week-end prochain à Silverstone. Un remplacement qui pourrait ensuite se prolonger jusqu'à la fin de la saison.

Cette décision de KTM serait notamment liée à la blessure que traîne Viñales depuis juillet dernier, lorsqu'il s'était blessé à l'épaule gauche après une chute au Sachsenring. Une douleur qui continue de perturber le pilote originaire de Roses en Catalogne.

Mais l'élément déclencheur semble surtout être l'importante tension apparue ces dernières semaines entre l'Espagnol et Günther Steiner, le nouveau directeur général de Tech3, l'équipe avec laquelle il évolue.

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Viñales s'était engagé avec KTM pour courir avec l'équipe française en 2025 et 2026, dans le cadre d'un contrat le liant directement au constructeur autrichien. Après un excellent début de saison dernière, la marque lui avait même promis une promotion au sein de l'équipe officielle.

"Cet hiver, on m'a dit que je serais dans l'équipe d'usine, puis [on m'a dit que] je serais chez Tech3, et maintenant je ne sais même pas où je me situe", expliquait Viñales à Motorsport.com lors du Grand Prix de République tchèque.

Dans son contrat, KTM disposait d'une option unilatérale jusqu'au 30 juin pour prolonger son engagement d'une année supplémentaire. Viñales espérait donc continuer à porter les couleurs orange, mais l'annonce des recrutements d'Álex Márquez et de Fabio Di Giannantonio pour l'équipe officielle, combinée au silence de Tech3, a rapidement semé le doute.

"Si je ne suis pas dans le championnat du monde, ce sera à cause d'un seul acteur, KTM, personne d'autre", déclarait Viñales à Brno, alors que le conflit s'est encore intensifié lors du Grand Prix d'Allemagne.

"KTM m'a envoyé un contrat, par e-mail. Je l'ai signé [...] et deux semaines plus tard, ils ont dit que ce n'était absolument pas valide", expliquait Viñales après avoir accepté qu'il ne ferait pas partie de la grille MotoGP en 2027.

Günther Steiner est arrivé chez Tech3 il y a moins d'un an, en provenance de la F1. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

De son côté, Günther Steiner avait également envoyé plusieurs signaux forts, évoquant la volonté de Tech3 de repartir sur de nouvelles bases : "Nous ne voulons aucun poids du passé. Par conséquent, certaines personnes qui étaient associées au groupe, pas seulement à Tech3 ou KTM, mais au groupe dans son ensemble, ne correspondent peut-être plus à ce que nous voulons."

Une déclaration qui semblait également viser indirectement Brad Binder, lui aussi longtemps associé au projet KTM.

Dans cette période de conflit, le directeur de KTM Motorsport, Pit Beirer, est resté beaucoup plus discret. L'ancien pilote de motocross avait répété que la trêve estivale serait le moment choisi pour arrêter la composition définitive des effectifs Tech3 pour 2027.

La réalité est toutefois déjà connue en interne : Luca Marini et Senna Agius devraient être les pilotes de l'équipe française la saison prochaine, sous réserve de l'annonce officielle.

Face à cette situation, KTM chercherait désormais à tourner la page rapidement et souhaite éviter une escalade médiatique durant les onze derniers Grands Prix de la saison. Le constructeur étudie donc actuellement la formule qui lui permettrait de retirer Viñales de la moto sans subir de conséquences importantes, ni en termes d'image, ni sur le plan financier.