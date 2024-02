LCR dévoile la Honda de Johann Zarco pour la saison 2024

LCR lance officiellement sa saison ce jeudi et comme c'est le cas depuis 2018, l'équipe engagera deux machines aux livrées différentes, l'une aux couleurs du pétrolier Idemitsu pour Takaaki Nakagami et l'autre affichant principalement celles des lubrifiants Castrol, confiée à Johann Zarco, nouveau venu dans l'équipe.

Après quatre saisons à piloter des Ducati, chez Avintia puis Pramac, le Français a décidé de se lancer un nouveau défi en rejoignant LCR, ou plutôt en y faisant son retour puisqu'il avait déjà disputé trois courses pour l'équipe de Lucio Cecchinello en 2019, en replacement d'un Nakagami blessé et qui deviendra son coéquipier cette année.

Johann Zarco sur sa Honda de l'équipe LCR

Zarco abandonne ainsi la machine la plus performante du plateau, avec laquelle il a décroché son premier succès au GP d'Australie l'an passé, pour l'une des plus en difficulté, mais Ducati ne lui proposait qu'une saison supplémentaire en MotoGP, sans garantie que ce soit avec la moto la plus récente et avec la volonté de l'engager en WorldSBK par la suite. Il a préféré prolonger l'aventure aussi longtemps que possible en catégorie reine en signant un contrat de deux ans chez LCR, une durée à laquelle il n'a jamais eu droit chez Ducati, et avec une troisième saison en option, à laquelle l'équipe songe déjà.

Honda était en effet en grande difficulté l'an passé même si la marque a décroché un succès au GP des Amériques grâce à Álex Rins, à qui Zarco succède cette année. Malgré des performances toujours en retrait, la machine japonaise semble déjà mieux convenir au pilotage de Zarco, qui assure même avoir eu de "meilleures sensations" que sur la Ducati il y a un an. La Honda est en plus en pleine évolution et le double champion du Moto2 a perçu une nette évolution entre le modèle testé fin 2023 et celui dont il a bénéficié à Sepang, lors du Shakedown puis du test avec tous les pilotes.

"L'an dernier, j'ai compris que je pouvais également prendre du plaisir dans un moment difficile", a expliqué Zarco dans la vidéo de présentation publiée par LCR. "J'ai bien débuté 2024 sur la Honda et ils semble qu'ils aient fait de nombreux changements donc je suis prêt à prendre du plaisir."

Johann Zarco

"Je veux rester à l'avant ou en avoir au moins l'opportunité, sentir que je peux me battre pour le podium ou encore mieux si la possibilité se présente", a ajouté le vainqueur du GP d'Australie. "Avec la nouvelle moto, j'ai encore plus cette stimulation, cette motivation et cette impression que c'est possible. Je ne peux pas fixer d'objectif de position clair. Je suis habitué à être assez constant. Peut-être replacer Honda dans le top 10."

Après avoir roulé sur une moto dépourvue de couleurs jusque là, Zarco étrennera sa nouvelle livrée lors du test de Losail, prévu lundi et mardi, avant le lancement de la saison sur le même circuit un peu plus de deux semaines plus tard.

