Marco Bezzecchi a été opéré et vise un retour dès Silverstone
Marco Bezzecchi a été opéré ce dimanche, après sa fracture de la clavicule. Aprilia espère qu'il pourra disputer le GP de Grande-Bretagne.
Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Loin du Sachsenring, où se tient le GP d'Allemagne ce dimanche, Marco Bezzecchi a été opéré de la clavicule gauche, fracturée après sa grosse chute des qualifications. L'Italien a été pris en charge dans son pays, près de Modène, pour l'intervention chirurgicale.
"Marco Bezzecchi a été opéré avec succès par le Dr Giuseppe Porcellini à l'hôpital universitaire de Sassuolo", indique Aprilia. "La fracture de sa clavicule gauche a été réduite et stabilisée."
Dans son malheur, Bezzecchi s'est blessé lors du dernier week-end avant la trêve estivale. Le prochain week-end de course se tiendra dans quatre semaines, au GP de Grande-Bretagne, et Aprilia espère que son pilote pourra rouler.
"Bien qu'il soit encore trop tôt pour définir un calendrier précis de récupération, nous espérons voir Marco reprendre la compétition lors du prochain Grand Prix à Silverstone. Cependant, un pronostic plus précis sera communiqué dans les prochains jours, selon l'évolution de son état clinique."
Une chute aux lourdes conséquences
En devant déclarer forfait au Sachsenring, Marco Bezzecchi va encore voir le championnat évoluer en sa défaveur. À ce zéro pointé s'ajoutent trois courses principales sans aucun point : il a été percuté par Jorge Martín au départ en Hongrie, suspendu après avoir frappé un commissaire de piste en République tchèque, et il a déjà connu une grosse chute aux Pays-Bas.
Martín, qui lui a pris la tête du championnat à Assen, a creusé l'écart samedi, tandis que plusieurs pilotes se sont rapprochés.
Trois titulaires sont forfait ce week-end. Johann Zarco vise un retour en septembre après sa blessure au genou du GP de Barcelone, tandis que Fermín Aldeguer craint de devoir attendre la fin de l'été après s'être fracturé une vertèbre au GP des Pays-Bas.
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