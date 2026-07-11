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MotoGP GP d'Allemagne

Marc Márquez confirme en pole, grosse chute de Bezzecchi

C'est Marc Márquez qui partira de la pole position pour les courses au programme ce week-end au Sachsenring. L'Espagnol s'est montré impérial en qualifications, décrochant au passage le nouveau record de la piste. Marco Bezzecchi a lourdement chuté et a été emmené au centre médical.

Léna Buffa
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Luca Marini, Honda HRC

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Luca Marini, Honda HRC

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Marc Marquez, Ducati Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
50

Marc Márquez a décroché la pole position du GP d'Allemagne, la huitième qu'il réussit à obtenir sur le circuit du Sachsenring depuis qu'il a rejoint la catégorie MotoGP. C'est aussi la sixième de suite pour Ducati ici, avec en prime une première ligne entièrement trustée par la marque italienne.

À noter néanmoins que ces qualifications ont été marquées par une grosse chute de Marco Bezzecchi. Il a été confirmé un peu plus tard que le pilote Aprilia s'est cassé la clavicule.

Voir aussi :

Q1 - Bagnaia et Quartararo sauvent leur place

La Q1 opposait, entre autres, un Pecco Bagnaia en manque cruel d'adhérence hier, Fabio Quartararo et tous les pilotes Honda. Pour le premier assaut du chrono, on a vu deux RC213V s'installer dans la roue de Bagnaia  celles de Diogo Moreira et de Joan Mir. Ce dernier en a été récompensé par le deuxième temps provisoire, à 34 millièmes d'un Bagnaia immédiatement leader.

Après un passage par les stands pour embarquer un pneu arrière neuf, Moreira s'est une nouvelle fois placé dans le sillage de Bagnaia, avec également Álex Rins se joignant à ce petit train. Le Brésilien a réussi à abaisser sa marque, mais pas autant que Bagnaia qui a pris une nette avance sur l'ensemble de ses adversaires à cet instant avec un tour bouclé en 1'19"753.

Fabio Quartararo était jusqu'alors quatrième, mais il a réussi (seul) à se hisser au deuxième rang en prenant l'avantage sur les Honda qui le devançaient. Le Français aurait eu le temps d'essayer de faire encore mieux, mais il a préféré rentrer au stand en espérant ne pas être délogé de cette place qualificative pour la Q2.

Le seul qui a semblé en mesure de le menacer était Luca Marini. L'Italien s'est illustré par un bel effort, un tour qui l'annonçait même en tête après le troisième partiel, avant toutefois de devoir se contenter du quatrième temps à cause d'un quatrième secteur moins réussi. Ni Mir, resté sur son chrono de début de séance, ni Moreira n'ont réussi à remonter dans la hiérarchie pour obtenir leur ticket de repêchage.

GP d'Allemagne MotoGP - Q1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 8

1'19.753

   164.532  
2 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.111

1'19.864

 0.111 164.304  
3 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 9

+0.235

1'19.988

 0.124 164.049  
4 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 8

+0.245

1'19.998

 0.010 164.029  
5 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 10

+0.331

1'20.084

 0.086 163.852  
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 9

+0.431

1'20.184

 0.100 163.648  
7 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 8

+0.617

1'20.370

 0.186 163.269  
8 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 8

+0.832

1'20.585

 0.215 162.834  
9 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 8

+0.847

1'20.600

 0.015 162.803  
10 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+1.028

1'20.781

 0.181 162.439  
11 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 8

+1.200

1'20.953

 0.172 162.094  
Voir les résultats complets

Q2 - Pole et record pour Márquez

Bagnaia et Quartararo se sont donc joints aux dix pilotes qualifiés pour la Q2 dès vendredi. On trouvait désormais deux Yamaha, le Français ayant rejoint un étonnant Jack Miller, ainsi que la KTM de Pedro Acosta, les quatre Aprilia et les cinq Ducati présentes ce week-end en l'absence de Fermín Aldeguer.

Bagnaia et Quartararo ont retardé leur sortie des stands, pendant que Fabio Di Giannantonio établissait la première référence de la séance en 1'19"512. Tandis qu'elle était battue par Raúl Fernández pour deux dixièmes et demi, Marco Bezzecchi subissait une grosse chute dans le virage 7, où il est parti en highside après une énorme glissade de sa roue arrière.

Le pilote Aprilia, déjà accidenté à haute vitesse à Assen, s'est fait violemment malmener, mettant à très rude épreuve un corps qui gardait déjà de fortes douleurs depuis deux semaines. Il a fini par se relever et quitter la zone sous les applaudissements des personnes présentes, de toute évidence soulagées qu'il ne soit pas plus gravement touché. Bezzecchi semblait néanmoins souffrir du bras gauche quand il a rejoint son stand. On apprendrait plus tard qu'il s'est cassé la clavicule et doit être opéré.

 

On était à mi-séance quand Marc Márquez a amélioré son temps pour se porter au deuxième rang, à 0"089 du chrono de Fernández. Bagnaia bouclait peu après son premier tour lancé de la séance, qui le plaçait à la neuvième place provisoire. Pendant que Fernández se loupait en tentant d'améliorer la référence, c'est Di Giannantonio qui est repassé en tête.

Mais Márquez en avait encore en réserve et il l'a prouvé en bouclant son troisième et dernier time attack en 1'19"041 - une stratégie décidée pour répondre à la baisse rapide de performance de sa monte pneumatique tendre-tendre. Même s'il restait près de deux minutes dans la séance, le champion en titre a relâché son effort après ce tour, synonyme de nouveau record du circuit pour trois centièmes. Son frère, en revanche, a réussi à son tour à tout aligner pour battre Di Giannantonio et se hisser au deuxième rang.

Et ce sera une première ligne 100% Ducati, car personne n'a plus été en mesure de faire mieux que ce trio-là. Raúl Fernández a beau n'être qu'à quatre millièmes, il devra se contenter de la deuxième ligne, qu'il partagera avec son coéquipier Ai Ogura et Fabio Quartararo. Le Français a réussi en toute fin de séance à se propulser à la sixième place, laissant l'autre Yamaha de Jack Miller en fond de classement.

Marco Bezzecchi, malgré sa chute, est qualifié en troisième ligne, encadré par Franco Morbidelli et Jorge Martín. Les pilotes qui le suivent vont cependant profiter de son forfait, notamment Pecco Bagnaia qui a dû se contenter du 11e temps, juste derrière Pedro Acosta.

GP d'Allemagne MotoGP - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 10

1'19.041

   166.015  
2 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 9

+0.061

1'19.102

 0.061 165.887  
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 9

+0.147

1'19.188

 0.086 165.706  
4 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+0.151

1'19.192

 0.004 165.698  
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 9

+0.307

1'19.348

 0.156 165.372  
6 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.342

1'19.383

 0.035 165.299  
7 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 9

+0.491

1'19.532

 0.149 164.990  
8 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 2

+0.572

1'19.613

 0.081 164.822  
9 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 9

+0.687

1'19.728

 0.115 164.584  
10 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 8

+0.699

1'19.740

 0.012 164.559  
11 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 5

+0.712

1'19.753

 0.013 164.532  
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+0.740

1'19.781

 0.028 164.475  
Voir les résultats complets

Cette grille de départ vaudra pour la course sprint, dont le départ sera donné cet après-midi à 15h. Dimanche, pour la course longue de 14h, Franco Morbidelli et Diogo Moreira reculeront de trois places après avoir été pénalisés hier. Rappelons par ailleurs que les emplacements sur la grille seront plus espacés à partir de ce Grand Prix à la suite d'une récente série de changements décidés en réponse à l'accident de Johann Zarco à Barcelone.

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