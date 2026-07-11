Marc Márquez confirme en pole, grosse chute de Bezzecchi

Marc Márquez a décroché la pole position du GP d'Allemagne, la huitième qu'il réussit à obtenir sur le circuit du Sachsenring depuis qu'il a rejoint la catégorie MotoGP. C'est aussi la sixième de suite pour Ducati ici, avec en prime une première ligne entièrement trustée par la marque italienne.

À noter néanmoins que ces qualifications ont été marquées par une grosse chute de Marco Bezzecchi. Il a été confirmé un peu plus tard que le pilote Aprilia s'est cassé la clavicule.

Q1 - Bagnaia et Quartararo sauvent leur place

La Q1 opposait, entre autres, un Pecco Bagnaia en manque cruel d'adhérence hier, Fabio Quartararo et tous les pilotes Honda. Pour le premier assaut du chrono, on a vu deux RC213V s'installer dans la roue de Bagnaia – celles de Diogo Moreira et de Joan Mir. Ce dernier en a été récompensé par le deuxième temps provisoire, à 34 millièmes d'un Bagnaia immédiatement leader.

Après un passage par les stands pour embarquer un pneu arrière neuf, Moreira s'est une nouvelle fois placé dans le sillage de Bagnaia, avec également Álex Rins se joignant à ce petit train. Le Brésilien a réussi à abaisser sa marque, mais pas autant que Bagnaia qui a pris une nette avance sur l'ensemble de ses adversaires à cet instant avec un tour bouclé en 1'19"753.

Fabio Quartararo était jusqu'alors quatrième, mais il a réussi (seul) à se hisser au deuxième rang en prenant l'avantage sur les Honda qui le devançaient. Le Français aurait eu le temps d'essayer de faire encore mieux, mais il a préféré rentrer au stand en espérant ne pas être délogé de cette place qualificative pour la Q2.

Le seul qui a semblé en mesure de le menacer était Luca Marini. L'Italien s'est illustré par un bel effort, un tour qui l'annonçait même en tête après le troisième partiel, avant toutefois de devoir se contenter du quatrième temps à cause d'un quatrième secteur moins réussi. Ni Mir, resté sur son chrono de début de séance, ni Moreira n'ont réussi à remonter dans la hiérarchie pour obtenir leur ticket de repêchage.

Q2 - Pole et record pour Márquez

Bagnaia et Quartararo se sont donc joints aux dix pilotes qualifiés pour la Q2 dès vendredi. On trouvait désormais deux Yamaha, le Français ayant rejoint un étonnant Jack Miller, ainsi que la KTM de Pedro Acosta, les quatre Aprilia et les cinq Ducati présentes ce week-end en l'absence de Fermín Aldeguer.

Bagnaia et Quartararo ont retardé leur sortie des stands, pendant que Fabio Di Giannantonio établissait la première référence de la séance en 1'19"512. Tandis qu'elle était battue par Raúl Fernández pour deux dixièmes et demi, Marco Bezzecchi subissait une grosse chute dans le virage 7, où il est parti en highside après une énorme glissade de sa roue arrière.

Le pilote Aprilia, déjà accidenté à haute vitesse à Assen, s'est fait violemment malmener, mettant à très rude épreuve un corps qui gardait déjà de fortes douleurs depuis deux semaines. Il a fini par se relever et quitter la zone sous les applaudissements des personnes présentes, de toute évidence soulagées qu'il ne soit pas plus gravement touché. Bezzecchi semblait néanmoins souffrir du bras gauche quand il a rejoint son stand. On apprendrait plus tard qu'il s'est cassé la clavicule et doit être opéré.

On était à mi-séance quand Marc Márquez a amélioré son temps pour se porter au deuxième rang, à 0"089 du chrono de Fernández. Bagnaia bouclait peu après son premier tour lancé de la séance, qui le plaçait à la neuvième place provisoire. Pendant que Fernández se loupait en tentant d'améliorer la référence, c'est Di Giannantonio qui est repassé en tête.

Mais Márquez en avait encore en réserve et il l'a prouvé en bouclant son troisième et dernier time attack en 1'19"041 - une stratégie décidée pour répondre à la baisse rapide de performance de sa monte pneumatique tendre-tendre. Même s'il restait près de deux minutes dans la séance, le champion en titre a relâché son effort après ce tour, synonyme de nouveau record du circuit pour trois centièmes. Son frère, en revanche, a réussi à son tour à tout aligner pour battre Di Giannantonio et se hisser au deuxième rang.

Et ce sera une première ligne 100% Ducati, car personne n'a plus été en mesure de faire mieux que ce trio-là. Raúl Fernández a beau n'être qu'à quatre millièmes, il devra se contenter de la deuxième ligne, qu'il partagera avec son coéquipier Ai Ogura et Fabio Quartararo. Le Français a réussi en toute fin de séance à se propulser à la sixième place, laissant l'autre Yamaha de Jack Miller en fond de classement.

Marco Bezzecchi, malgré sa chute, est qualifié en troisième ligne, encadré par Franco Morbidelli et Jorge Martín. Les pilotes qui le suivent vont cependant profiter de son forfait, notamment Pecco Bagnaia qui a dû se contenter du 11e temps, juste derrière Pedro Acosta.

Cette grille de départ vaudra pour la course sprint, dont le départ sera donné cet après-midi à 15h. Dimanche, pour la course longue de 14h, Franco Morbidelli et Diogo Moreira reculeront de trois places après avoir été pénalisés hier. Rappelons par ailleurs que les emplacements sur la grille seront plus espacés à partir de ce Grand Prix à la suite d'une récente série de changements décidés en réponse à l'accident de Johann Zarco à Barcelone.

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