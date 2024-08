Moins de Ducati d'usine : "On ne se relâche pas" promet Dall'Igna

Ducati va perdre l'un de ses avantages la saison prochaine. La marque profite du travail de huit pilotes actuellement, et le partage des données est souvent mis en avant pour expliquer sa réussite, mais il n'y aura plus "que" six Desmosedici sur la grille l'an prochain, Pramac s'étant associé à Yamaha.

Les Ducati resteront les motos les plus représentées sur la grille... mais vont passer à trois modèles de dernière génération – les deux de l'équipe officielle et une pour Fabio Di Giannantonio chez VR46 – les trois autres motos étant vieilles d'un an, alors que toutes les marques rivales aligneront quatre machines dans leur dernier millésime.

Ce choix a déjà été expliqué par des questions logistiques, Ducati jugeant plus simple d'avoir trois motos d'une spécification et trois d'une autre pour gérer la bascule d'une année sur l'autre, mais aussi par une réduction des budgets, ce qui a également contribué aux départs de Jorge Martín et Enea Bastianini pour la concurrence.

Même si Pecco Bagnaia redoute d'avoir moins de données à exploiter la saison prochaine, Gigi Dall'Igna assure que ces changements auront peu d'effets sur le fonctionnement de Ducati.

"Au final, nous réduisons le total de motos parce que nous passons de huit à six motos et pour nous, le meilleur compromis est d'en avoir trois et trois : trois motos d'usine et trois motos de l'année d'avant", a expliqué le directeur général de Ducati Corse, au site officiel du MotoGP. "C'est le meilleur compromis pour nous."

"On ne se relâche pas", a promis l'ingénieur. "On veut gagner on fait de notre mieux pour maintenir le potentiel de la moto. Je ne pense pas qu'avoir quatre motos officielles est si important pour les performances des pilotes officiels. Je pense que même avec la moto de l'année précédente, on peut faire du développement et comprendre les processus pour améliorer la moto."

Fabio Di Giannantonio aura une moto officielle en 2025 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Gigi Dall'Igna estime également que les jeunes pilotes placés dans les équipes satellites, comme ce devrait être le cas pour Fermín Aldeguer chez Gresini, n'ont pas besoin du modèle le plus récent pour faire leurs classes en MotoGP.

"C'est important pour nous parce que la raison pour laquelle nous voulons des équipes satellites est de faire grandir des pilotes et au final, les nouveaux pilotes, les arrivants, n'ont pas besoin d'une moto officielle. Une moto officielle, c'est synonyme de plus de pression, plus de responsabilités. Parfois, c'est mieux de débuter avec une moto de l'année d'avant."

Et quand Yamaha s'engage avec Pramac à très long terme, avec un contrat portant sur sept saisons, Ducati assure aussi sa présence dans la durée, l'accord récemment signé avec VR46 couvrant la future ère règlementaire, avec une nouvelle génération de motos prévue pour 2027. "L'accord est sur cinq ans, donc c'est une longue relation", a souligné Dall'Igna. "On est très heureux de ça."