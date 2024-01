Stoner : Ducati n'a "pas d'honneur" en gagnant "à tout prix"

Casey Stoner a longtemps été l'unique pilote sacré en MotoGP sur une Ducati, après le triomphe de la saison 2007, avant d'être rejoint par Pecco Bagnaia les deux dernières années. L'Australien a souvent exprimé son admiration pour les performances de Bagnaia mais se montre beaucoup plus critique sur la façon dont Ducati a retrouvé le sommet.

La marque italienne a survolé la saison 2023, aidée par sa présence en force sur la grille : depuis 2022, Ducati engage un total de huit motos, soit le tiers du plateau, ce qui contribue grandement à sa domination. Et même si ses dirigeants assurent ne jamais avoir recours à des consignes, la seule obligation étant d'éviter des accrochages, Stoner estime que le constructeur a une influence beaucoup trop importante sur un grand nombre de pilotes.

"Je n'aime pas trop qu'ils aient autant de motos sur la grille parce qu'en fait, ils peuvent contrôler toutes les équipes et leur demander des résultats qui ne sont pas corrects", estime le double Champion du monde dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. "Il est normal d'avoir des consignes d'équipes, mais il ne devrait pas y avoir des consignes venant d'un constructeur."

"J'ai perdu beaucoup de respect pour eux quand ils ont atteint ce niveau. S'ils doivent gagner à tout prix, pour moi ils n'ont pas d'honneur. Je suis aussi certain que Pecco ne voulait pas gagner comme ça. Ils veulent gagner à tout prix et pour moi ce n'est pas honorable."

Si Casey Stoner se permet ses critiques, c'est parce qu'il ressentait un investissement bien moindre lorsqu'il portait les couleurs de la marque dans les années 2000, avant son rachat par Audi. Il attribue les succès actuels, conquis sous l'égide de Gigi Dall'Igna, à une débauche de moyens dont Filippo Preziosi, responsable de la compétition lors des premières années d'engagement de Ducati en MotoGP, était loin de disposer.

Preziosi a été écarté après la saison 2012, payant les mauvais résultats durant les deux années de présence de Valentino Rossi, et Stoner n'a toujours pas digéré cet épisode, même s'il a par la suite retrouvé la marque dans un rôle de pilote d'essais.

"Ducati aurait pu avoir plus de succès que maintenant lors des saisons précédentes. Leur plus grosse erreur a été de se séparer de Filippo Preziosi et je n'ai aucun respect pour la façon dont ils l'ont fait. Dans les années que j'ai passées avec lui, nous n'avions jamais de nouveautés pendant la saison, nous avions exactement le même package donc si nous avions un problème, nous devions trouver un moyen de le résoudre avec la moto que nous avions."

"En milieu de saison, on testait la moto de l'année suivante : il y avait toujours des améliorations au premier test et je voulais piloter cette moto pour la fin de la saison en sachant qu'elle serait plus d'une d'une demi-seconde à presque une seconde."

"Naturellement, Gigi Dall'Igna a fait un bon travail mais il a fallu beaucoup de temps et un gros budget pour en arriver là."