La Hyundai 2024 dévoilée sous ses nouvelles couleurs

Dernier des trois constructeurs du WRC à dévoiler sa livrée pour la saison 2024, Hyundai a choisi de revenir à ses racines. Cette année, la i20 N Rally1 arborera le bleu ciel historique de la marque, de retour comme couleur dominante, toujours associé à son rouge orangé caractéristique. Un clin d'œil évident qui nous ramène dix ans en arrière, lorsque le constructeur sud-coréen a fait son arrivée en Championnat du monde des Rallyes.

Autre anniversaire célébré, celui des dix ans du "partenariat stratégique" de l'équipe avec Shell, tandis que le nouveau sponsor Akrapovic fait son apparition juste derrière les vitres latérales.

Sur cette livrée revisitée, Hyundai n'a pas non plus oublié le regretté Craig Breen, tragiquement disparu en avril dernier dans un accident survenu lors d'une séance d'essais en Croatie. Sur le coffre, la mention "For Craig" à côté du logo Hyundai rend hommage à l'Irlandais.

Dirigée depuis maintenant un an par Cyril Abiteboul, qui a récemment pris du galon en devenant président de Hyundai Motorsport, la structure basée à Azelnau, en Allemagne, espère lutter pour le titre mondial. Elle a pour cela fait revenir le Champion du monde 2019 Ott Tänak et son copilote Martin Järveoja aux côtés de Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe pour former la paire d'équipages titulaires. Andreas Mikkelsen, Esapekka Lappi et Dani Sordo se partagent quant à eux un programme partiel.

Sur le plan technique, Hyundai a annoncé en fin d'année dernière que la nouvelle fenêtre d'homologation des voitures avait été utilisée en priorité pour améliorer la fiabilité de sa machine, avant de se pencher sur la recherche de performance lors du recours aux prochains jokers. Ces évolutions ont été supervisées par le nouveau directeur technique du programme, François-Xavier Demaison, avec également l'objectif de perdre du poids.

"Cette année, nous voulons viser plus fréquemment la victoire, ce que nous espérons réaliser avec un line-up rafraîchi et une Hyundai i20 N Rally1 Hybrid évoluée", souligne Cyril Abiteboul. "Étant donné la nature de la saison 2024, nous pensons pouvoir nous battre pour le titre pilotes. Ott reste sur une mission inachevée avec l'équipe et une fois que nous avons entamé les discussions, nous avons pris conscience qu'il y avait un intérêt mutuel à la terminer."

"Avec lui et Thierry, nous avons deux pilotes capables de remporter le titre. Dans notre troisième voiture, nous voulions récompenser les équipages qui, selon nous, méritaient d'avoir cette opportunité, car tous ont fait preuve de loyauté envers l'équipe ainsi que d'un rythme et de capacités impressionnants au cours des dernières années."

"Le recrutement de talents dans plusieurs domaines comme les ingénieurs, les mécaniciens, le personnel météo et sportif renforce également l'ensemble de l'équipe. Le succès en 2024 sera notre priorité et nous sommes convaincus d'avoir les bons éléments pour y parvenir. De plus, nous avons aussi des projets pour 2025 et 2026, que nous avons l'intention de mettre en œuvre."

Le championnat débutera la semaine prochaine par le Rallye Monte-Carlo (du 25 au 28 janvier), pour lequel Hyundai a choisi d'aligner Andreas Mikkelsen et son copilote Torstein Eriksen dans sa troisième auto.

En décembre, Toyota a présenté une livrée toute noire pour sa GR Yaris Rally1, tandis que l'équipe M-Sport Ford a fait le choix la semaine dernière de revenir à une robe majoritairement blanche.