Mikkelsen a refusé un programme complet chez M-Sport

Récemment sacré champion WRC2, Andreas Mikkelsen fera cette année son grand retour dans la catégorie reine du Championnat du monde des Rallyes en rejoignant Hyundai , équipe avec laquelle il avait déjà couru de 2017 à 2019.

Andreas Mikkelsen fera donc partie du line-up de la marque sud-coréenne cette saison aux côtés du pilote finlandais Esapekka Lappi et de l’Espagnol Dani Sordo , qui prolonge une nouvelle fois avec Hyundai. Le Belge Thierry Neuville et l’Estonien Ott Tänak occuperont quant à eux les deux autres places de titulaires de l’équipe.

Motorsport.com que cette offre n’avait pas été la seule à lui parvenir. En effet, Andreas Mikkelsen a également eu l’opportunité de rejoindre Cependant, le Norvégien a confié àque cette offre n’avait pas été la seule à lui parvenir. En effet, Andreas Mikkelsen a également eu l’opportunité de rejoindre M-Sport , qui lui proposait de piloter sur toutes les manches de la saison 2024.

Pourquoi avoir préféré un programme partiel chez Hyundai et non à plein temps chez M-Sport ? Il explique que les objectifs de la marque ainsi que les récents changements au sein du management de l’équipe, initiés par le nouveau patron Cyril Abiteboul, ont considérablement pesé dans son choix de rejoindre l’équipe basée en Allemagne.

Williams Rappelons le recrutement chez Hyundai l’année dernière du directeur technique Francois-Xavier Demaison, passé notamment paren Formule 1 et Volkswagen en WRC, et avec qui Andreas Mikkelsen avait pu travailler lors de ses trois victoires conquises sous les couleurs allemandes.

" Je vois plus d’objectifs à long terme ici. Je pense que Hyundai s’est très bien installé en WRC, et pour longtemps", confie Mikkelsen à Motorsport.com. "Ford l’est à moitié, je dirais : nous savons tous que c’est Malcolm [Wilson] et son équipe qui ont le budget pour Ford, il est donc difficile de savoir comment les choses se passeront dans le futur de leur côté."

"Nous aurions pu avoir une saison complète avec M-Sport. Mais il faut également penser à toutes les options et surtout au long terme. Quand nous voyons les personnes présentes chez Hyundai avec Cyril et FX, avec qui j’ai travaillé chez Volkswagen et que je connais très bien, ce sont des gens en qui j’ai confiance. Donc même en se projetant au-delà de 2024, je pense que Hyundai est un meilleur choix. C’est un contrat d’un an, mais si je m’en sors bien, j’espère que ça pourra aller plus loin. Je pense que c’est naturel."

Andreas Mikkelsen devrait faire ses premiers pas avec les Rally1 hybrides lors de la première épreuve de la saison au Monte-Carlo, du 25 au 28 janvier.

" Ce qui est bien avec le fait de commencer au Monte-Carlo, c’est que l’on n’a pas forcément besoin d’être à 100% avec la voiture pour avoir de bons résultats, il y a tellement d’autres facteurs qui jouent", ajoute Andreas Mikkelsen. "Je suis très content de commencer au Monte-Carlo, même si c’est une course difficile."