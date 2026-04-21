Le programme du Rallye des Îles Canaries 2026 : spéciales, horaires, engagés
Parcours, horaires, engagés, Français en lice : voici l'essentiel du programme du Rallye des Îles Canaries, cinquième manche de la saison 2026 du WRC.
Photo de: Toyota Racing
Le parcours et les horaires
Après son apparition au calendrier WRC l'an passé, le Rallye des Îles Canaries est donc pour la seconde fois de l'histoire au programme dans la discipline reine du rallye mondial. Toutefois, l'épreuve existe en réalité depuis 1977 (se faisant appeler "Rallye El Corte Inglés" jusqu'au début des années 2000) et a régulièrement été une manche du championnat d'Europe des rallyes (ERC). Il s'agit d'une manche sur asphalte.
Après un shakedown organisé ce jeudi 23 avril au matin, le rallye s'élancera officiellement en fin de journée avec une super spéciale d'ouverture jeudi en fin de journée. L'épreuve comptera 18 spéciales en tout, pour une distance totale de 301,30 km, et s'achèvera aux alentours de 15h dimanche.
|Jeudi 23 avril 2026
|ES1
|19h05
|Las Palmas de Gran Canaria 1
|1,89 km
|Vendredi 24 avril 2026
|ES2
|9h25
|Valleseco - Artenara 1
|13,13 km
|ES3
|10h23
|Tejeda - San Mateo 1
|18,62 km
|ES4
|12h16
|Mogan - La Aldea 1
|21,70 km
|ES5
|16h01
|Valleseco - Artenara 2
|13,13 km
|ES6
|16h59
|Tejeda - San Mateo 2
|18,62 km
|ES7
|18h52
|Mogan - La Aldea 2
|21,70 km
|ES8
|21h25
|Las Palmas de Gran Canaria 2
|1,89 km
|Samedi 25 avril 2026
|ES9
|9h20
|Maspalomas 1
|13,47 km
|ES10
|10h35
|Arucas - Teror 1
|13,74 km
|ES11
|11h51
|Moya - Gáldar 1
|28,90 km
|ES12
|15h50
|Maspalomas 2
|13,47 km
|ES13
|17h05
|Arucas - Teror 2
|13,74 km
|ES14
|18h21
|Moya - Gáldar 2
|28,90 km
|Dimanche 26 avril 2026
|ES15
|8h35
|Ingenio - Telde - Valsequillo 1
|25,93 km
|ES16
|10h05
|Santa Lucia - Agüimes 1
|13,27 km
|ES17
|11h50
|Ingenio - Telde - Valsequillo 2
|25,93 km
|ES18
|14h15
|Santa Lucia - Agüimes 2 (Power Stage)
|13,27 km
Les engagés en Rally1
Le peloton des Rally1 retrouve un peu plus d'épaisseur avec dix concurrents en lice et le retour d'une armada de cinq Toyota, parmi lesquelles celle pilotée par le nonuple champion du monde Sébastien Ogier.
Du côté de Hyundai, trois voitures seront inscrites, la troisième étant cette fois confiée à Dani Sordo. M-Sport n'engagera à nouveau que deux Ford Puma.
|33
|
Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|
Oliver Solberg
Elliott Edmonson
|Toyota GR Yaris Rally1
|18
|
Takamoto Katsuta
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|16
|
Adrien Fourmaux
Alexandre Coria
|Hyundai i20 N Rally1
|5
|
Sami Pajari
Marko Salminen
|Toyota GR Yaris Rally1
|1
|
Sébastien Ogier
Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|11
|
Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|95
|
Jon Armstrong
Shane Byrne
|Ford Puma Rally1
|55
|
Joshua McErlean
Eoin Treacy
|Ford Puma Rally1
|6
|
Dani Sordo
Cándido Carrera
|Hyundai i20 N Rally1
Les Français en lice
Sébastien Ogier (Toyota)
Sébastien Ogier n'avait rien pu faire face à Kalle Rovanperä lors de l'édition 2025.
Photo de: Toyota Racing
"J'ai pris beaucoup de plaisir à disputer le Rallye des Îles Canaries pour la première fois l'année dernière et j'ai hâte d'y retourner. C'est agréable de retrouver des spéciales de type circuit au calendrier, cela me rappelle un peu les routes que nous empruntions en Catalogne. Les conditions sont assez constantes et offrent des chances plus équitables à tous les concurrents."
"Il faut disposer d'une voiture rapide qui vous donne la confiance nécessaire pour rouler à la limite, et nous avons pu travailler là-dessus lors de nos essais sur les routes espagnoles cette semaine [la semaine dernière], ce qui a été une bonne occasion de retrouver le rythme après une courte pause. J'espère que nous pourrons nous battre pour la victoire et faire mieux que notre deuxième place de l'année dernière."
Adrien Fourmaux (Hyundai)
Adrien Fourmaux avait terminé cinquième du Rallye des Canaries l'an passé.
Photo de: Hyundai
"Le Rallye des Îles Canaries sera très différent des rallyes sur asphalte que nous avons disputés jusqu'à présent cette année. Nous ne nous attendons pas à trouver de la saleté sur la route – celle-ci sera très propre, avec une adhérence très élevée – ce qui signifie que cela exigera un effort considérable tant au niveau des performances de la voiture que de celles du pilote. Chaque seconde sera difficile à optimiser, et les notes constitueront également un défi majeur ; nous devons vraiment être parfaits pour tirer le maximum de la voiture."
"La météo est un autre facteur qui peut rendre ce rallye assez délicat. La proximité de la mer peut offrir de belles conditions météorologiques, mais en altitude, la pluie peut s'installer et s'accompagner d'un épais brouillard. Cela peut donner l'impression d'un rallye complètement différent selon que l'on se trouve au niveau de la mer ou en montagne. Notre objectif sera d'optimiser tous les aspects pour obtenir le meilleur résultat possible."
Épreuve suivante : Rallye du Portugal (7-10 mai)
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