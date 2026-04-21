Le programme du Rallye des Îles Canaries 2026 : spéciales, horaires, engagés

Le parcours et les horaires

Après son apparition au calendrier WRC l'an passé, le Rallye des Îles Canaries est donc pour la seconde fois de l'histoire au programme dans la discipline reine du rallye mondial. Toutefois, l'épreuve existe en réalité depuis 1977 (se faisant appeler "Rallye El Corte Inglés" jusqu'au début des années 2000) et a régulièrement été une manche du championnat d'Europe des rallyes (ERC). Il s'agit d'une manche sur asphalte.

Après un shakedown organisé ce jeudi 23 avril au matin, le rallye s'élancera officiellement en fin de journée avec une super spéciale d'ouverture jeudi en fin de journée. L'épreuve comptera 18 spéciales en tout, pour une distance totale de 301,30 km, et s'achèvera aux alentours de 15h dimanche.

Jeudi 23 avril 2026 ES1 19h05 Las Palmas de Gran Canaria 1 1,89 km Vendredi 24 avril 2026 ES2 9h25 Valleseco - Artenara 1 13,13 km ES3 10h23 Tejeda - San Mateo 1 18,62 km ES4 12h16 Mogan - La Aldea 1 21,70 km ES5 16h01 Valleseco - Artenara 2 13,13 km ES6 16h59 Tejeda - San Mateo 2 18,62 km ES7 18h52 Mogan - La Aldea 2 21,70 km ES8 21h25 Las Palmas de Gran Canaria 2 1,89 km Samedi 25 avril 2026 ES9 9h20 Maspalomas 1 13,47 km ES10 10h35 Arucas - Teror 1 13,74 km ES11 11h51 Moya - Gáldar 1 28,90 km ES12 15h50 Maspalomas 2 13,47 km ES13 17h05 Arucas - Teror 2 13,74 km ES14 18h21 Moya - Gáldar 2 28,90 km Dimanche 26 avril 2026 ES15 8h35 Ingenio - Telde - Valsequillo 1 25,93 km ES16 10h05 Santa Lucia - Agüimes 1 13,27 km ES17 11h50 Ingenio - Telde - Valsequillo 2 25,93 km ES18 14h15 Santa Lucia - Agüimes 2 (Power Stage) 13,27 km

Les engagés en Rally1

Le peloton des Rally1 retrouve un peu plus d'épaisseur avec dix concurrents en lice et le retour d'une armada de cinq Toyota, parmi lesquelles celle pilotée par le nonuple champion du monde Sébastien Ogier.

Du côté de Hyundai, trois voitures seront inscrites, la troisième étant cette fois confiée à Dani Sordo. M-Sport n'engagera à nouveau que deux Ford Puma.

33

Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 99 Oliver Solberg Elliott Edmonson Toyota GR Yaris Rally1 18

Takamoto Katsuta Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 16 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Hyundai i20 N Rally1 5

Sami Pajari Marko Salminen Toyota GR Yaris Rally1 1 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 11 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 95 Jon Armstrong Shane Byrne Ford Puma Rally1 55 Joshua McErlean Eoin Treacy Ford Puma Rally1 6 Dani Sordo Cándido Carrera Hyundai i20 N Rally1

Les Français en lice

Sébastien Ogier (Toyota)

Sébastien Ogier n'avait rien pu faire face à Kalle Rovanperä lors de l'édition 2025. Photo de: Toyota Racing

"J'ai pris beaucoup de plaisir à disputer le Rallye des Îles Canaries pour la première fois l'année dernière et j'ai hâte d'y retourner. C'est agréable de retrouver des spéciales de type circuit au calendrier, cela me rappelle un peu les routes que nous empruntions en Catalogne. Les conditions sont assez constantes et offrent des chances plus équitables à tous les concurrents."

"Il faut disposer d'une voiture rapide qui vous donne la confiance nécessaire pour rouler à la limite, et nous avons pu travailler là-dessus lors de nos essais sur les routes espagnoles cette semaine [la semaine dernière], ce qui a été une bonne occasion de retrouver le rythme après une courte pause. J'espère que nous pourrons nous battre pour la victoire et faire mieux que notre deuxième place de l'année dernière."

Adrien Fourmaux (Hyundai)

Adrien Fourmaux avait terminé cinquième du Rallye des Canaries l'an passé. Photo de: Hyundai

"Le Rallye des Îles Canaries sera très différent des rallyes sur asphalte que nous avons disputés jusqu'à présent cette année. Nous ne nous attendons pas à trouver de la saleté sur la route – celle-ci sera très propre, avec une adhérence très élevée – ce qui signifie que cela exigera un effort considérable tant au niveau des performances de la voiture que de celles du pilote. Chaque seconde sera difficile à optimiser, et les notes constitueront également un défi majeur ; nous devons vraiment être parfaits pour tirer le maximum de la voiture."

"La météo est un autre facteur qui peut rendre ce rallye assez délicat. La proximité de la mer peut offrir de belles conditions météorologiques, mais en altitude, la pluie peut s'installer et s'accompagner d'un épais brouillard. Cela peut donner l'impression d'un rallye complètement différent selon que l'on se trouve au niveau de la mer ou en montagne. Notre objectif sera d'optimiser tous les aspects pour obtenir le meilleur résultat possible."

Épreuve suivante : Rallye du Portugal (7-10 mai)

Calendrier 2026 du WRC