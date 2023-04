Neuville dédie son attaque dans la Power Stage à Breen

En tête du Rallye de Croatie jusqu'à la 11e spéciale, Thierry Neuville a vu la victoire s'envoler dans un choc à haute vitesse samedi matin. Une fois reparti sur les routes, dimanche, il n'avait plus qu'un objectif : remporter la Power Stage.

Il y est parvenu au prix d'un run époustouflant dans les 14 km de cette ES20. Il n'a rien laissé à ses adversaires et a devancé Kalle Rovanperä de 0"9 pour s'emparer des cinq points bonus au championnat.

C'était la conclusion d'une course chargée en émotions, alors qu'il rêvait de pouvoir offrir la victoire au général à l'équipe Hyundai et la dédier à la mémoire de Craig Breen. C'est après avoir consulté la famille de l'Irlandais que l'équipe avait décidé de rester engagée sur cette course, en se limitant aux deux voitures de Thierry Neuville et Esapekka Lappi, ornées d'une livrée hommage.

"Je suis juste tellement déçu pour l'équipe, pour nous, après tout ce qui s'est passé", a déclaré Thierry Neuville à l'arrivée. "C'est un moment difficile, alors nous voulions vraiment la victoire pour que Craig soit fier. Malheureusement, nous en avons raté l'opportunité en abandonnant alors que nous étions en tête samedi. Nous avons dû nous donner à plus de 100%, et quand on est à la limite, on ne peut pas toujours éviter de telles erreurs."

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe ont dominé la Power Stage

"Nous avons repris le rallye ce matin, déterminés à nous battre dans la Power Stage. Nous avons tout donné et c'était pour Craig. Je ne me suis pas soucié de la voiture, j'ai juste essayé de faire le meilleur temps possible. J'étais flippé pendant la spéciale et, à la fin, ça a été un moment très émouvant pour Martijn [Wydaeghe, son copilote] et moi, mais ces dix derniers jours ont été comme ça. Je suis heureux d'avoir été là au départ de ce rallye pour Craig et heureux d'avoir fait le show dans la Power Stage. Celle-là, je vais clairement m'en souvenir."

Un podium grâce à Lappi

En dehors de cette victoire dans la Power Stage, Hyundai a obtenu une place sur le podium grâce à Esapekka Lappi, troisième derrière Elfyn Evans (Toyota) et Ott Tänak (M-Sport Ford) après un week-end très éprouvant.

"Un grand merci à l'équipe. La décision de venir ici n'a pas été facile à prendre pour la plupart d'entre nous, mais nous avons apprécié l'opportunité de pouvoir piloter à nouveau", a déclaré le pilote finlandais, dont il s'agissait du premier podium avec Hyundai.

"Je sais que cela a été très difficile, sans doute l'une des semaines les plus dures qu'on ait connues. Nous sommes restés concentrés et avons adopté une conduite intelligente qui nous a permis de monter sur le podium. C'est un résultat très important pour nous et pour l'équipe."