Ils vont courir pour Craig Breen : "On doit transmettre un message"

Le Rallye de Croatie s'ouvre officiellement vendredi mais le shakedown a eu lieu ce jeudi, avec le meilleur chrono tombé dans l'escarcelle du Champion du monde en titre Kalle Rovanperä. Pour tous les acteurs de la discipline, difficile toutefois de se concentrer, une semaine tout juste après la mort accidentelle de Craig Breen, qui préparait sa participation à cette même épreuve.

Pour toutes les équipes et les pilotes au départ, y compris Hyundai, rouler ce week-end est apparu assez vite comme une évidence. Encore plus après en avoir discuté avec la famille du pilote irlandais, dont les obsèques ont eu lieu mardi dernier. La quatrième manche de la saison aura donc lieu et les prétendants au titre s'affronteront, mais ils le feront "pour Craig", et parce qu'il l'aurait voulu. C'est là leur unique source de motivation en cette période forcément difficile à vivre.

"Personnellement, je ne vais pas trop mal. C'est difficile, c'est exigeant et c'est très dur pour nous tous", confie le d'habitude peu expressif Ott Tänak. "C'est vide à l'intérieur, et ça nous ronge. C'est dur, mais j'ai promis de donner un sourire à Jackie [la mère de Craig Breen]. Alors on continue."

Je veux te voir sourire, Craig souriait la plupart du temps et vous devez transmettre ce message aux gens. Jackie Breen à Thierry Neuville

Les hommages et les marques d'affection se multiplient et seront un élément central du Rallye de Croatie, où Hyundai arbore une livrée spéciale pour honorer son pilote, dont la voiture prête à courir est bel et bien là, à l'emplacement qui porte son nom.

"Nous sommes tous très tristes de ce qui s'est passé", souffle Thierry Neuville, coéquipier du regretté pilote de 33 ans. "Ce sera un rallye difficile pour tout le monde, mais en tant qu'équipe et que famille du rallye, on doit être forts et continuer à avancer. C'est ce que Craig aurait voulu. J'ai beaucoup de bons souvenirs mais je pense que l'on se souviendra de Craig comme quelqu'un qui a vécu son rêve à 100%, qui a atteint son but dans la vie en arrivant en WRC et en pilotant les voitures les plus rapides du monde. Il vivait sa vie à fond et on s'en souviendra toujours. Je n'oublierai pas son humour irlandais ni le thé qu'il avait l'habitude de boire."

La livrée hommage de Hyundai en Croatie.

"Je sais que l'on doit désormais transmettre un message, non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les autres. Je me suis rendu compte qu'on l'avait souvent oublié ces dernières années. D'abord, on doit s'amuser, et je crois que c'est l'un des messages les plus forts qu'il transmettait. J'ai eu la chance d'aller en Irlande cette semaine et de rencontrer la famille de Breen, de voir sa mère. Je n'oublierais jamais ce moment où elle a pris mon visage dans ses mains et m'a dit : 'Je veux te voir sourire, Craig souriait la plupart du temps et vous devez transmettre ce message aux gens'."

Dans les rangs de l'équipe Toyota, le jeune Kalle Rovanperä s'attend à une week-end "vraiment difficile" mais tient lui aussi à ce que "tout le monde ici pilote pour Craig, c'est l'objectif". Le Finlandais aura notamment à ses côtés Sébastien Ogier, présent pour sa troisième pige de l'année. "La manière dont on aborde ce week-end, c'est en allant de l'avant, parce que la vie continue", résume le Français. "Et je crois que Craig aurait aimé que le rallye se poursuive, car il aimait ce sport et aurait été le premier à vouloir que le spectacle continue. Celui qui gagnera ce week-end aura un goût différent de la victoire, car elle est secondaire en ce moment."

Propos recueillis par Tom Howard