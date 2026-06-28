Une alliance Hamilton-Leclerc pour parvenir à battre Mercedes en Autriche ?

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Fabien Gaillard
Publié:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

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George Russell, Mercedes

GP d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

GP d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
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Deux semaines après son succès stratégique au Grand Prix de Barcelone, Lewis Hamilton compte sur un effort collectif de la part de Ferrari pour avoir une chance de battre les Mercedes, à commencer par celle du poleman George Russell

Ce dernier a signé, malgré un drapeau jaune dans sa dernière tentative, le meilleur temps de la Q3 ce samedi à Spielberg, privant ainsi Charles Leclerc d'une pole position surprise. Toutefois, le bilan de la séance est plutôt bon pour la Scuderia qui pouvait redouter de ne pas être tout à fait dans le match après une entame de week-end difficile.

Les deuxième et troisième places sur la grille sont d'ailleurs sans doute un peu flatteuses car les deux pilotes ont pu signer un temps avant l'accident de Max Verstappen - qui était en lice pour la première ligne - et avant que Kimi Antonelli, qui semblait destiné à rejoindre Russell, ne relâche par erreur son effort.

Aussi, dans le chef de Hamilton, il est clair que le résultat n'efface pas l'avantage dont Mercedes dispose. Selon lui, la meilleure façon d'espérer pouvoir battre les Flèches d'argent sera de coordonner au mieux la stratégie entre Leclerc et lui afin de mettre la pression sur Russell.

"Ce week-end, nous n'étions pas convaincus de pouvoir nous battre pour la victoire", a expliqué le septuple champion du monde. "Ces gars [chez Mercedes] ont été plus rapides que nous de six dixièmes pendant la majeure partie du week-end."

"Nous avons comblé l'écart cette nuit, mais nous accusons encore un retard de trois dixièmes, ou plutôt d'un peu plus de deux dixièmes, aujourd'hui. Il va être très difficile de les challenger demain, mais avec une longue ligne droite jusqu'au virage 3, j'espère qu'ensemble, nous y parviendrons."

"C'est formidable que Charles soit là lui aussi, car j'espère que nous pourrons coordonner notre stratégie et essayer de leur mettre la pression."

Lewis Hamilton (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Photo de: Eric Le Galliot

Selon toute vraisemblance, le GP d'Autriche - nouvelle course où une forte dégradation pneumatique est attendue - devrait se jouer en deux arrêts. Une stratégie à trois arrêts peut théoriquement fonctionner - et être plus rapide - mais la gestion du trafic, sur le tracé de Spielberg, devrait s'avérer plus compliquée qu'en Espagne et donc annuler tout avantage potentiel.

Face à une situation qui risque donc de se jouer sur une stratégie équivalente entre les Mercedes et les Ferrari, Hamilton a conscience du risque de voir l'avantage en vitesse de pointe des W17 jouer à plein. 

Toutefois, Russell se méfie justement du travail en tandem au sein de l'écurie italienne et de la possibilité de voir une différenciation stratégique pour tenter de contrecarrer l'ascendant de Mercedes. 

"Ces gars-là sont ultra-rapides et ça va être un vrai défi de les avoir tous les deux derrière nous", a déclaré Russell. "Nous avons vu à Barcelone à quel point Lewis était rapide."

"Je pense qu'ils auront du mal à nous dépasser dans les lignes droites, car nous y avons l'avantage, mais c'est eux qui ont l'avantage dans les virages."

"Et s'ils adoptent des stratégies différentes ou s'ils nous mettent sous pression, cela risque d'être difficile à gérer. Et, bien sûr, Kimi va être extrêmement rapide."

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