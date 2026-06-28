Leclerc a entrevu la pole malgré un tour "pas exceptionnel" et un feeling toujours pas au top

Malgré une séance de qualifications qu'il décrit lui-même comme "délicate" et des sensations au volant qui demeurent loin d'être parfaites, Charles Leclerc a un temps pu croire à la pole position au GP d'Autriche 2026 de F1.

Le Monégasque a en effet signé le meilleur temps provisoire en toute fin de Q3 alors qu'était déployé le drapeau jaune pour l'accident de Max Verstappen, et une partie du paddock - dont ses propres mécaniciens - ont bien cru que personne ne serait donc en mesure d'améliorer, avant que George Russell ne parvienne à passer entre les mailles du filet pour aller chercher le meilleur temps.

Après la séance, Leclerc est revenu sur la progression de Ferrari entre vendredi et samedi, tout en pointant des sensations encore perfectibles pour lui au volant de la SF-26.

Charles, il y encore des améliorations sur la Ferrari ce week-end. Parlez-nous simplement des performances de la voiture lors de ces qualifications, de votre point de vue.

Oui, la voiture se comporte bien et je pense que l'équipe travaille d'arrache-pied en ce moment, ce qui est vraiment agréable à voir. À Barcelone, nous disposions d'un important package d'évolutions, mais tout le monde travaille dur pour essayer de produire ces améliorations le plus rapidement possible et de les mettre en piste le plus vite possible également. Et ça porte clairement ses fruits, c'est donc vraiment réjouissant à voir.

C'est agréable de retrouver un week-end un peu plus normal. J'en avais besoin.

Ma séance de qualifications a été assez délicate, honnêtement. La voiture avait beaucoup de mal au freinage, de la Q1 jusqu'au dernier tour de Q3. J'ai réussi à réaliser un tour un peu meilleur en Q3, ce dont je suis content. À un moment donné, j'ai pensé que j'allais décrocher la pole, mais George a été tout simplement trop rapide.

La première ligne est une bonne chose, surtout après les deux dernières courses où je n'avais pas un très bon feeling au Canada et à Monaco. À Barcelone, malheureusement, nous avons eu un problème technique qui nous a coûté quelques points supplémentaires. Et oui, c'est agréable de retrouver un week-end un peu plus normal. J'en avais besoin.

Charles Leclerc (Ferrari) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Quelle a été la clé de votre rythme en Q3 ? Avez-vous modifié quelque chose dans votre pilotage ou sur la voiture ?

Honnêtement, ce n'était pas un tour très exceptionnel. C'est le genre de tour où, oui, comme je l'ai dit, je voulais simplement réaliser un sans faute, je voulais juste un tour propre. Et donc, quand on est dans cet état d'esprit, on en laisse peut-être un peu sur la table. Mais je ne le regrette pas, car je n'aurais de toute façon pas battu George. Donc oui, la deuxième place était le mieux que nous pouvions faire.

Et pour la course ? Deuxième aujourd'hui, premier demain ? Comment voyez-vous les choses ?

J'espère vraiment que ce sera le cas. Mais c'est très étrange, car hier a été une journée très difficile pour l'équipe. Je pense que nous avons eu beaucoup de mal collectivement et qu'aujourd'hui, nous avons fait un grand pas en avant. Je ne m'attendais pas, et je pense qu'en tant qu'équipe nous ne nous attendions pas non plus, à être devant les McLaren en particulier et proches des Mercedes. C'est donc une bonne surprise.

Ensuite, pour la course en elle-même, je pense que nous avons progressé avec la voiture en vue de demain. Quant à savoir si cela suffira pour rivaliser avec les Mercedes, j'en doute. Mais s'il y a une opportunité, je ferai tout pour la saisir.

Vous disiez vendredi que la voiture glissait partout, mais vous avez réussi à la placer aux avant-postes en fin de Q3. Combien de modifications avez-vous apportées pendant la nuit et quelles sont vos sensations au volant après avoir modifié la configuration des freins depuis Monaco ?

Nous avons apporté pas mal de modifications, en fait. Pas des changements radicaux, mais un peu partout, ce qui, au final, a fait une différence assez importante. Ensuite, oui, je pense qu'après Monaco, beaucoup de choses ont changé et les sensations étaient meilleures à Barcelone.

Je n'en suis toutefois pas encore entièrement satisfait. Et comme je l'ai dit, lors des qualifications, je ne me sentais pas aussi en confiance que par le passé, lorsque je me lançais à fond en sachant exactement comment la voiture allait réagir. Ce n'est pas le feeling que j'ai pour le moment, et c'est sur cela que je souhaite me concentrer. Mais oui, chaque fois que j'ai rencontré des difficultés par le passé et que j'ai fait des efforts, les choses se sont généralement améliorées. C'est donc déjà un premier pas en avant, mais je ne compte pas m'arrêter là.