Russell défend le choix du drapeau jaune simple après sa pole controversée

Auteur de la pole position au Grand Prix d'Autriche 2026 de F1, George Russell est au cœur d'une controverse, à son corps défendant. Le Britannique est en effet venu chiper le meilleur temps à Charles Leclerc de justesse dans les derniers instants, alors que Max Verstappen venait de s'accidenter dans l'un des derniers virages du circuit de Spielberg.

Russell est même passé dans la zone de l'accident, alors placée sous drapeau jaune simple. Si, un temps, d'aucuns ont pu penser que cette situation allait automatiquement faire annuler le temps du Britannique ou du moins le sanctionner, il n'en a rien été.

Les commissaires ont même rapidement levé tout doute. Russell étant en effet passé dans une zone sous drapeau jaune simple, tout en ayant suffisamment ralenti selon les données à disposition, il a été jugé qu'il avait fait ce qui était attendu de lui et donc le droit d'aller au bout de son effort, s'offrant donc la pole avec 0"236 d'avance sur Leclerc.

De nombreuses questions se sont posées, allant de la légitimité d'un tour de pole - donc en amélioration par rapport à son tour précédent - sous drapeau jaune jusqu'à la question du choix de la direction de course de ne pas brandir un double drapeau pour un accident survenu dans une section rapide, donc dangereuse.

Russell, de son côté, a d'abord expliqué comment il avait vécu la situation à la fin de son tour, en indiquant qu'il n'avait pas même eu conscience que Verstappen était encore dans le bac à gravier quand il est passé dans cette zone.

La sortie de piste de Max Verstappen (Red Bull). Photo de: Peter Fox / Getty Images

"C'est un virage où l'on voit pas mal de choses. J'ai simplement levé le pied de manière importante et j'allais évaluer la situation dès que j'arriverais au virage, s'il y avait une voiture. Mais comme il s'agissait d'un drapeau jaune simple, j'étais assez sûr qu'il n'y avait aucun danger."

"Et dès que j'ai pris le virage, j'ai tout de suite vu le drapeau vert devant moi. En fait, j'ai pensé que la voiture avait pu continuer parce que je ne la voyais pas du tout. Elle était tellement loin de la piste. Ce n'est qu'en voyant le ralenti par la suite que j'ai constaté qu'elle était bien encastrée dans le mur."

"Donc, oui, j'étais content que le bon sens ait prévalu dans ce cas-là", a-t-il ajouté, en référence à la décision de ne brandir qu'un drapeau jaune simple. Si jamais un double drapeau jaune avait été en vigueur, son tour aurait été automatiquement annulé.

"Je pense que dans ce cas précis, un drapeau jaune simple était justifié", a continué le pilote Mercedes. "Car comme je l'ai dit, un double drapeau jaune signale un danger immédiat."

"La seule raison pour laquelle Verstappen s'est retrouvé dans le mur aussi loin, c'est qu'il attaquait et a perdu le contrôle de sa voiture. Donc, vous savez, je pense que le drapeau jaune simple était justifié."

"Je pense avoir tout fait correctement pour garder un contrôle total. Avec un double drapeau jaune, ça aurait été une tout autre histoire."