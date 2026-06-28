L'étrange message radio de Toto Wolff expliqué par George Russell

George Russell a expliqué que le message radio "just drive" de Toto Wolff, lors des qualifications du Grand Prix d'Autriche de Formule 1, visait à l'encourager, lui qui a ensuite décroché la pole position.

Russell a ainsi signé la pole en Autriche, en devançant les Ferrari ainsi que son équipier Kimi Antonelli, mais la séance a été loin d'être simple pour le pilote Mercedes. Il était cinquième en Q1, avec un retard de plus de trois dixièmes sur l'Italien, puis a dû abandonner sa première tentative en Q2 après une erreur au virage 3, ce qui lui a mis le couteau sous la gorge à la fin de cette phase.

Avant sa deuxième et dernière tentative en Q2, un message radio quelque peu sibyllin de Toto Wolff a été diffusé par la réalisation TV, dans lequel le patron de Mercedes disait à son pilote : "George, juste drive", que l'on peut traduire par "concentre-toi juste sur le pilotage", sans autre forme de contexte.

Alors que cela aurait facilement pu être perçu par les téléspectateurs comme un ordre assez sec, Russell a expliqué par la suite qu'il s'agissait en réalité d'un message d'encouragement. Par la suite, il a décroché la pole position grâce à ce qu'il a qualifié de "tour magique" en Q3.

"C'est le genre de [tours] où l'on réussit parfaitement le virage 1 et où on le passe rapidement, mais sans que la voiture ne dérape", a-t-il déclaré à propos de sa dernière tentative lors des qualifications.

"Cela permet de maintenir des températures un peu plus basses. Les pneus sont donc moins chauds à l'approche du virage suivant, ce qui offre davantage d'adhérence. On passe ainsi ce virage plus vite, et les pneus sont à nouveau moins chauds. C'est une sorte de cercle vertueux."

"Ça a tout simplement fait tilt. C'est ce genre de tour magique. Et je suis vraiment, vraiment ravi, car ça a été une séance très difficile pour moi. Mais, comme Toto me l'a dit en Q2, il fallait juste en profiter. Profiter du pilotage. Et il m'a répété la même chose avant la Q3 : 'Vas-y et profite'. Et je me suis dit la même chose : ne pas trop en faire, juste profiter, parce que ce que nous faisons est vraiment génial."

"C'est sans doute l'accent autrichien..."

Toto Wolff (Mercedes) Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Russell a expliqué par la suite que le message de Wolff n'était qu'un rappel des conversations qu'ils ont tout au long de la saison, le patron de Mercedes cherchant à lui redonner confiance.

"Honnêtement, c'est sans doute l'accent autrichien", a-t-il répondu dans un sourire, lorsqu'on lui a fait remarquer que le message en lui-même ressemblait davantage à un ordre qu'à un soutien.

"Non, je pense que le fait de savoir que votre patron a une confiance totale en vous… C'est lui qui a toujours été le premier à me remonter le moral tout au long de la saison lorsque les choses n'allaient pas bien, et à me rappeler que je n'avais pas oublié comment piloter et qu'il connaissait la vitesse que je suis capable d'atteindre."

Peut-être que pour vous qui écoutez sans connaître le contexte, cela a pu sonner différemment.

"Et nous nous parlons tous les jours. Ces petits messages me renvoient en quelque sorte aux conversations que nous avons à titre personnel entre les courses. Alors peut-être que pour vous qui écoutez sans connaître le contexte, cela a pu sonner différemment."

"Pour moi, cela compte beaucoup et cela me rappelle ces discussions que nous avons eues, et cela me rappelle que, oui, j'en suis capable. Je l'ai fait tout au long de ma carrière. Il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas le refaire aujourd'hui."

Lorsqu'il lui a été demandé s'il avait parfois l'impression d'en avoir parfois trop fait cette année, il a ajouté : "C'est certainement un facteur, mais c'est très difficile, car si vous êtes en difficulté et que vous avez un retard d'un, deux ou trois dixièmes, vous ne pouvez pas vous dire : 'Je vais lever le pied', ça ne tient pas la route."

"Quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, vous avez toujours envie d'en faire toujours plus. Et lorsque vous êtes dans la voiture et que vous vous dites : 'Je vais aborder ce virage en freinant cinq mètres plus tôt que lors du tour précédent', ce n'est tout simplement pas ainsi que fonctionne notre cerveau. Mais parfois, c'est justement comme ça qu'on va plus vite."