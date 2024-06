Championnat - Verstappen et Red Bull profitent du zéro pointé de Ferrari

Alors qu'il s'agissait pour lui de la course de tous les dangers dans des conditions changeantes, Max Verstappen n'a pas tremblé pour l'emporter et conforter sa première place au championnat pilotes. Et ce d'autant plus que son dauphin, Charles Leclerc, a connu une course catastrophique avant d'abandonner. Même s'il reste second, l'écart entre les deux hommes est désormais de 56 points. Lando Norris est revenu à sept points du Monégasque tandis que Carlos Sainz et Sergio Pérez ont eux aussi abandonné, perdant du terrain sur le top 3.

Côté constructeurs, malgré l'abandon de Pérez, Red Bull reprend de l'air avec le zéro pointé de Ferrari, mais ce sont McLaren et Mercedes qui ont inscrit le plus de points à Montréal (28 chacun). Deux semaines après Monaco, Alpine a réussi à mettre ses deux voitures dans les points pour en inscrire trois au total.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs