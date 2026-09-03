Colapinto ferme le dossier Zandvoort, mais ne change pas d'avis sur sa pénalité

À la suite du Grand Prix des Pays-Bas, les commissaires qui officiaient lors du week-end à Zandvoort ont été la cible de nombreuses critiques après les pénalités infligées à Franco Colapinto et Arvid Lindblad.

Les deux pilotes avaient écopé d'un drive through pour avoir chacun effectué une manœuvre de dépassement alors que des drapeaux jaunes étaient agités en raison du violent accident de Max Verstappen dans le premier tour de course.

La sanction n'était pas passée du côté de Colapinto, qui s'était montré très frustré après l'épreuve, déclarant que les commissaires "avaient été très sévères" et déplorant leur manque de souplesse.

Dans le clan de l'Argentin, la pénalité avait également fait parler, puisqu'un cadre de l'un des principaux sponsors de Colapinto, Mercado Libre, s'en était pris aux commissaires sur les réseaux sociaux, remettant même en question leur jugement et leur intégrité.

Face à cela, la FIA a publié un communiqué condamnant toute forme de harcèlement en ligne contre ses officiels, notamment dans le cadre de sa campagne United Against Online Abuse. Mohammed Ben Sulayem, le président de la FIA, a également défendu les commissaires de Zandvoort lors d'une conférence de presse en Argentine, organisée dans le cadre du Congrès américain de la FIA.

Colapinto passe l'éponge mais ne change pas d'avis

Ce jeudi, lors de la journée presse du Grand Prix d'Italie, Motorsport.com a relancé Franco Colapinto sur cette affaire, et notamment sur sa rencontre avec Ben Sulayem lors du passage de ce dernier à Buenos Aires.

Si l'Argentin estime que cette histoire est désormais derrière lui, il n'en démord pas concernant sa pénalité, qu'il juge toujours inadéquate.

"Nous avons parlé avec Mohammed il y a deux jours, je crois", a déclaré le pilote Alpine. "Il était en Argentine, donc c'était super. Concernant la pénalité, c'est déjà du passé. Je pense qu'on peut aussi être en désaccord avec les commissaires de temps en temps : ils font leur travail et appliquent le règlement. Personnellement, je pense toujours la même chose, donc mon avis n'a pas changé depuis Zandvoort."

"Mais oui, nous en parlerons évidemment. Nous discutons toujours de beaucoup de choses. Nous verrons probablement aussi certains des commissaires plus tard. Je pense que c'est simplement bien de pouvoir en discuter, mais aussi de comprendre la pénalité."

"Si vous lisez le règlement, la pénalité est conforme aux règles. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Mais encore une fois, cela fait partie du jeu et ni Arvid ni moi ne sommes commissaires. Mais voilà, maintenant, je me concentre sur Monza."