Condamné au fond de grille, Antonelli pense le top 5 "atteignable"

Pour son Grand Prix à domicile, Kimi Antonelli devra s'élancer depuis le fond de la grille. Mercedes a choisi le tracé de Monza pour installer une unité de puissance entièrement neuve sur la monoplace du leader du championnat, ce qui entraînera une pénalité sur la grille.

Si cette décision signifie que les chances de l'Italien de décrocher une première victoire à domicile sont considérablement réduites, alors que la puissance moteur sera particulièrement importante ce week-end sur le "Temple de la vitesse", un domaine où Mercedes excelle, elle représente néanmoins la meilleure option pour l'équipe. Monza est en effet le circuit offrant le plus de possibilités de dépassement parmi les Grands Prix à venir.

Le changement d'unité de puissance étant complet, la pénalité enverra Kimi Antonelli dans les dernières positions sur la grille et le condamnera à une remontée fastidieuse dimanche. Malgré tout, et alors qu'il pourra notamment compter sur la puissance du bloc de Brixworth, l'Italien estime pouvoir accrocher au moins le top 5.

"Nous allons travailler un peu différemment de d'habitude ce week-end, en nous concentrant uniquement sur les réglages pour la course, puis nous verrons", expliquait-il, ce jeudi. "Je pense que le top 5 pourrait être à notre portée, mais évidemment, il faudra voir comment la course se déroule."

Kimi Antonelli pense le top 5 atteignable dimanche, malgré sa pénalité. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Puisque je vais m'élancer dernier, ce sera mode attaque totale !", a ajouté Antonelli. "Évidemment, je garderai quand même la tête froide. Ce n'est pas comme si j'allais arriver au premier freinage dimanche et freiner comme en qualifications, sinon je provoquerais un accident !"

"Je ne veux pas me porter malheur, mais je n'ai rien à perdre. L'objectif sera de récupérer le plus de points possible tout en gardant la tête froide, mais l'état d'esprit sera d'attaquer au maximum et d'essayer de gagner autant de positions que possible."

Si cette pénalité n'arrive pas au meilleur moment, alors que l'Italien domine le championnat d'une main de fer, Antonelli se réjouit néanmoins d'avoir une pression en moins lors de ce week-end où il porte les attentes de toute l'Italie.

"Ce n'est évidemment pas idéal de prendre une pénalité à domicile, surtout une pénalité aussi lourde", a-t-il confié. "Mais au final, en tant qu'équipe, nous pensons au championnat et c'est clairement l'un des meilleurs circuits pour le faire."

"Il vaut donc mieux tout changer maintenant et, je l'espère, éviter d'avoir des problèmes à l'avenir. Je pense que cela me permettra aussi d'en profiter davantage, de piloter avec moins de pression, et je pense que c'est une bonne chose."

Mercedes pourrait jouer le jeu d'équipe

Puisqu'Antonelli n'aura rien à jouer samedi en qualifications, il pourrait être amené à aider son coéquipier George Russell, à l'image d'Isack Hadjar avec Max Verstappen à Spa. Le phénomène d'aspiration est déjà particulièrement important sur le tracé de Monza, mais devrait l'être encore davantage avec les monoplaces de 2026.

"C'est possible", a reconnu Antonelli, interrogé sur la possibilité de jouer le jeu d'équipe en qualifications. "Nous en parlerons également en interne afin d'être prêts si cette situation se présente."

"Mais ce n'est pas acquis. Évidemment, j'en discuterai avec l'équipe et nous verrons ensuite comment les choses évoluent. Mais je pense effectivement que cela pourrait arriver."