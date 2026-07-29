Domenicali répond aux critiques sur les règles 2026 : "Nous n'allons bâillonner personne"

À mi-parcours de la saison 2026 de Formule 1, le nouveau règlement technique, qui accorde une place beaucoup plus importante à la puissance électrique et à la gestion de l'énergie, continue de diviser les fans comme les pilotes.

La F1 affirme toutefois que son public a globalement accueilli positivement les courses disputées jusqu'ici, selon son programme Formula 1 Fan Voice, qui rassemble un groupe de 60 000 fans chargés d'évaluer le spectacle proposé lors de chaque Grand Prix.

D'après les données communiquées par la discipline, 60% de ces fans jugeaient les courses de la saison dernière "bonnes" ou "excellentes", contre 66% en 2026.

De manière assez surprenante, malgré les nombreuses difficultés liées à la gestion de l'énergie, la note attribuée au Grand Prix de Belgique a progressé de 24%. Le Grand Prix de Hongrie, considéré par de nombreux passionnés comme la course la plus naturelle de cette première moitié de saison, a quant à lui obtenu exactement la même évaluation qu'un an auparavant.

Selon les chiffres de la F1, seul le Grand Prix de Grande-Bretagne a reçu une note significativement inférieure à celle de 2025. La discipline explique cette baisse par une arrivée derrière la voiture de sécurité et par le caractère particulièrement animé de l'édition précédente.

Les pilotes se sont toutefois montrés beaucoup plus critiques. Lors des essais hivernaux, Max Verstappen avait rapidement qualifié ces nouvelles règles de "Formule E sous stéroïdes", avant d'être rejoint par plusieurs de ses homologues.

Sur des circuits où l'énergie disponible devient un facteur limitant, comme Silverstone ou Spa-Francorchamps, les pilotes ont notamment jugé les monoplaces 2026 difficiles à exploiter. Oscar Piastri a également pointé du doigt les éléments "d'auto-apprentissage" des unités de puissance, qui peuvent selon lui surprendre les pilotes avec des algorithmes qui anticipent leurs actions.

Selon la F1, les fans de la discipline apprécient plus les courses cette saison. Photo de: Paul Foster

Interrogé lors d'une conférence de presse avec les médias ce mercredi, le président de la F1, Stefano Domenicali, a néanmoins insisté sur le fait que la discipline se trouvait dans une situation très favorable.

"Je pense que la situation que nous vivons aujourd'hui est vraiment excellente", a-t-il déclaré. "Le championnat est au plus haut en termes de personnes qui le suivent, de spectateurs qui viennent sur les circuits et, dans tous les cas, de nouveaux comme d'anciens fans qui apprécient le succès de ce que nous faisons."

Interrogé par Motorsport.com pour savoir si les critiques des pilotes avaient été plus importantes que prévu par la F1 en début d'année, Domenicali a répondu : "Vous me connaissez, nous ne sommes pas là pour bâillonner qui que ce soit. La beauté de notre sport, c'est que chacun peut avoir une opinion, mais une opinion reste une opinion."

"Il y a quelqu'un qui a le devoir, vous savez, de définir une direction. Certains pilotes préfèrent évidemment certaines choses. Je pense que dans ce processus, nous avons souligné la nécessité d'être constructifs à ce sujet."

La réglementation 2026 était un besoin "vital" pour la F1

Domenicali a également rappelé qu'il était important de comprendre pourquoi la FIA et la F1 en étaient arrivées à ce nouveau règlement. Lorsque les discussions autour des règles actuelles ont débuté, l'industrie automobile se dirigeait clairement vers l'électrification. Afin d'éviter de se retrouver avec seulement deux constructeurs moteurs, la discipline devait donc évoluer dans cette direction.

"Je reviens à ce point : ce changement était lié à une raison, et c'était une raison vitale", a confié Domenicali. "Sinon, nous serions ici à parler de notre sport comme d'un autre sport. Donc cela a été ajusté."

Max Verstappen et Stefano Domenicali ont déjà discuté en privé de la nouvelle réglementation. Photo de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Le dirigeant italien a insisté sur l'importance de conserver des critiques constructives de la part des pilotes, estimant que la négativité pure ne profitait à personne. C'est également pour cette raison qu'il préfère discuter de ces sujets en privé, comme il l'a récemment fait avec Verstappen.

"Comme vous me connaissez, je préfère discuter de ces choses dans le respect, entre quatre murs, afin de trouver des solutions ", a-t-il déclaré. "Mais comme je l'ai dit, plus vous vous exprimez fortement sur certains sujets qui sortent du cadre, plus la négativité ne vise plus le sport. Elle devient quelque chose de personnel. Je pense donc que tout le monde l'a compris."

Enfin, Domenicali a rappelé qu'en tant que PDG de la F1, il devait avoir une vision globale, en prenant en compte non seulement les critiques des pilotes, mais aussi ce qui est bénéfique pour la discipline dans son ensemble, notamment sur le plan commercial.

"À ce sujet, comme je l'ai dit, vous savez à quel point je respecte le joyau que représentent nos pilotes. Mais ils doivent comprendre qu'il y a une direction que nous devons suivre ensemble", a-t-il déclaré.

"Les fans sont toujours une priorité, avant tout le monde, y compris moi-même. Ils [les pilotes] peuvent avoir une opinion personnelle, mais j'ai le devoir de faire la synthèse de ce qui est le meilleur pour le sport.

"Mais je pense que la situation est aujourd'hui très forte, très solide, avec l'ensemble des acteurs. Nous devons donc regarder vers l'avenir et nous assurer que le sport continue de grandir, comme je l'ai dit, tous ensemble et dans la bonne direction."