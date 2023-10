EL1 - Verstappen ne laisse pas le sable enrayer sa mécanique

Le soleil de la fin d'après-midi est évidemment là pour accueillir le retour de la Formule 1 au Qatar, deux ans après le premier GP, qui avait également eu lieu à Losail. Le mercure affiche 35°C dans l'air et 41°C sur la piste pour débuter cette épreuve au format sprint, qui ne comptera donc qu'une seule séance d'essais libres, disputée dans des conditions assez différentes de celles du sprint ce samedi et de la course ce dimanche.

Sans surprise, les premiers tours de roue permettent de constater qu'il y a énormément de sable sur la piste, rendant le circuit "très glissant" selon un Max Verstappen rigolard ; il faut dire qu'il peut sceller le titre en inscrivant trois points. Les premiers temps tombent mais, plus encore que d'habitude, ils ne signifient pas grand-chose sur ce tracé qui s'améliore à vue d'œil.

George Russell est le premier à faire tomber la barre des 1'33 puis des 1'32, en pneus durs (blancs) comme la plupart des pilotes de pointe. Et alors que Fernando Alonso venait de faire tomber celle des 1'31, Russell n'a pas tardé à passer sous les 1'30 après 15 minutes de roulage, avec un 1'29"9. Pendant ce temps, Lando Norris puis Verstappen s'attaquent à des panneaux de polystyrène sur le bas-côté, sans dommages pour les monoplaces, mais on ne peut pas en dire autant pour les panneaux.

Le Néerlandais occupe ensuite brièvement les commandes, avant d'être vite supplanté par Russell en 1'29"7. Après 20 minutes dans cette séance, Alonso se hisse en tête en 1'29"4 à la faveur de pneus durs neufs, devancé peu après par Verstappen puis Charles Leclerc, le Monégasque réalisant un 1'29"0. Qu'à cela ne tienne, le pilote Aston Martin signe quelques instants plus tard un 1'28"6 au moment où la plupart des membres du top 10 sont déjà dans les stands.

À la mi-séance, Alonso, Leclerc, Verstappen, Russell et Norris constituent le top 5 alors que les pilotes font tous une halte dans leur garage. Un certain nombre de voitures repartent en piste en pneus usés, principalement pour des longs relais, mais ce n'est pas le cas chez Ferrari où les pilotes chaussent des mediums neufs (jaunes). Sainz remonte au second rang, à quatre dixièmes d'Alonso. Sur cette piste toujours sale, les erreurs et petites sorties sont légion.

À une vingtaine de minutes de la fin de séance, Oscar Piastri réalise un 1'28"3 en pneus durs et prend la première position. Norris ne tarde pas à rejoindre son équipier, revenant à 61 millièmes. Les deux MCL60 sont devancées, quelques minutes plus tard, par la Ferrari de Leclerc, auteur d'un 1'28"1 mais en pneus mediums.

En fin de séance, les pneus tendres font leur apparition tandis que certains pilotes montent des mediums neufs. Cela entraîne une modification du classement : Alonso, d'abord, se place aux commandes en 1'27"9 (mediums) avant d'être battu par Verstappen en 1'27"4 (tendres) ; Sainz et Leclerc (en tendres) s'intercalent entre les deux doubles champions. Sergio Pérez et Yuki Tsunoda profitent des pneus à bandes rouges pour compléter le top 6, à plus d'une demi-seconde.

Grand Prix du Qatar - Essais Libres 1