EL3 - Verstappen le plus rapide, Mercedes en embuscade

Après des Essais Libres 2 contrariés par la pluie, la piste de Suzuka est sèche au coup d'envoi de la troisième séance d'essais du Grand Prix du Japon. Certains profitent de cette météo plus clémente pour rattraper le retard pris la veille en prenant la piste dès les premières minutes. Ce n'est toutefois pas le cas pour McLaren et Alpine. À noter que Aston Martin a installé pendant la nuit les évolutions de Suzuka sur la voiture de Fernando Alonso.

Max Verstappen se charge de prendre les commandes du classement en 1'30"265, avec les pneus mediums, devant son coéquipier Sergio Pérez, au moment où Kevin Magnussen réalise une excursion hors de la piste à l'épingle du virage 11. Le pilote Haas peut repartir, avec des pneus salis dans l'affaire.

Pour rester sur le sujet des pneus, la plupart des pilotes optent pour le composé medium en ce début de séance. Les pilotes Aston Martin se distinguent en sortant avec des durs en revanche et certains, dont Lewis Hamilton, choisissent les tendres. Ce composé offrant les meilleures performances permet au Britannique de déloger Verstappen en abaissant la référence à 1'30"065.

S'ensuit une période d'accalmie dans la chasse au chrono, qui reprend à 40 minutes de la fin de séance avec les premiers tours des pilotes Alpine et McLaren, chaussés des tendres. Lando Norris et Oscar Piastri prennent les troisième et quatrième places, respectivement à un et trois dixièmes de Hamilton, tandis que Pierre Gasly et Esteban Ocon (qui se plaint des rebonds de sa voiture) ne réussissent pas à entrer dans le top 10. Notons, dans la même période, le tête-à-queue de Daniel Ricciardo à la sortie du virage 2. L'Australien profite de la grande zone de dégagement pour ne pas abîmer sa monoplace avec cette figure.

Malgré tout, la priorité durant cette séance est donnée aux simulations de relais de course, qui n'ont pas pu avoir lieu en EL2. Les pilotes Red Bull déplorent un temps le comportement de leur voiture, avant d'en être plus satisfaits, tandis que les pilotes Williams se montrent plus critiques.

Dans les dix dernières minutes, les simulations de qualifications débutent. George Russell bat le temps de son coéquipier mais Pérez et Verstappen font encore mieux, avec un temps de 1'29"563 pour le Néerlandais. Étonnamment, directement derrière le duo Red Bull se trouve celui de Mercedes, à plus de trois dixièmes. Fernando Alonso est cinquième et Norris sixième, auteur du record dans le premier secteur.

Pour trouver le premier pilote Ferrari, à savoir Carlos Sainz, il faut descendre jusqu'au septième rang. L'Espagnol accuse six dixièmes de retard sur Verstappen. Charles Leclerc, lui, n'est que dixième, derrière Piastri et Tsunoda. Frustré, le Monégasque se plaint dans sa radio d'être resté trop longtemps dans son garage et de ne pas avoir fait plus de tours en fin de séance.

Grand Prix du Japon - Essais Libres 3