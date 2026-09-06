Retour à la réalité pour Gasly et Alpine après une parenthèse magique

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Parti en pole position du Grand Prix d'Italie, Pierre Gasly n'a pas vraiment eu le temps de croire au miracle et a conclu cette épreuve à la septième place, derrière les écuries du top 4.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
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Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
48

Pierre Gasly et Alpine comptaient bien jouer leur carte à fond au Grand Prix d'Italie 2026 de F1 après la pole position surprise de la veille. En dépit de bons départs, le Français n'a cependant pas pu y croire très longtemps, sa monoplace manquant encore clairement de performance face aux écuries de pointe. 

Forcément, après l'immense joie à l'issue des qualifications, la dégringolade progressive de Gasly dans la hiérarchie du début de course et la septième place finale ont un petit goût amer. Mais au sortir de l'épreuve de Monza, c'est tout de même le positif qui prime, face à un résultat finalement bien plus "logique" que l'exploit de samedi.

"Je pense qu'il faut être très satisfait de tout le week-end", a déclaré Gasly sur Canal+. "C'est sûr qu'après [une journée comme] hier, ça donne envie de rêver et de se dire que c'est peut-être possible sur toute une course."

"Mais je pense qu'aujourd'hui, on est plus revenu à la réalité. On a fait quelque chose de magique hier, on s'attendait à ce qu'on ait du mal à garder les McLaren, les Ferrari, les Mercedes derrière, donc au final, je suis content."

Un bon départ mais pas d'aspiration

Pierre Gasly a bien résisté à George Russell lors du premier départ à Monza.

Pierre Gasly a bien résisté à George Russell lors du premier départ à Monza.

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Gasly avait très bien entamé la course de sa première pole en F1, avec un départ propre dans lequel il aura tenu George Russell en respect... l'espace d'un tour, avant que le pilote Mercedes ne prenne les commandes dès l'entame de la seconde boucle.

"On fait un très bon premier départ", raconte Gasly qui ajoutera plus tard avoir rapidement voulu "fermer la porte" à Russell. "Je me fais vite doubler, dès la première ligne droite, parce qu'en restant devant, c'est sûr que c'était dur sans l'aspiration." 

Finalement, le drapeau rouge a retardé l'inéluctable puisque Gasly, alors second, a ensuite été effacé par Verstappen au septième tour, avant une dixième boucle particulièrement difficile où Lewis Hamilton, Oscar Piastri et Kimi Antonelli l'ont dépassé pour le repousser au sixième rang, une position qu'il occupera longtemps avant d'être aussi passé par Lando Norris au 21e passage. 

"Et ensuite, deuxième départ, [il est] bon. Après, j'arrive à rester un peu - les 10-12 premiers tours - dans le bon wagon. Et dès que j'ai droppé un peu plus, à 3-4 secondes, c'était trop compliqué, je n'arrivais plus à suivre."

"Il y a beaucoup de positif à prendre", répète-t-il. "C'est sûr qu'on aurait tous voulu rêver mieux, mais ça reste une très bonne course quand on voit qu'on se bagarre un peu avec Norris - qui gagné les deux dernières courses - et qu'on finit à trois secondes de Hamilton."

"Dans l'ensemble beaucoup de positif à tirer, j'espère qu'on va pouvoir garder cette performance sur les GP à venir", a-t-il conclu, alors que son équipier Franco Colapinto, parti septième puis auteur d'une erreur lors du second départ, a également terminé dans les points, au neuvième rang.

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