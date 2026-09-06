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Championnat - Antonelli irrésistible leader

Vainqueur à domicile du Grand Prix d'Italie, Kimi Antonelli a frappé fort une nouvelle fois. Découvrez le point aux championnats pilotes et constructeurs à l'issue de la 13e manche de la saison, à Monza.

Basile Davoine
Mis à jour:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de : Mark Thompson / Getty Images

George Russell accusait 59 points de retard sur Kimi Antonelli et entendait réduire l'écart à Monza, en profitant de la pénalité moteur de son coéquipier pour le Grand Prix d'Italie. La mission est un échec pour le Britannique, qui repart de Lombardie avec un débours désormais de 66 points. La faute un à leader du championnat irrésistible, qui s'est imposé malgré son départ depuis la 19e position sur la grille. 

L'opération comptable est idéale pour le jeune Italien, qui distance également Lewis Hamilton, dont la course a été pénible, au même titre que pour Ferrari après l'accident de Charles Leclerc. Une situation qui coûte cher à la Scuderia au championnat constructeurs après le doublé de Mercedes, qui permet à l'écurie de Brackley de s'envoler désormais. 

Lire aussi :

Poleman surprise samedi, Pierre Gasly inscrit finalement les points de la septième place mais Isack Hadjar, malgré un deuxième forfait consécutif, reste le meilleur représentant français au classement. Alpine grappille de son côté quelques unités à Racing Bulls dans le duel qui oppose les deux écuries pour la cinquième place. 

Championnat Pilotes

Pos. Pilote Points
1 ItalyK. AntonelliMercedes 267
2 United KingdomG. RussellMercedes 201
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 191
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 171
5 MonacoC. LeclercFerrari 155
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 127
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 116
8 FranceI. HadjarRed Bull 71
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 51
10 FranceP. GaslyAlpine 41
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 29
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 21
13 United KingdomO. BearmanHaas 18
14 BrazilG. BortoletoAudi 10
15 GermanyN. HülkenbergAudi 6
16 SpainC. Sainz JrWilliams 6
17 ThailandA. AlbonWilliams 5
18 FranceE. OconHaas 3
19 SpainF. AlonsoAston Martin 3
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1
21 CanadaL. StrollAston Martin 0
22 FinlandV. BottasCadillac 0
23 MexicoS. PérezCadillac 0

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points
1 GermanyMercedes 468
2 ItalyFerrari 346
3 United KingdomMcLaren 287
4 AustriaRed Bull 204
5 ItalyRacing Bulls 75
6 FranceAlpine 62
7 United StatesHaas 21
8 GermanyAudi 16
9 United KingdomWilliams 11
10 United KingdomAston Martin 3
11 United StatesCadillac  

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