Championnat - Antonelli irrésistible leader

George Russell accusait 59 points de retard sur Kimi Antonelli et entendait réduire l'écart à Monza, en profitant de la pénalité moteur de son coéquipier pour le Grand Prix d'Italie. La mission est un échec pour le Britannique, qui repart de Lombardie avec un débours désormais de 66 points. La faute un à leader du championnat irrésistible, qui s'est imposé malgré son départ depuis la 19e position sur la grille.

L'opération comptable est idéale pour le jeune Italien, qui distance également Lewis Hamilton, dont la course a été pénible, au même titre que pour Ferrari après l'accident de Charles Leclerc. Une situation qui coûte cher à la Scuderia au championnat constructeurs après le doublé de Mercedes, qui permet à l'écurie de Brackley de s'envoler désormais.

Poleman surprise samedi, Pierre Gasly inscrit finalement les points de la septième place mais Isack Hadjar, malgré un deuxième forfait consécutif, reste le meilleur représentant français au classement. Alpine grappille de son côté quelques unités à Racing Bulls dans le duel qui oppose les deux écuries pour la cinquième place.

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