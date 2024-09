McLaren ne barrera pas la route d'Audi à Bortoleto

Bien que la plupart des baquets pour l'année prochaine soient maintenant confirmés, certains volants sont encore à pourvoir. Il ne reste que deux écuries qui n'ayant pas encore annoncé leur deuxième pilote : Stake F1/Sauber et Visa Cash App RB.

Pour l'équipe suisse, le nom de Gabriel Bortoleto est récemment apparu comme l'un des principaux candidats pour accompagner Nico Hülkenberg. Valtteri Bottas et le pilote de réserve, Théo Pourchaire, sont également sur la liste.

Motorsport.com a également annoncé que Williams tentait de mettre en avant la candidature de son pilote remplaçant, Franco Colapinto. Après un Grand Prix d'Azerbaïdjan très bien exécuté, l'Argentin semble démontrer qu'il était en effet un bon choix pour remplacer Logan Sargeant en cette fin de saison.

Après avoir connu un succès modéré en Formule 4 et en Formule régionale, Gabriel Bortoleto s'est fait remarquer après avoir remporté le championnat de Formule 3 dans sa saison de rookie, l'année dernière. Actuellement engagé en F2 chez Invicta Racing, le Brésilien vient tout juste de prendre la tête du championnat après la dernière manche à Bakou, toujours en tant que débutant.

Le pilote de 19 ans fait partie de l'académie junior de McLaren. Toutefois, Oscar Piastri et Lando Norris étant tous deux sous contrat à long terme avec l'équipe britannique, il ne devrait pas y avoir de poste à pourvoir en F1 avant 2027 au plus tôt. Par conséquent, Andrea Stella, le directeur de McLaren, est ouvert aux discussions sur l'avenir de Bortoleto.

"Quand vous avez un tel talent, vous n'allez certainement pas l'empêcher d'avoir une chance en Formule 1", a expliqué Stella au sujet de son jeune pilote. "En même temps, nous serons certainement intéressés de trouver un moyen de le garder dans la famille McLaren, parce que je pense que c'est un talent qui à l'avenir pourrait être important pour nous."

"Nous sommes en sécurité à long terme avec nos deux pilotes. Nous ne pourrions pas être plus heureux. Mais il est certain que nous aimerions le garder dans la famille McLaren. Mais je suis sûr que nous pourrons trouver une solution."

Gabriel Bortoleto, Invicta Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Bortoleto effectue une très belle campagne dans l'antichambre de la F1. Il a terminé 17 des 18 dernières courses dans le top 10 et a également clamé une victoire à Monza en partant dernier. Stella se dit impressionné, non seulement par les performances et la régularité de son jeune pilote, mais aussi par son attitude.

"Je dis à Gabriel la même chose qu'à l'équipe : ne pas regarder le classement, penser en permanence au drapeau à damier, [penser à] une course à la fois, et [garder] les pieds sur terre", explique-t-il. "Et c'est ce qu'il fait."

"Pour moi, comme avec Oscar, ce n'est pas seulement la capacité et l'exécution lorsqu'il est dans la voiture. Vous savez à quel point ces gars sont humbles, à quel point ils sont disponibles pour apprendre à travailler avec l'équipe. Ils ne sont jamais arrogants. Lorsque vous combinez le talent avec le travail et ce type de valeurs et d'attitude, je pense que c'est là que vous pouvez grandir en tant que pilote. Gabriel est un autre exemple d'une évolution rapide."

"Si l'on se souvient du début de sa campagne en F2, il a parfois eu des problèmes - pas nécessairement dus à sa conduite, mais aussi à des problèmes de voiture - mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas lâché l'affaire, et maintenant il construit [sa saison] pas à pas."

Bortoleto a marqué 169,5 points depuis le début de la saison de F2, tandis que ses principaux rivaux Isack Hadjar, Zane Maloney et Paul Aron ont accumulé respectivement 165, 135 et 133 points, alors qu'il reste quatre courses à disputer au Qatar et à Abu Dhabi.