McLaren promet encore des évolutions mais entretient le mystère

Désormais aux commandes du championnat constructeurs, grâce notamment à la victoire d'Oscar Piastri au Grand Prix d'Azerbaïdjan, McLaren ne compte évidemment pas s'arrêter en si bon chemin. Tandis que la fin de saison approche, l'écurie anglaise entend faire évoluer encore sa MCL38, qui recevra prochainement des évolutions. Dès Singapour ? "On verra bien", répond le directeur Andrea Stella, qui laisse volontairement planer le doute alors qu'un mois s'écoulera ensuite avant la manche suivante, à Austin.

Quoi qu'il en soit, l'équipe basée à Woking entend s'appuyer sur ce qui a fait sa force depuis un an, à savoir un développement minutieux, méthodique et diablement efficace. Le tout avec l'humilité qui consiste à ne surtout pas mettre la charrue avant les bœufs.

"Nous sommes en train de travailler sur des évolutions pour cette saison", confirme Andrea Stella. "Nous sommes en train de les finaliser. Je ne veux pas trop en dire sur quoi et comment, mais nous avons un plan pour rendre la voiture plus rapide. Nous verrons si nous serons capables d'y arriver ou non, car nous avons vu qu'à ce niveau de développement, ce n'est pas facile de changer la spécification de la voiture et de la faire fonctionner comme attendu avec les outils de développement."

"Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous avons pris un peu plus de temps, afin d'essayer de faire en sorte que ce que nous apportons soit une réussite en piste. Alors oui, je peux confirmer qu'il y a des choses à venir pour les prochains Grands Prix, et nous laisserons la surprise dans le document [de la FIA] lorsqu'il sera publié."

Le refus de toute satisfaction prématurée

En lice pour les deux titres mondiaux, McLaren est désormais dans la peau du chassé chez les constructeurs, et reste dans celle du chasseur chez les pilotes. Son grand retour au sommet du classement, une première depuis le singulier Grand Prix d'ouverture de la saison 2014 en Australie, est un événement auquel Andrea Stella accorde une importance pour témoigner du chemin parcouru, tout en ayant la volonté de s'en détacher pour ne pas perdre de vue l'objectif final.

"On ne doit pas oublier le début de la saison 2023, quand on était derniers", rappelle-t-il. "Et maintenant nous sommes en tête du championnat. C'est une étape importante, qui a été rendue possible par le travail immense, acharné et de qualité de toute l'équipe, et le soutien de tous nos actionnaires, partenaires, supporters. On y arrive ensemble."



"En même temps, et c'est ma manière de courir et dont j'aimerais que l'équipe le fasse, nous ne regardons pas le classement. Nous nous concentrons simplement sur le prochain Grand Prix, sur l'arrivée d'évolutions pour les prochaines courses, car la voiture n'est pas encore suffisamment rapide pour créer des courses ennuyantes. Ce n'est pas dans l'intérêt de la Formule 1, mais c'est clairement notre manière de penser. Nous avons donc du boulot pour rendre la voiture plus rapide, et nous devons rester humbles, garder les pieds sur terre, parce qu'en toute franchise, il n'y a pas grand-chose qui sépare les quatre écuries de pointe."

