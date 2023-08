Norris : "Je ne sais pas comment j'ai pu finir septième"

Avant le départ du Grand Prix de Belgique, Lando Norris avait annoncé la couleur en expliquant que McLaren n'avait pas retenu les meilleurs réglages pour ses deux voitures. Sur un circuit de Spa-Francorchamps faisant la part belle à la vitesse de pointe, Norris et son coéquipier Oscar Piastri ont roulé avec des ailerons davantage braqués, conséquence d'une meilleure connaissance par les ingénieurs de l'équipe de la configuration à fort appui de l'évolution de la MCL60.

Si cette décision a permis aux pilotes de briller lors de séances disputées sur piste humide, la deuxième place de Piastri lors du sprint étant le meilleur exemple, cela n'a pas été le cas lors du Grand Prix dominical, sur le sec.

Septième sur la grille, Norris a rapidement chuté au classement, poussant McLaren à le rappeler au stand après cinq tours seulement. Et un passage aux pneus durs n'a rien arrangé, le pilote ayant même endossé le rôle ingrat de Ricardo Zonta dans un remake du dépassement de Mika Häkkinen sur Michael Schumacher sur ce même tracé en 2000 (avec Alexander Albon et Esteban Ocon dans les rôles principaux).

"C'était horrible, c'est une réponse honnête", a-t-il pesté. "Nous étions coincés dans une spirale où nous ne pouvions pas attaquer suffisamment dans le deuxième secteur à cause des voitures devant et où les pilotes [derrière] devaient lever le pied dans le Raidillon. Nous étions à ce point lents."

"Je me faisais dépasser avant même que la zone DRS ne commence. Nous devions donc essayer quelque chose. Nous sommes passés aux pneus durs et c'était encore pire. Personne n'a jamais utilisé les pneus durs de tout le week-end. Ils nous conviennent normalement, je pense qu'essayer était la bonne décision. Mais c'était quand même horrible. Je n'ai pas eu assez de tours pour [mettre en température] les pneus et pour pouvoir attaquer. Je me suis fait dépasser dès mon tour de sortie."

Dans l'incapacité de progresser avec ses gommes dures, Norris a ensuite basculé sur les pneus tendres, avec lesquels il a parcouru plus de la moitié de la distance du Grand Prix. Bon dernier au 18e tour, il était de retour dans le top 10 sept boucles plus tard et n'a plus quitté les points. Un retournement de situation que le #4 peine à expliquer.

"Ensuite, nous avons mis les pneus tendres et tout s'est arrangé", a-t-il ajouté. "Je ne sais pas comment j'ai pu finir septième. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir été dernier pendant la majeure partie de la course. Je suis donc un peu surpris."

"Nous devons simplement repenser notre façon d'aborder le week-end, le niveau d'angle de l'aileron et ce genre de choses d'un circuit à l'autre. Ça peut fonctionner sur certains, mais ça ne fonctionne pas sur tous les circuits. Et nous nous sommes clairement trompés."