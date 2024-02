L'organisation d'Alpine F1 : qui fait quoi en 2024 ?

Sept mois après un été 2023 qui a fait tanguer la maison Alpine, l'écurie française s'est remise en ordre de marche dans l'espoir de faire mieux pour la campagne à venir. Si Esteban Ocon et Pierre Gasly seront toujours au volant, la structure a beaucoup évolué tandis qu'il a fallu concevoir une A524 "complètement nouvelle" pour relever la tête après avoir glissé de la quatrième à la sixième place du championnat constructeurs l'an passé.

D'abord nommé directeur d'équipe par intérim en août dernier, par la force des choses après le départ d'Otmar Szafnauer, Bruno Famin continuera finalement d'exercer cette mission. Le Français, passé chez Peugeot puis à la FIA, a pour lui une expérience reconnue et a constitué une équipe qui sera sous ses ordres avec comme inlassable leitmotiv la nécessité d'améliorer l'harmonie entre les sites d'Enstone, en Angleterre, et de Viry-Châtillon, en région parisienne.

Bruno Famin, directeur d'équipe

Bruno Famin

Bruno Famin a pour mission de mener le projet Alpine en Formule 1. Il a rejoint l'équipe avant la saison 2022 au poste de directeur exécutif du département moteur à Viry-Châtillon, puis a été nommé vice-président d'Alpine Motorsports en juillet 2023.

Le Français a commencé sa carrière en sport automobile avec Peugeot en 1989, travaillant d'abord sur les moteurs et les boîtes de vitesses. En 2005, il a été nommé directeur technique de Peugeot Sport puis en a pris la direction en 2012. Il a joué un rôle déterminant dans le projet 908, victorieux aux 24 Heures du Mans en 2009, et dans la victoire record de Sébastien Loeb à Pikes Peak en 2013. C'est également lui qui a mené Peugeot à trois succès consécutifs sur le Dakar entre 2016 et 2018, et à un titre mondial en Rallycross en 2015.

En 2019, Bruno Famin est devenu directeur des opérations puis vice-secrétaire général de la FIA. Il devait alors gérer l'intégration de l'ensemble des fonctions sportives, techniques, sécuritaires et de support des instances dirigeantes en faisant le lien avec les promoteurs des championnats.

Matt Harman, directeur technique châssis (Enstone)

Matt Harman

Matt Harman assume la responsabilité des performances et des tests en piste, ainsi que l'organisation et la mise en place des processus techniques. Il supervise la direction technique du châssis et fait office d'arbitre entre le châssis et l'unité de puissance.

Il a rejoint Enstone en tant que concepteur adjoint en chef en 2018 avant d'en devenir le directeur de l'ingénierie. Après avoir débuté dans l'entreprise automobile Ricardo, il a dirigé les ingénieurs du département moteur de Mercedes à Brixworth pendant 11 ans, puis a pris en charge l'intégration de l'unité de puissance de la firme à l'étoile et la conception des transmissions pour l'écurie d'usine de 2011 à 2018.

Éric Meignan, directeur technique moteur (Viry)

Éric Meignan

Éric Meignan a rejoint Alpine fin 2023 en tant que directeur technique de l'usine de Viry-Châtillon. Il y supervise le développement de l'unité de puissance et sa principale mission est de travailler sur le futur bloc qui répondra à la réglementation 2026.

Diplômé de l’École nationale supérieure d'Arts et Métiers, il a commencé sa carrière comme ingénieur mécanique chez Peugeot en 1994. Puis il a travaillé chez Cosworth Racing, Mecachrome et Hyten SA. Devenu ingénieur en chef au sein du département moteur de Mercedes F1 en 2015, puis directeur de ce même département, il a ensuite rejoint Ferrari en 2020 pour y occuper le même rôle pendant quatre ans.

Julian Rouse, directeur sportif

Julian Rouse

Julian Rouse est arrivé chez Alpine en 2022, d'abord comme directeur de l'Alpine Academy pour superviser les jeunes pilotes et identifier les futurs espoirs.

Ingénieur de course chez Fortec Motorsports en 2001, il a pris la tête de l'équipe sur plusieurs programmes par la suite. En 2009, il a rejoint Arden Motorsport comme team manager et ingénieur de course, où il a construit le programme GP3. Promu directeur sportif puis directeur général, il a supervisé toutes les activités d'Arden dans les différentes formules de promotion. Il a également été ingénieur de course en DTM et en WEC.

Matthieu Dubois, responsable de la stratégie course

Matthieu Dubois travaille au sein de l'écurie depuis 1998, quand il a rejoint Renault en F1 en tant qu'ingénieur aux bancs puis ingénieur d'essais piste. De 2003 à 2006, il a occupé le rôle d'ingénieur d'essais en chef pour le moteur. Il s'est ensuite tourné vers la stratégie et a été promu dircteur des opérations piste entre 2015 et 2017. Il occupe son poste actuel depuis 2018.

Rob Cherry, directeur de l'équipe de course

Rob Cherry

Le team manager de l'écurie est en poste depuis août 2023, sous les ordres du directeur sportif Julian Rouse. Il est à ce titre responsable de toutes les opérations piste, en collaboration notamment avec le chef mécanicien Jason Milligan. Il a fait ses débuts en sport automobile chez Arden International en 2004 et a rejoint Renault F1 deux ans plus tard comme mécanicien de l'équipe d'essais. Il est resté fidèle aux différentes entités d'Enstone au fil des ans.

Ciaron Pilbeam, ingénieur de piste en chef

En Formule 1 depuis 1998, Ciaron Pilbeam est aujourd'hui l'ingénieur de piste en chef d'Alpine. Il a commencé sa carrière chez BAR, où il a collaboré avec Jock Clear en étant l'ingénieur de course adjoint de Jacques Villeneuve. Il a ensuite travaillé avec Takuma Sato, avant de rejoindre Red Bull et d'être pendant six ans l'ingénieur de course de Mark Webber. Il est arrivé à Enstone en 2013, sous l'ère Lotus F1 Team, avant un bref intermède chez McLaren. Revenu en 2017, il est depuis ingénieur de piste en chef.

Josh Peckett, ingénieur de course d'Esteban Ocon

Josh Peckett est l'ingénieur de course d'Esteban Ocon depuis la saison 2021. Les deux hommes se sont croisés dès la première saison en F1 du Français, chez Manor en 2016. Josh Peckett a débuté comme ingénieur performance en GP2, où il a collaboré avec Sam Bird, Marcus Ericsson et Jolyon Palmer, avant de rejoindre Marussia en F1 en 2013. Recruté par Renault en 2017, il est promu deux ans plus tard ingénieur performance de Nico Hülkenberg.

John Howard, ingénieur de course de Pierre Gasly

John Howard est le nouvel ingénieur de course de Pierre Gasly à compter de cette saison 2024. Il est présent à Enstone depuis 13 ans et y a débuté comme ingénieur de conception mécanique. Nommé coordinateur de l'ingénierie en 2015, il est ensuite promu ingénieur performance en 2018.