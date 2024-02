La fiche technique de l'Alpine A524

Châssis Monocoque composite moulée en fibre de carbone et aluminium en nid d’abeilles, produite par BWT Alpine F1 Team et conçue pour une résistance maximale et un poids minimal. Intègre le groupe propulseur Renault E-Tech 2024 comme élément autoporté.

Suspension avant Triangles supérieurs et inférieurs en fibre de carbone, agissant sur un basculeur embarqué par un système à poussoir. L’ensemble est relié à une barre de torsion et à un couple d’amortisseurs montés à l’intérieur de la partie avant de la monocoque. Pivots en aluminium, roues BBS usinées en magnésium et enjoliveurs standardisés.

Suspension arrière Triangles supérieurs et inférieurs en fibre de carbone, agissant sur des ressorts de torsion et des amortisseurs en position horizontale au-dessus de la boîte de vitesse par l’intermédiaire d’un système à poussoir. Pivots en aluminium, roues BBS usinées en magnésium et enjoliveurs standardisés par la FIA.

Transmission Boîte semi-automatique en carbone à huit vitesses + marche arrière. Système « Quickshift » pour maximiser la fluidité et le temps de passage des rapports avec un différentiel à commande hydraulique. Commandes hydrauliques supplémentaires pour actionner le groupe propulseur, la direction assistée, le DRS et l’embrayage.

Système de carburant Réservoir en caoutchouc renforcé de kevlar et homologué avec l’incorporation de la pompe d’amorçage du système d’alimentation en carburant.

Électronique Boîtier électronique standard MES-Microsoft.

Système de freinage Disques et plaquettes en carbone. Étriers et maîtres-cylindres Brembo S.p.A intégrant pleinement le système « brake by wire » avec les systèmes de gestion de l’énergie du véhicule.