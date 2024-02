Gasly sur Hamilton : "J'étais au courant de discussions avec Ferrari"

Une semaine après l'annonce de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, Pierre Gasly s'est exprimé sur le sujet, en marge de la présentation de l'Alpine A524. Le Français, par ailleurs ami avec Charles Leclerc, qui sera le futur équipier du septuple Champion, a expliqué qu'il savait que des pourparlers étaient en cours, en dépit d'un dossier qui a longtemps été tenu secret.

"Évidemment, cela fait longtemps qu'il est chez Mercedes, mais j'étais au courant de certaines discussions avec Ferrari", a-t-il déclaré Gasly. "En fin de compte, il arrive à la fin de sa carrière. C'était donc maintenant ou jamais."

"C'est une question qui a été gardée secrète pendant un certain temps. Je lui souhaite simplement le meilleur. Il est évident que le marché des pilotes est excitant et que vous [les médias] êtes tous intéressés, ce qui est normal. Mais je pense qu'au final, pour la discipline, c'est le pilote le plus victorieux de tous les temps qui rejoint un nouveau projet, un nouveau défi. Je suis sûr que tout le monde suivra cela de très près."

Lewis est un pilote fantastique, le meilleur de tous les temps. Donc, de ce point de vue, il y avait une opportunité pour les deux parties.

Quand il lui a été demandé si la situation était juste pour Carlos Sainz, qui fera les frais de l'arrivée de Hamilton au sein de la Scuderia, le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 de répondre : "Dans un premier temps, qu'est-ce qui est juste en F1 ?" a-t-il d'abord rétorqué.

"Je pense que Carlos est un super pilote. Lewis est un pilote fantastique, le meilleur de tous les temps. Donc, de ce point de vue, il y avait une opportunité pour les deux parties. Je pense que Ferrari et Lewis l'ont saisie ensemble. Évidemment, Carlos se retrouve dans une situation plus délicate. Ce n'est pas facile."

Carlos Sainz et Lewis Hamilton en discussion dans le paddock.

Le départ de Hamilton d'un baquet qu'il aura occupé pendant 12 ans en fin de saison va libérer une place de choix au sein d'une écurie Mercedes qui demeure, en dépit des difficultés récentes, une structure avec laquelle il est possible de jouer le podium, en attendant mieux. Combler ce vide pourrait déclencher beaucoup de mouvements sur le marché des transferts, mais Gasly ne veut pas être distrait par cette éventualité.

"L'approche est la même à chaque week-end", a-t-il déclaré. "Le fait qu'il y ait ou non des places à prendre n'a pas vraiment d'importance. Il faut être intelligent dans sa façon de courir. Il faut être agressif, et on l'est tout le temps, mais en sachant ce qu'il y a à gagner et en maximisant les chances que vous avez. Cela ne change pas vraiment."

Puis il a ajouté : "Je pense que mon objectif en F1 a toujours été clair. Je veux me battre aux avant-postes. C'est pourquoi je suis venu chez Alpine il y a un an et demi – parce que je veux me battre pour les premières places. Cela ne change donc pas mon approche de la Formule 1. Je viens d'avoir 28 ans. En gros, je suis dans la fleur de l'âge. Je sais que j'ai encore de belles années devant moi, donc cela n'a rien changé de mon côté."

Avec Jonathan Noble