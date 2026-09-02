Un an sans victoire : la vilaine stat d'Oscar Piastri

31 août 2025. Oscar Piastri remportait le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, portant ainsi son avance au classement sur Lando Norris, son équipier chez McLaren, à 34 points. Max Verstappen, pilote Red Bull, comptait 104 points de retard et semblait hors course pour le titre.

Sur le reste de cette saison, Piastri n'a ensuite remporté aucun autre Grand Prix et a finalement chuté à la troisième place du classement pilotes, une dégringolade accompagnée d'une vague de spéculations infondées selon lesquelles sa propre écurie saboterait ses chances.

En dehors de ses podiums à Suzuka et à Miami au printemps, il n'a pas non plus été près de remporter de Grand Prix au cours d'une saison 2026 troublée. Ce qui est plus inquiétant - même si, bien sûr, les adeptes de la théorie du complot ont une explication toute trouvée -, c'est que Norris l'ait surpassé, en s'imposant au Hungaroring et à Zandvoort, ainsi que lors du sprint de Miami.

Les problèmes de Piastri commencent dès les qualifications et se poursuivent en course. Le bilan des qualifications est désormais de 22 à 7 en faveur de Norris depuis Zandvoort la saison dernière. Il compte à son actif six pole positions et neuf meilleurs tours, ainsi que neuf victoires en Grand Prix, mais ne semble pas en mesure d'améliorer ce bilan jusqu'à présent cette année.

Une partie du problème réside dans le concept même de la McLaren MCL40. Piastri a toujours eu des difficultés sur les circuits à faible adhérence, où son style de pilotage relativement conventionnel a tendance à provoquer des pics de température à la surface des pneus arrière lorsqu'ils glissent.

Norris s'est révélé le plus flexible des deux pilotes. Son style, qui consiste à superposer freinage et accélération à l'approche du virage selon une trajectoire moins prononcée, incite les roues avant à aider l'arrière à faire pivoter la voiture lorsqu'elles atteignent leur pic d'adhérence latérale. Mais pour que cela fonctionne, il doit avoir une bonne perception de cette adhérence via le train avant, ainsi que la certitude que l'arrière tiendra.

Les mouvements plus linéaires de Piastri sur le frein et l'accélérateur ont tendance à faire glisser davantage l'arrière lorsque l'adhérence est moindre, phénomène exacerbé par le fait que les monoplaces de cette année disposent globalement d'un appui aérodynamique réduit à l'arrière.

McLaren a eu du mal à ajouter de l'appui aéro efficace à l'arrière de la MCL40, car elle a opté pour l'empattement le plus court autorisé. Cela a permis de réaliser facilement des économies de poids, mais offre une surface de plancher réduite sur laquelle ajouter des ailettes et des fentes pour canaliser le flux d'air.

Piastri a signé une laborieuse sixième place à Zandvoort pendant que Norris l'emportait. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Les petites pertes de temps provoquées par les glissades arrière ont tendance à faire boule de neige au fil du tour, en fonction du tracé du circuit, car Piastri doit ensuite utiliser davantage d'énergie électrique que Norris pour retrouver du rythme. Cela peut réduire son niveau de charge, ce qui lui fait perdre de la vitesse de pointe dans les lignes droites.

Des améliorations récentes ont permis à McLaren de revenir dans la course à la victoire après un début de saison décevant, au cours duquel Piastri n'a même pas pris le départ à Melbourne et en Chine en raison de problèmes moteur. Mais le comportement du train arrière reste problématique, notamment en course, où l'Australien a tendance à subir une dégradation plus importante que Norris.

Ce fut particulièrement flagrant lors du Grand Prix des Pays-Bas, où Norris a battu la Mercedes de Kimi Antonelli, leader du championnat, dans un duel direct, tandis que Piastri a été ralenti par un arrêt au stand trop long et des problèmes de pneus arrière, terminant 32 secondes plus tard à la sixième place.

"Dans l'ensemble, j'ai été beaucoup plus satisfait de la voiture [à Zandvoort], ce qui est une bonne chose", a déclaré Piastri. "J'ai l'impression d'avoir retrouvé un rythme normal, avec des points forts dans certains virages et des points faibles dans d'autres, plutôt que d'essayer simplement de gagner du temps partout, ce qui est agréable."

"Il nous manque sans doute encore un peu d'appui aérodynamique par rapport à certaines autres voitures, ou du moins en termes d'équilibre. Je pense que nous comptons beaucoup sur l'adhérence apportée par les pneus neufs pour améliorer notre équilibre. Peut-être en payons-nous un peu plus le prix lorsque les pneus se détériorent, mais ce n'est qu'une supposition."