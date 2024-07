Qui est le pilote du jour au GP de Grande-Bretagne F1 2024 ?

Il aura fallu attendre trois ans pour voir Lewis Hamilton renouer avec la victoire. Le septuple champion du monde s'est imposé pour la neuvième fois sur le tracé de Silverstone. Il signe son 104e succès dans sa carrière.

Parti deuxième, Hamilton a une première fois pris la tête de la course quand la pluie est apparue pour la première fois avant de voir les deux McLaren prendre la tête. C'est au retour du soleil que le Britannique a vu la course basculer en sa faveur. S'arrêtant avant Lando Norris pour rechausser des pneus tendres, le pilote Mercedes est ressorti devant le pilote McLaren et a pris les commandes de la course. Il ne les a plus lâché jusqu'au drapeau à damier, gérant son rythme alors que Verstappen revenait très fort dans les derniers tours.

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2024 de F1

GRAND PRIX PILOTE DU JOUR Bahreïn (Sakhir) Carlos Sainz ( Ferrari Arabie saoudite (Djeddah) Oliver Bearman Australie (Melbourne) Carlos Sainz (Ferrari) Japon (Suzuka) Charles Leclerc Chine (Shanghai) Lando Norris ( McLaren ) Miami (Etats-Unis) Lando Norris (McLaren) Émilie-Romagne (Imola) Lando Norris (McLaren) Monaco (Monte-Carlo) Charles Leclerc (Ferrari) Canada (Montréal) Lando Norris (McLaren) Espagne (Barcelone) Lando Norris (McLaren) Autriche (Spielberg) Lando Norris (McLaren) Grande Bretagne (Silverstone) Lewis Hamilton (Mercedes)

Titres de "Pilote du Jour" par pilote F1 (depuis 2016)