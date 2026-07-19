Pourquoi McLaren a privilégié la qualif de Norris plutôt que sa course

Avant même de prendre la piste à Spa-Francorchamps, Lando Norris savait que son week-end serait compliqué. McLaren avait installé sur la monoplace du champion du monde en titre une quatrième unité de puissance électrique, dépassant ainsi le quota autorisé de trois sur la saison.

Conséquence : le Britannique a écopé d'une pénalité de dix places sur la grille. Isack Hadjar était lui aussi concerné ce week-end, mais avec une sanction encore plus lourde (20 places), Red Bull ayant remplacé plusieurs éléments de son moteur.

Jeudi, le Français expliquait que cette pénalité avait logiquement changé l'approche de son week-end. La priorité était désormais à la course, quitte à sacrifier les qualifications. Hadjar est ainsi allé jusqu'à offrir l'aspiration à Max Verstappen afin d'aider le Néerlandais à décrocher une place en première ligne.

McLaren aurait pu adopter une philosophie similaire. L'écurie de Woking a pourtant fait le choix inverse : maximiser le résultat de Norris en qualifications, quitte à compromettre légèrement ses chances pour la course.

En effet, le Britannique s'est rapidement montré très performant en qualifications, au point de rivaliser avec Kimi Antonelli. Facilement qualifié pour la Q3, Norris a même signé la pole provisoire après les premières tentatives.

À cet instant, McLaren et Norris pouvaient se contenter de conserver un train de pneus tendres neufs pour la course, un atout potentiellement précieux pour un pilote condamné à s'élancer seulement 13e sur la grille. Mais la perspective d'aller chercher la première place a changé la donne.

Norris est reparti en piste avec un second train de pneus neufs pour une ultime tentative, renonçant ainsi à un avantage stratégique qui aurait pu s'avérer précieux dimanche.

"Nous voyions les deux aspects", a expliqué le directeur de McLaren, Andrea Stella, interrogé sur cette décision. "Nous savions qu'un train de pneus tendres neufs aurait pu être utile demain, mais en même temps, s'il y avait un dixième à aller chercher dans les conditions de piste, nous voulions le saisir. Pourquoi ne pas tenter la pole position ?"

Lando Norris a signé le troisième meilleur temps en qualifications, mais a dû reculer au 13e rang. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Nous avons donc choisi une approche offensive. Nous en sommes satisfaits. Il était aussi important, pour Lando, de se qualifier le plus haut possible, car il y a des points importants à aller chercher demain. Ce n'était donc pas une décision facile, mais nous sommes contents d'avoir choisi d'attaquer."

C'était probablement l'un des meilleurs tours de qualification que j'ai réalisés de toute ma carrière.

Au final, Lando Norris n'a pas réussi à améliorer lors de sa dernière tentative, entachée par une erreur, tandis que Kimi Antonelli et Max Verstappen ont tous deux trouvé davantage de performance. L'Italien s'est emparé de la pole position devant le Néerlandais, reléguant le pilote McLaren au troisième rang.

Malgré tout, Norris s'est montré très satisfait de sa prestation, et en particulier de son premier tour lancé en Q3, compte tenu du niveau de performance de la MCL40. À titre de comparaison, son équipier Oscar Piastri n'a pu faire mieux que le septième temps.

Difficile, en revanche, de ne pas ressentir une certaine frustration. Le Britannique devra reculer de dix places sur la grille, alors qu'il venait de retrouver le top 3 des qualifications pour la première fois depuis le Grand Prix du Canada, quatre courses plus tôt.

"J'étais vraiment satisfait de mon tour. C'était probablement l'un des meilleurs tours de qualification que j'ai réalisés de toute ma carrière", confiait le champion du monde en titre après la séance. "J'étais donc très content. Je suis très heureux d'être troisième."

Lando Norris ne pense pas le podium possible ce dimanche. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"C'est dommage que cela ne compte pas vraiment pour demain puisque je partirai 13e, mais avec le package dont nous disposons, décrocher la troisième place est assez incroyable. Je suis donc satisfait, très satisfait même."

Au vu du rythme affiché par la McLaren en qualifications, Lando Norris peut-il espérer remonter de la 13e place jusqu'au podium ? "On l'espère, évidemment. Honnêtement, je ne pense pas", a-t-il répondu, lucide.

"Je ne crois pas que notre rythme soit suffisant pour revenir jusqu'à la troisième place depuis notre position de départ. Ce n'est pas comme si j'avais deux ou trois dixièmes d'avance sur les Ferrari. Je ne suis devant elles que d'un demi-dixième, et cela avec l'un des meilleurs tours de qualification de toute ma vie."

"Alors remonter et dépasser toutes ces voitures, je pense que ce sera très compliqué. Mais on ne sait jamais. Nous ferons de notre mieux, nous mettrons en place la meilleure stratégie possible et nous essaierons d'exécuter la meilleure course possible."