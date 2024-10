L'histoire derrière les adieux imparfaits de Ricciardo à la F1

La semaine dernière, Daniel Ricciardo a reçu une vague d'amour au moment où son départ de la Formule 1 est devenu officiel, mais certains se sont émus de la façon dont s'est déroulé son dernier Grand Prix.

Alors que Ricciardo s'est vu offrir le meilleur tour en guise de cadeau d'adieux, qu'il a été accueilli par une haie d'honneur à son retour à l'hospitalité VCARB après la course et que les personnalités du paddock lui ont dit au revoir le dimanche soir, d'aucuns ont suggéré qu'il n'avait pas eu droit aux adieux qu'il méritait.

Après tout, si le paddock et le reste du monde avaient su qu'il s'agissait de la dernière course de Ricciardo pour VCARB, il y aurait eu davantage de célébrations pour marquer l'occasion. Le fait que l'Australien n'ait pas bénéficié d'un tel traitement a été imputé à Red Bull et à VCARB, sur fond de croyance erronée selon laquelle ils l'auraient tenu dans l'ignorance de leurs intentions.

Lire aussi : Formule 1 Pourquoi Ricciardo est une victime collatérale du casse-tête Red Bull

Pour que cette théorie tienne la route, il aurait fallu que Ricciardo n'ait rien su du projet de promouvoir Liam Lawson avec effet immédiat, et que tout ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi Singapour soit venu de nulle part. Mais, selon des sources internes, la réalité de l'évolution des choses entre Red Bull/VCARB et le vainqueur de huit GP en coulisses a été très différente de la façon dont elle s'est déroulée en public.

Et comme la plupart du temps dans le monde compliqué de la F1, une multitude de facteurs se sont conjugués pour aboutir à un week-end où, tant pour l'équipe que pour le pilote, les adieux n'ont peut-être pas été ceux escomptés.

L'option de Lawson

La principale raison pour laquelle Singapour a été le week-end décisif est une option dans le contrat de Lawson avec Red Bull concernant son avenir en F1. Plusieurs sources ont indiqué que la firme autrichienne avait jusqu'au mois de septembre pour s'engager avec lui sur un baquet en F1 pour 2025, faute de quoi il serait libéré de ses obligations.

Liam Lawson pouvait être libre de s'engager ailleurs à compter du mois d'octobre. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Les performances du Néo-Zélandais en tant que remplaçant de Ricciardo durant cinq courses l'année dernière ont impressionné tout le monde dans le paddock, et l'on sait que Sauber/Audi a commencé à s'intéresser à lui plus tôt dans la saison.

Cependant, Red Bull étant confronté à l'incertitude concernant les performances de Sergio Pérez et conscient que l'engagement de Max Verstappen dans l'équipe ne peut être garanti sur le long terme, il y avait une grande réticence à laisser partir Lawson, car il pourrait potentiellement être quelqu'un dont Red Bull aura besoin dans son équipe principale plus tôt que prévu.

Alors que Red Bull/VCARB étaient certains que Lawson représentait leur avenir, et que la date limite de septembre impliquait qu'une décision soit prise après Singapour, la vraie question était de savoir dans quelle équipe il allait être intégré, et qui il allait remplacer.

La conclusion s'est très vite imposée : même si Pérez n'a pas apporté tout ce que l'on espérait, il était probablement excessif d'attendre du Néo-Zélandais qu'il endosse immédiatement le rôle de coéquipier de Verstappen. Cela l'aurait propulsé dans un environnement où la pression est ultra élevée, avec le risque que cela détruise très rapidement sa carrière.

L'attention s'est donc portée sur l'avenir de Ricciardo chez VCARB, avec le sentiment que l'Australien n'avait pas atteint les sommets espérés lorsqu'il a signé pour un retour en F1 en milieu d'année 2023. Bien sûr, il y a eu quelques bons moments – en particulier cette quatrième place lors du sprint de Miami cette année – mais VCARB et lui n'ont pas trouvé le niveau de régularité nécessaire pour reproduire ces performances.

Il est également important de se rappeler que Ricciardo a fait son retour en F1 non pas pour ce qu'il pouvait faire pour VCARB, mais plutôt pour auditionner en vue d'un nouveau passage chez Red Bull si Pérez n'était pas à la hauteur. Et si le Mexicain connaît une campagne décevante, les performances en dents de scie de l'Australien ont fait qu'il n'est jamais vraiment devenu un candidat évident pour prendre la relève et garantir qu'il ferait un meilleur travail.

Par conséquent, une fois que Ricciardo n'a plus été un candidat pour Red Bull, il a perdu toute chance de convaincre VCARB de prolonger son contrat au-delà de la fin de l'année. Du point de vue d'Helmut Marko, s'il ne devait pas faire partie de la famille en 2025, cela n'avait pas beaucoup de sens de le maintenir jusqu'à la fin de la saison, d'autant plus que l'équipe a besoin de réponses au sujet de Lawson au cas où la situation de Pérez continuerait à être source de frustration.

Sans possibilité de rejoindre Red Bull, Daniel Ricciardo perdait tout intérêt pour VCARB. Photo de: Dom Romney / Motorsport Images

Alors que Christian Horner, le patron de l'équipe Red Bull et allié de longue date, a fait tout ce qu'il pouvait pour retarder l'inévitable et donner à Ricciardo toutes les chances possibles d'essayer de prouver sa valeur, il a fini par accepter qu'il était préférable que Lawson prenne sa place pour le GP des États-Unis.

Cette décision a été prise il y a plusieurs semaines, et il est entendu que Ricciardo a été informé des grandes lignes du plan pendant le week-end du Grand Prix d'Azerbaïdjan, ce qui lui a donné le temps de se préparer avant le GP de Singapour. Cette nouvelle n'a toutefois pas été rendue publique, Red Bull ne souhaitant pas diffuser d'informations sur le remplacement de Ricciardo et voulant au contraire laisser l'Australien décider de la manière de gérer les choses.

D'autres facteurs sont également entrés en jeu, comme l'a expliqué Marko à propos de la raison pour laquelle les choses n'ont pas été annoncées par l'équipe avant le week-end - même si, selon ses propres termes, Ricciardo avait été "informé". "[Tout cela est] lié à une série de facteurs et d'obligations. Il faut aussi tenir compte des sponsors. Il a très bien dit qu'il était en paix avec lui-même, qu'il avait accepté la situation."

La dernière chance de Ricciardo

Ce qui n'est pas certain, c'est si Ricciardo savait avant Singapour qu'il était définitivement écarté ou qu'il le serait probablement. Même lorsqu'il s'est adressé aux médias jeudi à Singapour, l'octuple vainqueur du Grand Prix n'a donné que des réponses énigmatiques sur son avenir, suggérant que les choses n'étaient pas gravées dans le marbre.

À la question de savoir si, contractuellement, il existait un scénario dans lequel Singapour pourrait être sa dernière course, Ricciardo a répondu : "Je ne pense pas, mais je ne veux pas non plus me tenir ici en faisant l'avocat. Écoutez, je dirais que non. Mais nous savons aussi comment fonctionne ce sport [...] Je ne veux donc pas dire que je suis prêt à parier ma maison là-dessus. Je suis [dans ce milieu] depuis trop longtemps [pour le faire]."

Daniel Ricciardo espérait-il une performance exceptionnelle pour sauver sa place chez VCARB ? Photo de: Lionel Ng / Motorsport Images

Des sources internes ont toutefois révélé qu'une discussion avec le camp Ricciardo avait eu lieu avant le week-end de Singapour pour suggérer que, dans la mesure où la promotion de Lawson par VCARB était claire, il pourrait y avoir une forme d'annonce officielle commune entre Red Bull et Ricciardo indiquant qu'il s'agirait de son dernier Grand Prix. Cependant, pour des raisons qui ne sont pas encore tout à fait claires, les choses n'ont pas progressé sur ce front.

Il se peut que Ricciardo n'ait pas voulu être au centre des attentions. Il se peut qu'il n'ait pas voulu être distrait par des considérations liées à sa carrière. Il se peut encore qu'il y ait eu des questions contractuelles à régler si les choses n'avaient pas été convenues à 100%.

Il se peut également qu'il ait gardé l'espoir qu'une brillante performance dans les rues de Singapour puisse forcer la main de Red Bull pour le conserver. Même s'il n'y avait que 0,01% de chances qu'il obtienne un résultat de ce genre, cela valait la peine de se battre. Ricciardo a montré tout au long de sa carrière qu'il n'était pas du genre à reculer face à l'adversité ; alors pourquoi brandir le drapeau blanc à ce moment-là ?

Comme il l'a lui-même souligné jeudi soir : "Ce qui est fou dans ce sport, c'est que si je monte sur le podium ce week-end, je serai probablement la personne la plus en vue de la discipline. C'est le genre de manège dans lequel nous nous trouvons. Et je sais que ça peut changer très vite. Je suis conscient que les choses s'accélèrent, pour ainsi dire, mais je dois juste essayer de garder la tête froide ce week-end. Et oui, de botter des culs."

Ce dernier scénario a semblé se dessiner vendredi soir, lorsque Yuki Tsunoda a terminé quatrième de la deuxième séance d'essais, et Ricciardo seulement deux places plus loin, la VCARB paraissant brièvement bien adaptée au circuit de Marina Bay.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Et Marko lui-même a laissé entendre que tout espoir n'était pas perdu pour Ricciardo. S'adressant à Sky Allemagne à Singapour au sujet de la situation ce soir-là, l'Autrichien a déclaré : "[Ricciardo] a dit que s'il terminait sur le podium, la situation serait complètement différente. Je suis tout à fait d'accord avec lui."

Cette théorie expliquerait également pourquoi le comportement de Ricciardo a semblé si différent samedi soir, son élimination de la Q1 signifiant que son sort était pratiquement scellé. Le sourire de Ricciardo était toujours présent, mais on pouvait voir qu'il le forçait parfois. Il y a aussi eu des moments où il a dû se contenir.

Lorsqu'il lui a été demandé si le résultat des qualifications lui avait fait plus mal parce qu'il semblait que, la veille, il y avait une opportunité de très bon résultat, avec la suggestion de Marko aux médias qu'un podium aurait pu tout changer, Ricciardo a réfléchi avant de répondre : "Vous ne pouvez pas aller d'une course à l'autre, comme, c'est... ce n'est pas bien. Je pensais qu'aujourd'hui, tout irait bien. Mais, oui, non, c'est... oui. Je n'en dirai pas plus."

Le temps des au revoir

Le dimanche soir, lorsque la stratégie pneumatique de Ricciardo a échoué et qu'il s'est retrouvé à la lutte en queue de peloton, il était clair dans sa tête que c'était la fin. Cela explique pourquoi il était si disposé à faire le meilleur tour en fin de course et pourquoi, une fois le drapeau à damier brandi et les gants retirés dans le parc fermé, il est resté dans la voiture pendant un moment, s'imprégnant de ses derniers moments en tant que pilote de F1.

Même si aucune annonce officielle n'est intervenue, pour les personnes extérieures à Red Bull et au camp Ricciardo, ce qui se passait était assez évident – il n'y avait plus qu'à attendre la confirmation finale. Ceux qui voulaient dire au revoir à l'Australien savaient que c'était le bon moment, puisque même Lando Norris a été vu dans le garage VCARB tard dans la nuit pour saluer son ancien coéquipier.

Daniel Ricciardo a fait ses adieux à la F1. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Ricciardo aurait-il pu connaître un meilleur départ pour son dernier week-end en F1 ? Absolument. Et au vu de la réaction du public lorsque la nouvelle a été rendue publique, cela aurait certainement été un moment de joie et d'émotion. Aurait-il apprécié cela ? Oui. Red Bull l'aurait-il souhaité ? Certainement.

Mais avec le recul, les choses sont toujours plus simples, et la multitude de facteurs interconnectés – dont certains se contredisaient – a fait que l'occasion a été manquée. Et qui sait, si les deux parties pouvaient remonter le temps, les choses pourraient se dérouler différemment.

Mais comme Ricciardo l'a lui-même souligné sur les réseaux sociaux lorsque la nouvelle de son départ a été rendue publique, la F1 offre autant de bons que de mauvais moments. "Il y aura toujours des hauts et des bas, mais on s'est bien amusé et, à vrai dire, je ne changerais rien. Rendez-vous pour la prochaine aventure."