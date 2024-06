Le 1er podium de Mercedes "pas une surprise" pour Russell

Après être parti en pole position lors du Grand Prix du Canada, George Russell a finalement terminé la course à la troisième place, signant ainsi le premier podium de Mercedes cette saison et son premier podium personnel depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi l'année dernière.

Les deux Mercedes ont affiché un rythme impressionnant tout le week-end, contrastant avec le début de saison compliqué de l'écurie allemande. Néanmoins, satisfait des performances de sa monoplace, Russell a avoué avoir commis quelques erreurs qui, selon lui, lui auraient coûté une chance de se battre avec le vainqueur Max Verstappen et son dauphin Lando Norris, pour tenter de décrocher un meilleur résultat.

"Je pense que si vous nous aviez dit, avant ce week-end, que la pole position et la troisième place étaient possibles, nous ne vous aurions peut-être pas crus, pour être honnête", a déclaré Russell dimanche soir. "Mais comme Max l'a dit, c'était une course très délicate pour tout le monde. De mon côté, j'ai fait trop d'erreurs à des moments clés, ce qui nous a coûté une chance de nous battre avec [Verstappen et Norris] vers la fin de la course."

Parmi ces erreurs, il y a celle du 63e tour lorsque Russell s'est retrouvé derrière la McLaren d'Oscar Piastri, alors troisième. Équipé d'un nouveau train de pneus mediums, le Britannique a tenté de dépasser l'Australien à la chicane, mais tous deux sont entrés en contact, ce qui a poussé le pilote Mercedes à couper le virage et à perdre une position au profit de son coéquipier, Lewis Hamilton. Cinquième à ce moment-là de la course, Russell a dû remonter sur Hamilton et Piastri, perdant ainsi du temps sur les deux leaders et offrant par la même occasion une lutte vigoureuse entre les Flèches d'argent.

Interrogé sur le fait qu'il aurait pu rattraper Verstappen sans ce contact avec Piastri, le Britannique a répondu : "Je pense que oui, je veux dire que nous avions le rythme. Max était très fort à ce moment de la course. Mais quand nous avons mis les mediums à la fin, nous étions très, très rapides. Je pense que l'erreur d'Oscar quand j'ai essayé de le dépasser et que j'ai perdu la position au profit de Lewis nous a coûté au moins la deuxième place et peut-être la possibilité de nous battre avec Max plus tard dans la course."

George Russell devant Max Verstappen et Lando Norris au début de la course à Montréal. Photo de: Francois Tremblay / Motorsport Images

Russell reste quelque peu frustré de sa troisième position, estimant avoir l'impression d'avoir "raté une occasion" après avoir décroché la pole position le samedi. Néanmoins, le pilote Mercedes retient surtout le positif de ce week-end à Montréal, expliquant que le rythme affiché par les W15 était attendu au vu des données de l'usine, après l'introduction des différentes évolutions lors des dernières courses.

"J'ai l'impression d'avoir raté une occasion, pour être honnête", a continué Russell. "Mais malgré tout, c'est notre premier podium de l'année, nous avions vraiment une voiture très rapide ce week-end, et c'était vraiment amusant d'être de retour dans la lutte pour la victoire. Nous prendrons tous les points positifs de ce week-end. Premier podium, première pole position de l'année et je suis très excité à l'idée d'aller de l'avant."

"L'augmentation du rythme que nous avons constatée ce week-end n'a pas été une surprise pour nous, car tous les chiffres de l'usine nous indiquaient que nous allions trouver beaucoup de performance avec ces évolutions. Barcelone va donc être intéressant pour tout le monde, mais je suis convaincu que nous pouvons nous battre."

Propos recueillis par Oleg Karpov