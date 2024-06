Russell "totalement pour" avoir Verstappen comme coéquipier

À la suite de l'annonce en début de saison du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari pour 2025, Mercedes est toujours à la recherche de son remplaçant, qui pilotera aux côtés de George Russell l'année prochaine.

Plusieurs noms ont été liés aux Flèches d'Argent, c'est notamment le cas du jeune prodige de leur académie actuellement pilote de F2, Andrea Kimi Antonelli. Une demande de dérogation pour pouvoir accorder une Super Licence au pilote italien avait enflammé les rumeurs de sa possible arrivée en F1 dès cette saison. Des rumeurs tout de suite étouffées par le directeur de Mercedes Toto Wolff, même si la piste menant vers lui en vue de 2025 prend de plus en plus corps.

L'Autrichien semble toutefois avoir jeté son dévolu sur un autre pilote qui avait lui aussi fait sensation pendant sa jeunesse, mais qui a maintenant bien grandi : Max Verstappen. En effet, Wolff a publiquement reconnu qu'il courtisait sérieusement le triple Champion du monde, un rendez-vous a même eu lieu entre les représentants du pilote et Mercedes à Miami.

Pourtant, quand on pense Max Verstappen, on pense Red Bull. Cependant, malgré leurs excellents résultats, ternis par des performances un peu moins flamboyantes à Miami et Monaco, la situation interne de l'écurie autrichienne ne semble pas aussi saine qu'auparavant. En témoigne le départ de leur directeur technique en chef Adrian Newey, conséquence de la bataille entre Christian Horner et Helmut Marko, allié de la famille Verstappen, pour qui aura le contrôle de l'équipe.

Beaucoup de remue-ménage qui pourrait se conclure sur un potentiel départ du Néerlandais. Du côté de Mercedes, Russell, qui verrait l'autre côté du garage passer d'un Champion du monde à un autre, serait plus que ravi de pouvoir se mesurer à Verstappen à machine égale, lui qui souhaite apprendre aux côtés des meilleurs pilotes de la discipline.

"Je serais totalement pour", a déclaré le Britannique sur la possibilité de voir Verstappen devenir son coéquipier. "Vous savez, arriver chez Mercedes en 2022 après les années légendaires et les victoires de Lewis, c'était une tâche énorme pour quelqu'un qui se lançait dans une équipe où il [Hamilton] était depuis si longtemps."

"Je crois en moi, et vous devez vous mesurer aux meilleurs dans la même voiture et montrer ce que vous savez faire. Avoir eu Lewis comme coéquipier ces trois dernières années c'était… Il a été un coéquipier d'enfer, un pilote formidable."

"Et on se pousse l'un l'autre chaque semaine, il faut le dire. Donc j'accueillerai Max [avec plaisir], je veux me mesurer aux meilleurs. Tout le monde veut montrer ce qu'il a dans le ventre."

George Russell devant Max Verstappen au Grand Prix d'Arabie saoudite. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Interrogé sur le départ d'Adrian Newey après 19 ans de bons et loyaux services en étant notamment à l'origine de sept Championnats du monde pilotes et six constructeurs, Russell ne voit trop en quoi cela concernerait Mercedes, à moins d'avoir la surprise de voir l'ingénieur de 65 ans enfiler le polo de son écurie.

"C'est quelqu'un que je respecte. C'est une légende à part entière, avec tout ce qu'il a accompli dans ce sport" a ajouté le pilote Mercedes. "Vous savez, cela ne change pas notre vie, à moins qu'il y ait un petit secret et qu'il vienne chez Mercedes, qui sait ?"

"Je pense que c'est formidable de voir une aussi grande loyauté depuis longtemps, puisqu'il a fait partie de l'équipe pendant 20 ans. Lewis est chez Mercedes depuis 12 ans, parfois, les gens ont besoin de changer. Un changement est un nouveau départ pour les deux parties et il sera intéressant de voir ce qui se passera ensuite."

Avec Pablo Elizalde et Filip Cleeren