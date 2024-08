Stella estime que McLaren doit se montrer "prudent avec la stratégie"

Sur le circuit de Spa-Francorchamps, Oscar Piastri s'est un temps retrouvé en tête de la course, montrant un très beau rythme après son premier arrêt au stand. Alors que McLaren aurait pu tenter le coup de la stratégie à un seul arrêt, comme cela a été le cas de George Russell vainqueur (et finalement destitué de sa victoire après avoir été disqualifié), l'écurie britannique a préféré opter pour un double arrêt, plus prudent.

Piastri est donc ressorti en quatrième position derrière Charles Leclerc, qui l'a retenu pendant un certain temps, l'empêchant ainsi de remonter plus rapidement sur les Mercedes. Du temps perdu qui lui aurait peut-être permis de dépasser Lewis Hamilton en fin de course, l'Australien ayant terminé à seulement six dixièmes du Britannique.

VIDÉO - Le résumé du GP de Belgique

Andrea Stella, le directeur de McLaren, a expliqué que l'équipe avait "envisagé" la possibilité d'une stratégie à un seul arrêt. Néanmoins, cela aurait voulu dire prendre le risque de tout perdre en fin de course.

"Nous avons envisagé [la stratégie en un arrêt]", a déclaré l'ingénieur italien. "Nous n'étions pas convaincus que cela allait marcher. Si ce type de stratégie ne fonctionne pas, cela peut devenir très, très coûteux parce qu'il est alors trop tard pour rentrer au stand et vous pouvez donc perdre beaucoup de positions. C'était assez extrême [comme stratégie]. Avec Oscar, nous pensions avoir un bon rythme et nous étions en mesure d'utiliser une stratégie à deux arrêts plus conventionnelle, pour récupérer des positions."

Une prudence qui s'explique par l'actuelle bataille pour le championnat constructeurs que se livrent McLaren et Red Bull. Stella a déclaré que l'équipe devait se montrer plus précautionneuse avec sa stratégie, afin de ne pas gâcher une opportunité de rattraper les champions en titre. Un luxe que Mercedes, en revanche, peut s'autoriser.

"Je pense que du point de vue de Russell, il y avait potentiellement plus de motivation pour adopter une approche risquée", continue l'Italien. "Mais en ce qui nous concerne, nous voulons penser de manière un peu plus prudente. Nous avons maintenant 43 points de retard [sur Red Bull]. Je pense que nous devons être un peu plus prudents avec les stratégies aventureuses, qui, avec le recul, se sont révélées bonnes aujourd'hui."

Oscar Piastri devant George Russell au GP de Belgique. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

De son côté, Oscar Piastri reste satisfait de sa troisième place, convertie en deuxième position en raison de la disqualification de Russell. Il estime que la stratégie employée par l'équipe n'a pas été mauvaise et qu'il a manqué un peu de vitesse pour venir à bout des Flèches d'argent.

"Nous sommes satisfaits du résultat", explique l'Australien, malgré néanmoins un temps précieux perdu en manquant le marquage au sol au moment d'effectuer un de ses pitstops. "Je pense que nous avons très bien géré la course. Je suis très content du résultat, je ne pense pas que nous aurions pu faire beaucoup plus."

"Je pense que je n'avais pas assez de vitesse. Il m'a fallu quelques tours pour dépasser Charles, et j'ai vraiment surchauffé les pneus en faisant cela. Mais il est clair que le rythme de George, en restant sur un seul train de pneus, [montre que] c'était la bonne chose à faire. Nous n'avions pas assez de rythme pour le battre. Même Lewis, n'en avait pas assez. Je pense que nous avons fait beaucoup de choses bien. Nous nous sommes donné les meilleures opportunités possibles, mais au final, ce n'était pas assez."

Propos recueillis par Jonathan Noble, Sam Hall et James Newbold