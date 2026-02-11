Passer au contenu principal

Formule 1 Essais hivernaux à Bahreïn I

Wolff prévient : la référence moteur c'est Red Bull, pas Mercedes

Alors que beaucoup voient Mercedes comme la référence de cette nouvelle ère réglementaire, Toto Wolff a battu cette idée en brèche après la première matinée des essais de Bahreïn, en mettant en avant la qualité du moteur Red Bull Ford.

Fabien Gaillard
Publié:
40

Pour le responsable de Mercedes, Toto Wolff, c'est bien Red Bull Ford qui est pour le moment la "référence", notamment côté moteur, et non pas sa propre écurie. 

Depuis l'annonce de la mise en place d'un programme moteur par la marque autrichienne de boissons énergisantes, certains acteurs de la discipline ont fait part de leurs doutes sur la capacité de la firme à se montrer au niveau de motoristes historiques dès le début de l'ère 2026. Quand bien même celle-ci piochait dans certains viviers, comme celui du département moteur de Mercedes, pour se renforcer.

Red Bull elle-même, par la voix de ses différents dirigeants, a tenu à tempérer les attentes autour de son unité de puissance et donc de ses performances. Toto Wolff, ces dernières années, a plusieurs fois lancé quelques piques en direction de ses meilleurs ennemis, laissant parfois clairement entendre que certaines prises de position sur la réglementation pouvaient être motivées par des craintes en termes de performance.

Lire aussi :

Ce mercredi, toutefois, alors que s'achevait la première matinée des premiers essais hivernaux de Bahreïn, le son de cloche était très différent du côté de Wolff. Ainsi, quand il lui a été demandé ce qu'il pensait de la performance affichée par Red Bull suite à une matinée où Max Verstappen a signé le meilleur temps, le dirigeant de Mercedes n'a pas caché une certaine surprise et un constat plutôt clair.

"Eh bien, j'espérais qu'ils soient moins bons qu'ils ne le sont, car ils ont fait un très bon travail", a reconnu Wolff devant les médias, dont Motorsport.com. "La voiture et le moteur sont actuellement la référence, selon moi. Et puis, bien sûr, il y a Max au volant, ce qui rend cette combinaison très forte."

Red Bull excelle dans le déploiement d'énergie

Max Verstappen au volant de la Red Bull RB22 lors des essais de Bahreïn 2025 de F1.

Max Verstappen au volant de la Red Bull RB22 lors des essais de Bahreïn 2025 de F1.

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Des mots forts qui ont suscité des interrogations de la part des journalistes présents, notamment sur ce qui expliquait, pour lui, ce statut de référence "Voyez comment ils déploient l'énergie aujourd'hui. Ils sont capables de déployer beaucoup plus d'énergie dans les lignes droites que tous les autres. Sur plusieurs tours consécutifs, je veux dire."

"Nous l'avons déjà vu sur un seul tour, mais là, nous l'avons vu sur 10 tours d'affilée avec le même type de déploiement en ligne droite. Je dirais qu'aujourd'hui, lors de la première journée officielle d'essais, où il faut toujours prendre des précautions, ils ont établi la référence."

Alors que le moteur Mercedes est depuis plusieurs semaines au centre d'une controverse technique sur le taux de compression, le constructeur allemand estime que le sujet est exagéré par rapport au gain potentiel que lui apporte sa solution technique.

"Je pense que tout le monde s'est un peu trop emballé au sujet des performances des équipes motorisées par Mercedes", a ajouté Wolff. "Et je crois que nos collègues des autres marques se sont laissés emporter, pensant que cela pourrait être embarrassant [pour eux], ce qui n'est pas du tout le cas selon moi."

Lire aussi :

