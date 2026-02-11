Piastri s'entoure différemment pour 2026, Webber prend du recul

Oscar Piastri est arrivé aux essais de Bahreïn accompagné de deux nouveaux visages dans le paddock. Il s'agit d'une réponse directe aux difficultés qui l'ont affecté durant la seconde moitié de la saison dernière, lorsqu'il a vu fondre une avance confortable au championnat pilotes à la suite d'une série d'erreurs et de contre-performances. La trêve hivernale a offert l'opportunité d'analyser cet échec et de procéder à des changements dans son entourage lors des week-ends de Grand Prix.

La gestion de la carrière du pilote australien reste entre les mains de Mark Webber et son épouse Ann Neal. Toutefois, cette saison, l'ancien pilote Red Bull prendra du recul par rapport à son rôle de soutien en bord de piste afin de se concentrer sur les aspects commerciaux.

Pedro Matos sera désormais aux côtés d'Oscar Piastri le week-end. Il était son ingénieur de course chez Prema en 2021, année de son titre en Formule 2. Il avait également travaillé avec lui en 2017, lors de sa première saison en monoplace, dans le championnat britannique de Formule 4.

En plus de l'ingénieur portugais de 33 ans, Oscar Piastri continuera de s'appuyer sur une personne qui le soutient depuis les débuts de sa carrière en sport automobile : Emma Murray, coach mentale australienne ayant accompagné des athlètes dans d'autres disciplines. Cette année, elle sera beaucoup plus présente sur les circuits.

Pedro Matos sera désormais aux côtés d'Oscar Piastri sur les Grands Prix. Photo de: Getty Images

Cela marque un nouveau chapitre pour Oscar Piastri, qui est manifestement déterminé à retrouver l'harmonie qui caractérisait la première moitié de la saison dernière. L'arrivée d'une figure comme Pedro Matos – pur technicien au profil différent de celui de Webber – indique un soutien technique plus ciblé, affranchi de certains aspects politiques inutiles.

"Je pense qu'il y a eu beaucoup de leçons. Des leçons positives, et d'autres... que je ne qualifierais pas de négatives, mais qui ont parfois été plus agréables à apprendre, et parfois plus difficiles", a déclaré Oscar Piastri la semaine dernière lors d'une rencontre avec les médias, dont Motorsport.com.

"En termes de performance, le fait d'avoir atteint les pics que j'ai connus l'an dernier a d'abord été un vrai gain de confiance et une sorte de déclaration personnelle : quand je fais les choses correctement et que je maximise mon potentiel, je peux être un concurrent très solide."

"Certaines leçons de la seconde moitié de saison étaient d'une nature très différente, notamment à Austin et au Mexique, d'un point de vue technique mais aussi du pilotage. Ce sont des aspects sur lesquels je n'avais pas vraiment été challengé plus tôt dans la saison. C'est clairement quelque chose à retenir pour la suite."

Oscar Piastri (McLaren) Photo de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Certains ont interprété les choix d'Oscar Piastri comme une confirmation que, malgré certaines théories sans fondement, sa baisse de performance à l'automne dernier ne peut être attribuée à un sabotage de l'équipe ou à une quelconque priorité accordée à son coéquipier Lando Norris. Il y a eu des erreurs inhabituelles sous la pression, comme ses accidents à Bakou et à Austin, et l'Australien a eu du mal à extraire la performance maximale de sa voiture dans des conditions de faible adhérence.

Dans ce contexte, Pedro Matos représentera une voix indépendante, chargée d'accompagner le vainqueur de neuf Grands Prix en tant que point de référence précieux, en particulier dans les moments plus délicats. La saison dernière, une bévue notable est survenue lorsque le compte de réseaux sociaux d'Oscar Piastri a relayé des théories complotistes : cela relevait de son entourage plutôt que du pilote lui-même, mais a clairement illustré leur état d'esprit.

Du côté de McLaren, aucun changement n'est à signaler et le troisième du dernier championnat travaillera avec la même équipe en bord de piste que la saison dernière.