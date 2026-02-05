Piastri : Il n'y a pas de "leçons négatives" à retenir de 2025

Oscar Piastri a longtemps occupé la tête du championnat pilotes au cours de la première moitié de la saison 2025. Avec plus d'une trentaine de points d'avance sur son coéquipier Lando Norris à la pause estivale et au vu de sa dynamique du moment, rien ne semblait pouvoir se mettre entre l'Australien et son premier sacre de champion du monde.

Toutefois, c'est bien Lando Norris qui a remporté le titre. Oscar Piastri, de son côté, a même glissé à la troisième place du classement, devancé par Max Verstappen dans les dernières courses, après une grosse baisse de performances entre Monza et le Qatar, qu'il explique par une combinaison de plusieurs facteurs.

Alors que la campagne 2026 a déjà débuté avec la case des essais hivernaux de Barcelone désormais cochée, Oscar Piastri est revenu sur les leçons tirées de sa désillusion de l'année passée. Si l'épreuve a été difficile à surmonter sur le moment, le pilote McLaren a confié ne retenir que du positif de cette saison, au cours de laquelle il s'est prouvé à lui-même qu'il avait les qualités pour être un candidat sérieux au titre.

"Je pense qu'il y a eu beaucoup de leçons. Des leçons positives, et d'autres... que je ne qualifierais pas de négatives, mais qui ont parfois été plus agréables à apprendre, et parfois plus difficiles", a déclaré Piastri lors d'une rencontre avec les médias, dont Motorsport.com.

"En termes de performance, le fait d'avoir atteint les pics que j'ai connus l'an dernier a d'abord été un vrai gain de confiance et une sorte de déclaration personnelle : quand je fais les choses correctement et que je maximise mon potentiel, je peux être un concurrent très solide."

"Certaines leçons de la seconde moitié de saison étaient d'une nature très différente, notamment à Austin et au Mexique, d'un point de vue technique mais aussi du pilotage. Ce sont des aspects sur lesquels je n'avais pas vraiment été challengé plus tôt dans la saison. C'est clairement quelque chose à retenir pour la suite."

Oscar Piastri a terminé le championnat 2025 avec un retard de 11 points sur Max Verstappen et de 13 points sur Lando Norris. Photo de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Il y a eu une longue série de courses assez mouvementées, pour de nombreuses raisons. En tirer les enseignements, comprendre comment je peux mieux gérer ces situations et comment nous pouvons, en tant qu'équipe, mieux les gérer, c'est probablement l'une des leçons les plus importantes pour moi", a ajouté l'Australien. "J'ai beaucoup travaillé dans ce sens, et l'équipe aussi. Nous allons apporter quelques ajustements, quelques changements, dans notre manière de fonctionner, sur tous les aspects."

"Évidemment, ce à quoi vous pensez en premier, c'est notre façon de courir l'un contre l'autre et d'aborder les courses. Mais même en termes de performance pure ou de gestion du temps, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Il s'agit simplement de continuer à évoluer et de ne pas rester immobile, c'est sans doute l'un des grands enseignements de la saison dernière."

Comment Piastri a rebondi après la perte du titre

Bien que beaucoup considèrent Oscar Piastri comme un homme de glace, manquer le titre de cette manière, d'autant plus remporté par son coéquipier, ne pouvait être que frustrant. Le pilote a confié que le fait de rentrer dans son pays natal, de passer les vacances d'hiver avec ses amis et sa famille, et de bénéficier du soutien de sa communauté, l'avait beaucoup aidé à tourner la page.

"C'était agréable de rentrer en Australie, de passer du temps avec ma famille et de prendre un peu de recul par rapport à la F1 et à la course", a-t-il déclaré. "Cet été, ou plutôt à Noël, c'était différent des années précédentes : davantage de personnes me reconnaissaient."

La fin a été un peu douloureuse, mais on peut l'aborder de deux manières : soit on laisse cela nous abattre, soit on s'en sert pour gagner en confiance et en motivation pour l'avenir.

Oscar Piastri avec son équipe dans le garage McLaren. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Pour moi, le soutien que j'ai reçu, simplement pour avoir été dans la lutte et pour la manière dont je fais les choses, a été très agréable à entendre. Bien sûr, je ne suis pas ici pour être connu comme quelqu'un de gentil ou qui agit d'une certaine manière appréciée par les gens. Je suis ici pour essayer de devenir champion du monde de F1."

"Mais je suis très fier de la façon dont j'ai abordé les choses. Là encore, il y a énormément de leçons à tirer de l'an dernier. La fin a été un peu douloureuse, mais on peut l'aborder de deux manières : soit on laisse cela nous abattre, soit on s'en sert pour gagner en confiance et en motivation pour l'avenir."

"Avec un règlement aussi différent qui arrive, cela a été une très bonne opportunité pour canaliser toute la motivation que j'ai accumulée pendant l'intersaison."