Formule 1 Essais hivernaux à Barcelone

Des dépassements plus difficiles en 2026 ? Ocon et Russell pas d'accord

Les F1 2026 doivent faciliter les dépassements... mais les sons de cloche diffèrent déjà entre certains pilotes sur l'apport des nouvelles règles sur ce sujet.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Esteban Ocon, Haas

Lundi, au sortir de la première semaine de roulage collectif des F1 2026, se tenaient deux évènements médiatiques distincts. D'un côté, les pilotes Haas prenaient la parole devant la presse pour donner leurs premières impressions à la suite des essais privés de Barcelone ; de l'autre, les pilotes Mercedes s'exprimaient dans le cadre du lancement officiel de la saison de leur écurie.

Motorsport.com était présent aux deux évènements et l'un des sujets qui a été évoqué a été celui de la facilité à suivre les autres monoplaces et à les dépasser. En effet, la réglementation 2026, en réduisant l'appui aérodynamique (entre 15 et 30%) et la traînée (autour de 40%) des F1, tout en essayant de lutter contre le phénomène de perturbation de l'air suite au passage d'une voiture, devrait améliorer la situation des voitures suiveuses, qui s'est progressivement dégradée entre 2022 et 2025.

Ce travail de fond n'est pas la seule solution puisque, en dépit de la disparition du DRS tel qu'il était connu depuis 2011, les monoplaces sont désormais dotées d'un mode "Overtake" ("Dépassement") qui permettra de maintenir le déploiement électrique maximal plus longtemps dans certaines zones quand une voiture sera à moins d'une seconde d'une autre.

Or, quand les pilotes Haas ont été interrogés sur la question de la facilité à suivre leurs rivaux, ils n'ont pas livré un verdict très optimiste sur cet aspect. "J'ai suivi quelques voitures", a déclaré Esteban Ocon. "On dirait qu'on perd pas mal de charge à l'avant, peut-être un peu plus qu'auparavant, mais il faut voir. Et le mode Overtake, oui, je l'ai essayé."

Oliver Bearman au volant de la Haas VF-26 lors des essais privés de Barcelone.

Oliver Bearman au volant de la Haas VF-26 lors des essais privés de Barcelone.

"Je ne veux pas tirer de conclusions trop hâtives sur son fonctionnement, car il est évident qu'il doit être ajusté, optimisé, etc. pour fonctionner de manière parfaite. Mais pour l'instant, il semble difficile de dépasser. C'est ma première impression, mais j'espère que cela deviendra plus facile."

Une impression à laquelle Oliver Bearman, l'équipier du Français au sein de l'écurie Haas, souscrivait également "En termes de suivi, de dépassement et tout le reste, je n'ai pas vraiment eu de ressenti fort à ce sujet. Bien sûr, ce n'est pas une priorité. J'ai réussi à faire quelques tours avec d'autres voitures."

"Je dois dire qu'il était un peu plus difficile de suivre, si l'on tient compte du nombre relativement faible de tours que j'ai effectués. Je constate un changement assez important dans l'équilibre [de la voiture] par rapport [au fait de rouler dans] l'air propre, qui semble un peu plus marqué que sur la génération précédente de voitures. Mais à nouveau, il est encore très tôt."

Russell pas aligné avec Ocon et Bearman

George Russell à bord de la Mercedes W17 lors des essais privés de Barcelone 2026.

George Russell à bord de la Mercedes W17 lors des essais privés de Barcelone 2026.

Photo de: Mercedes AMG

Toutefois, chez Mercedes, George Russell affichait un discours résolument différent. Ainsi, quand Motorsport.com lui a posé la question directement, le Britannique a répondu "Il semble effectivement plus facile de suivre, en particulier dans les virages haute vitesse, tout d'abord parce que l'on a moins d'appui aérodynamique. On prend les virages plus lentement, donc il y a naturellement moins de turbulences."

Puis il a ajouté "Et même si c'était génial de connaître ces vitesses vraiment élevées dans les virages rapides, je pense que ces voitures sont en fait plus agréables à piloter dans ces virages. Elles ressemblent un peu plus à des voitures de course, elles sont un peu plus légères. Les monoplaces précédentes étaient tout simplement trop grandes et on avait l'impression de conduire un bus dans ces virages-là."

Il semble donc qu'il faille encore attendre un peu pour avoir une réponse définitive sur la réussite ou non du règlement F1 2026 dans le domaine...

