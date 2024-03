Ducati "aimerait garder" Jorge Martín en 2025

Tout porte à croire que Jorge Martín dispute sa dernière saison avec Pramac. Ducati n'est plus prêt à payer un salaire aussi élevé à un pilote d'une équipe satellite et le Madrilène ne cache pas que sa priorité est de rejoindre un team officiel en 2025, après avoir prévenu qu'il cherchera "d'autres places" s'il n'obtient pas une promotion en interne.

Pramac se prépare donc à perdre son pilote mais à ce jour, cela ne signifie pas qu'il abandonnera la Ducati puisqu'il reste une place à attribuer aux côtés de Pecco Bagnaia, qui a récemment prolongé dans la structure officielle. Martín fait notamment face à la concurrence d'Enea Bastianini, titulaire actuel du poste, ou encore de Marc Márquez, qui a rejoint la marque par le biais du team Gresini cette année.

"Je pense que je prouverai cette saison que je mérite cette place", confiait-il au site officiel du MotoGP avant d'entamer le week-end à Portimão, confirmant ainsi sa volonté d'épauler Bagnaia en 2025.

La domination actuelle de Ducati permet à la marque de patienter quelques mois pour évaluer les rapports de force entre les différents pilotes mais Davide Tardozzi, team manager de l'équipe officielle, ne cache pas qu'il aimerait que le vice-champion 2023 reste sur une Desmosedici la saison prochaine.

"Jorge Martín est quelqu'un de très talentueux", a déclaré l'Italien. "On aimerait qu'il reste avec nous à l'avenir. On a investi sur lui pendant quatre ans donc ça serait dommage qu'il parte. C'est une possibilité en fin d'année mais on aimerait le garder et je pense qu'il aimerait rester chez Ducati. On verra ce qui se passera au cours des prochains mois."

Ducati n'a pour le moment que deux pilotes sous contrat pour la saison 2025, le nouveau venu Fermín Aldeguer et Pecco Bagnaia, plus que jamais leader de la marque après sa victoire au GP du Qatar. Tardozzi estime que son pilote gère de mieux en mieux ses week-ends de course, ce qui le rend redoutable le dimanche.

"Après avoir remporté son deuxième titre, il a encore un peu muri. Il est très concentré maintenant, il n'est pas déstabilisé quand il perd une course, ce qui lui est arrivé le samedi. Il est concentré pour faire mieux le dimanche et il fait de gros progrès mentalement, sur la moto, personnellement. Je pense qu'il montre qu'il mérite le numéro 1 sur son carénage."

Quant à Aldeguer, il incarne la volonté de Ducati de préparer l'avenir. La marque a commencé à le suivre la saison dernière et a entamé des discussions sérieuses avec lui en fin d'année, alors que son nom était évoqué chez VR46 ou encore Honda. Le jeune Espagnol devrait finalement porter les couleurs de Pramac, ce qui doit encore être officialisé.

"Ça fait un an qu'on le suit", a confirmé Tardozzi. "Il a montré des choses incroyables à la fin du championnat 2023 et on a commencé à discuter avec son management à la fin de l'année dernière. On a trouvé un accord pendant l'hiver et on est très, très heureux d'accueillir Fermín dans la famille Ducati. On voit quelle pourra être son équipe, ce qu'il fera avec nous l'an prochain. Il n'a pas de pression, il a un contrat à long terme. Je crois que Fermín peut être l'un des leaders à l'avenir."