Honda dévoile ses nouvelles couleurs pour la saison 2024

Nouvelle ère et nouvelles couleurs pour Honda ! La marque japonaise a dévoilé sa machine pour la saison 2024 du MotoGP, sa première depuis 2012 sans Marc Márquez, parti pour le team Gresini et sa Ducati. Un changement qui s'accompagne d'une livrée modifiée, plusieurs sponsors ayant activé des clauses pour réduire voire mettre fin à leur participation dans la foulée du départ de l'octuple Champion du monde.

Comme Motorsport.com l'annonçait ces dernières semaines, le logo de Red Bull a disparu du carénage des Honda mais l'évolution la plus visible est la présence réduite de Repsol, sponsor principal de la marque depuis la saison 1995, même si la présentation a été organisée par le pétrolier espagnol à Madrid, comme c'était déjà le cas ces dernières années.

Repsol Honda dévoile ses couleurs pour 2024

L'orange et le rouge de Repsol sont ainsi limités à l'avant, au bas et à l'arrière de la machine, le reste associant le rouge et bleu du HRC, couleurs que porte le pilote d'essais Stefan Bradl lorsqu'il est engagé en wild-card, et que l'on voit aussi en WorldSBK. Les roues oranges, vues sur toutes les motos de la marque depuis 1995, sont quant à elles devenues noires. Les combinaisons des pilotes changent aussi, les couleurs de Honda apparaissant sur la partie basse.

Honda ne se contente pas de changements visuels cette année. L'équipe accueille Luca Marini, en provenance de VR46, avec un contrat de deux ans, tandis que Joan Mir reste pour une deuxième campagne après une saison 2023 à oublier, marquée par plusieurs blessures et des résultats très décevants. Pour aider le Champion du monde 2020 à progresser, Honda lui a attribué l'ancienne équipe technique de Márquez, mais le constructeur mise aussi sur des changements plus profonds pour retrouver le sommet.

Habitué à enchaîner victoires et titres avec Márquez jusqu'en 2019, Honda a connu un coup d'arrêt avec la blessure de son pilote à l'été 2020 et une baisse de performance de sa machine. Au cours des quatre dernières saisons, les RC213V n'ont cumulé que quatre victoires, dont une grâce à l'équipe LCR, et 11 podiums, une pâle moisson face aux 12 succès de Márquez sur la seule année 2019.

Les nouvelles couleurs de Honda en MotoGP

Pour progresser, Honda a mené de profonds changements en interne. Ken Kawauchi, ancien de Suzuki, a pris la succession de Takeo Yokoyama au poste de directeur technique, Shin Sato a été promu directeur technique général du HRC en lieu et place de Shinichi Kokubu et récemment, Alex Baumgärtel, cofondateur de Kalex, a été recruté après avoir déjà apporté son expertise sur le châssis l'an passé.

La moto a ainsi profondément évolué, au grand plaisir des pilotes, qui perçoivent une évolution nette même s'ils n'imaginent pas Honda jouer les premiers rôles dès cette année. Pour continuer sa marche en avant, la firme nippone pourra compter sur les nouvelles concessions, qui lui permettront notamment d'organiser de nombreux tests auxquels les titulaires seront autorisés à prendre part.

"Au sein du HRC, nous avons travaillé très dur pour donner à Joan Mir et Luca Marini un package avec lequel ils pourront être performants", a déclaré Tetsuhiro Kuwata, directeur général du HRC. "Les deux pilotes sont jeunes, ils ont faim et apportent déjà des informations claires pour continuer à progresser. Ce sera une saison de développement, de travail alors que nous essayons de progresser avec nos pilotes, nos partenaires, nos sponsors, nos ingénieurs et les membres de l'équipe."

"Je me sens bien", a ajouté Joan Mir au cours de la présentation. "On essaie de se rapprocher du succès. On a testé la nouvelle moto et nos collègues au Japon travaillent très dur, on a évalué beaucoup de choses. J'ai vraiment apprécié le test à Sepang. C'est bien de voir la lumière au bout du tunnel avant le début de la saison."

Les essais de pré-saison reprendront lundi pour deux dernières journées de piste, au Qatar, avant le premier Grand Prix prévu sur le même circuit un peu plus de deux semaines plus tard.

Les présentations MotoGP 2024