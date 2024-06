Joan Mir voudrait y voir plus clair sur son avenir à Assen

Depuis plusieurs semaines, Joan Mir ne cache pas avoir entamé sa réflexion autour de son avenir. Arrivé chez Honda l'an dernier après le départ inattendu de Suzuki, le pilote espagnol connaît des moments très éprouvants au guidon d'une moto qui doit aujourd'hui remonter la pente, à tel point qu'il a momentanément envisagé de tout arrêter dans le courant de la saison dernière.

S'il assure aller mieux aujourd'hui, la réussite n'est toujours pas au rendez-vous et Mir ne figure toujours pas beaucoup à l'arrivée des courses. Au Mugello, il a encore chuté pendant le Grand Prix après avoir déjà abandonné au sprint à cause de vibrations qui rendaient sa moto difficile à contrôler. Aussi, lorsqu'il a une nouvelle fois été interrogé sur son avenir lundi, en marge du test post-couse, Mir a concédé qu'il lui faudrait bientôt clarifier ce qu'il souhaite pour la suite.

"À Assen, il faudra probablement que j'aie les idées plus claires quant à ce que je veux faire", a-t-il indiqué en faisant référence au prochain Grand Prix, qui aura lieu à la fin du mois de juin. Pour autant, il assure vouloir prendre le temps de la réflexion en comparant l'ensemble de ses possibilités. "J'ai besoin d'avoir toutes les options sur la table pour prendre une décision au lieu de dire que je sais parfaitement où je veux aller. Ça n'est pas mon cas actuellement, je ne sais pas où je veux aller. Je vais attendre d'avoir toutes les offres sur la table et ensuite je déciderai laquelle choisir."

"Quatre ou cinq pilotes ont la priorité"

Champion du monde en 2020 après une ascension rapide, Joan Mir se montre très réaliste quant à sa valeur sur le marché et estime passer après environ cinq pilotes qui, à ce stade, font office de premiers choix pour les constructeurs.

"Personne ne quitte Honda mieux qu'il n'y est arrivé", a souligné le pilote majorquin, âgé de 26 ans. "Quand je suis arrivé chez Honda, j'avais beaucoup d'offres. J'aurais pu aller où je voulais à l'époque. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Je dois attendre d'autres pilotes, qui ont la priorité pour le moment."

"Je dois montrer [ce que je vaux aux constructeurs], c'est la réalité. Peu importe ce que j'ai pu faire par le passé, ce sont les autres qui obtiennent les résultats à l'heure actuelle. Quatre ou cinq pilotes ont la priorité, et je suis derrière. Je suis derrière ces cinq-là, probablement pas plus loin."

Alberto Puig comprend les envies de changement de Joan Mir. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Parmi les pilotes les plus en vue de la grille, Jorge Martín a dévoilé son avenir lundi et des officialisations sont attendues de manière imminente pour Marc Márquez et Enea Bastianini. On peut supposer que Joan Mir passe aussi après Maverick Viñales, mais que sa valeur de pilote l'inscrive dans la même dynamique de discussions que des pilotes tels que Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio et Jack Miller.

Et s'il sait que son titre mondial a de la valeur, l'Espagnol est aussi très réaliste quant au peu de places disponibles. En matière d'équipes d'usine, on peut estimer qu'il reste un guidon chez Aprilia et un autre chez Yamaha. Plusieurs équipes satellites peuvent également représenter une bonne opportunité pour lui, et ce auprès de toutes les marques de la grille.

"Je ne pense pas que je vais rentrer à la maison", a souligné Joan Mir, qui dit ne pas s'inquiéter pour son avenir mais surtout chercher à se positionner dans un contexte plus serein. "Si je sors de cette situation difficile chez Honda... Quand on recommence à être compétitif, l'état d'esprit change complètement. Si tout en faisant les mêmes choses, vous vous dites que vous êtes là où vous méritez d'être et que cela correspond à vos qualités, alors tout change et cela vous donne peut-être l'envie de rester dix ans de plus."

"Mais le truc c'est de sortir de cette situation", a-t-il insisté. "J'en ai souvent parlé avec Marc, de comment il se sentait l'année dernière et comment il se sent maintenant. J'ai eu un exemple entre une voie que je peux suivre et une autre qui est de rester dans cette situation."

Si rester chez Honda fait également partie des options, le discours que tient Joan Mir depuis plusieurs semaines semble témoigner, comme ici, de son besoin viscéral de s'extraire de la situation qu'il vit depuis l'an dernier afin de retrouver le plaisir du pilotage et la performance. L'exemple offert par Marc Márquez a en effet de quoi lui faire envie, cependant il promet qu'il se sent bien malgré tout.



"Mentalement, ça a été très difficile pour moi, en particulier l'année dernière parce qu'il faut accepter la situation. Cette saison, la différence c'est que la situation est déjà acceptée. Donc toute chose positive qui arrive est la bienvenue et c'est une motivation pour la course suivante. C'est un peu comme ça que je raisonne maintenant. Bien sûr, ça n'est pas la bonne mentalité pour gagner mais c'est la bonne mentalité pour dépasser la situation, je pense. C'est ce que je fais. Mentalement, je vais bien, je me sens très bien."

Réaliste lui aussi, Alberto Puig comprend que son pilote puisse avoir des envies d'ailleurs. "Normalement, quand les choses ne fonctionnent pas, un pilote n'est pas content, évidemment, et nous le comprenons totalement", a ainsi admis le team manager Repsol Honda au micro du site officiel du MotoGP. "Mais, honnêtement, nous essayons d'être tous concentrés, à la fois lui, Luca [Marini] et toute l'équipe, sur le fait d'essayer de régler les problèmes de la moto, alors nous n'avons pas encore entamé les discussions au sujet d'un renouvellement [de contrat]. Cependant, tôt ou tard, probablement cet été entre juin et juillet, nous allons devoir prendre des décisions."