KTM s'attend à voir Márquez réussir sur la Ducati, mais pas dominer

L'une des grandes attractions de la saison 2024 du MotoGP est l'arrivée de Marc Márquez sur une Ducati, après quatre saisons difficiles chez Honda, son équipe de toujours. Le pilote le plus titré de la grille va-t-il relancer sa carrière sur la machine la plus performante du plateau, même s'il ne s'agira "que" du modèle 2023 engagé par l'équipe Gresini ?

L'intéressé a voulu minimiser les attentes, assurant ne pas viser la victoire et avoir encore besoin de parfaire son adaptation à la Desmosedici, mais la concurrence se méfie particulièrement de lui. Pit Beirer est certain que la Ducati va replacer Márquez dans la lutte pour la victoire, sans pour autant refaire de lui le pilote dominateur qu'il était jusqu'en 2019.

"Marc Márquez sera performant sur la Ducati dès le premier jour", a déclaré le patron de KTM Motorsports. "C'est un pilote brillant et maintenant il est sur une très bonne moto, ce sera une association très dangereuse. Mais je ne pense pas qu'il sera le numéro un chez Ducati et qu'il dominera nettement."

Le patron de KTM Motorsports n'oublie ni les autres représentants e la Ducati ni ses propres pilotes, Brad Binder en tête : "Il aura une grosse compétition dans son propre camp, Pecco [Bagnaia] est un incroyable champion, Jorge [Martín] a le couteau entre les dents. Il y a aussi Brad avec notre moto. Je ne m'attends pas à une domination de Marc mais il sera performant dès le premier jour."

Pour lutter avec Marc Márquez et les autres pilotes Ducati, KTM pourra compter sur un nouveau venu, Pedro Acosta, qui évoluera dans l'équipe Tech3. Le Champion du Moto2 a impressionné par sa capacité d'adaptation, ce qui lui a valu de nombreuses louanges en interne. "ll faut qualifier sa performance d'exceptionnellement bonne, il a été plus rapide que la pole de l'an dernier sur les deux pistes, ses chronos ont été incroyables", a souligné Beirer.

Pedro Acosta Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Mais ce n'est pas sa performance sur un tour qui nous a surpris, le plus impressionnant est sa façon de travailler, la façon dont il est organisé dans sa tâche, en avançant petit à petit et en s'éloignant assez vite du statut de débutant qui devrait piloter sans s'inquiéter des réglages et du développement."

"Il nous a dit très vite ce qu'il voulait et dans quelle direction la moto devait évoluer. Nous avons été impressionnés par sa vitesse pour apprendre les pistes et entrer dans le rythme."

KTM veut faire confiance à ses pilotes

L'arrivée de Pedro Acosta sur une KTM cette année a créé un certain remous au sein de la marque puisqu'elle avait déjà quatre pilotes sous contrat pour 2024. L'objectif était de pouvoir engager une machine supplémentaire, ce qui a été refusé par les instances dirigeantes, et des rumeurs ont tour à tour évoqué une promotion d'Acosta en lieu et place de Jack Miller, Augusto Fernández ou Pol Espargaró. C'est finalement ce dernier qui a perdu son guidon de titulaire, pour prendre un rôle de pilote d'essais.

La situation sera beaucoup plus ouverte pour 2025, avec de très nombreux pilotes en fin de contrat chez toutes les marques, mais KTM ne souhaite pas se replonger dans une situation délicate. Beirer a même déjà évoqué sa volonté de s'inscrire dans la continuité, ce qui pourrait entrainer un certain statu quo dans les deux équipes engageant les RC16.

"Je ne nous vois pas en situation de faire de gros changements. Notre principale motivation est d'atteindre nos objectifs avec nos pilotes actuels. Avec Pedro et Augusto, nous avons deux pilotes qui ont connu une grande réussite en Moto2 et qui sont encore très jeunes. Jack est un vieux de la vieille et Brad est un vainqueur absolu. Nous pouvons totalement attaquer avec ces pilotes."

KTM compte sur Jack Miller et Brad Binder cette année Photo de: KTM Images

"Dans le premier tiers de la saison, nous voulons confirmer que nous avons les bons pilotes, nous ne voulons pas être trop impliqués dans les transferts. C'est notre première priorité, nous croyons en nos quatre pilotes. À ce jour, nous n'avons aucune place libre."

"Nous ne disons pas que les pilotes [KTM] sans contrat pour 2025 voudront rester avec nous, ce n'est pas à sens unique", a ajouté Beirer. "Donc nous ne pouvons pas nous reposer, nous devons satisfaire les pilotes pour garantir qu'ils sont à l'aise chez nous et restent. C'est toujours un compliment pour nous quand un pilote signe un contrat alors qu'il a d'autres options. Brad l'a déjà fait plusieurs fois et nous étions satisfaits de recevoir ce compliment."

"Les pilotes veulent nous montrer qu'ils sont les bons, et nous voulons leur montrer qu'ils sont au bon endroit. Nous allons essayer de garder les portes fermées aussi longtemps que possible, mais beaucoup de choses peuvent se passer cette année."

Propos recueillis par Sebastian Fraenzschky