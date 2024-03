Gresini, le meilleur atout de Márquez pour espérer gagner au Qatar ?

Marc Márquez montera-t-il sur la plus haute marche du podium dimanche, à l'arrivée du premier Grand Prix de la saison MotoGP, le premier pour lui avec la Ducati ? C'est ce qu'espèrent bien des aficionados, qui voient dans son départ de Honda le tournant d'une carrière qui peut encore se relancer.

Les statistiques personnelles du #93 ne laissent aucun doute sur son potentiel, mais qu'en est-il de celles de sa nouvelle équipe ? Eh bien, c'est là, peut-être, que se niche l'espoir principal de ses fans s'ils sont superstitieux, car le premier Grand Prix de ce championnat va se dérouler sur un terrain de jeu qui a déjà souri à l'équipe italienne lors de moments-clés de son histoire.

Sur le papier, Losail n'est pas le circuit le plus favorable à Márquez, bien qu'il ait le CV le plus fourni de l'ère actuelle. Il n'a en tout cas gagné qu'une seule fois sur place en MotoGP, il y a dix ans, ainsi qu'une autre fois en Moto2 deux ans plus tôt.

En 2014, ce succès s'inscrivait dans une série étourdissante de dix victoires consécutives remportées par l'Espagnol lors des dix premières manches de la saison. Mais il n'a ensuite pas réussi à retrouver le chemin de la victoire au Qatar, pas même en 2019 lorsqu'il a réalisé une saison record avec le plus grand nombre de points marqués au championnat (sous le barème de l'époque, avant l'introduction des courses sprint) et un total de 12 victoires dans l'année.

Seulement, Marc Márquez ne s'est attaqué à Losail qu'au guidon de la Honda, et c'est bien là toute la différence de cette édition 2024 du Grand Prix organisé en nocturne. Car la Ducati possède, elle, un solide palmarès sur place, notamment avec quatre victoires remportées ces six dernières années. Et que dire des statistiques de sa nouvelle équipe...

Les trois victoires de Gresini au Qatar

À la différence de Marc Márquez, l'équipe Gresini Racing aime tout particulièrement le circuit de Losail. Elle y a gagné à trois reprises, avec à chaque fois des succès qui ont marqué les esprits.

Il y eut d'abord le tout premier Grand Prix du Qatar MotoGP, en 2004. Il y vingt ans, l'épreuve n'était pas encore nocturne, elle se disputait à l'automne et dans une sacrée fournaise. Par 40°C ambiants, c'est Sete Gibernau qui s'était imposé, dominant la course de bout en bout après s'être élancé de la première ligne. L'Espagnol, vice-Champion du monde cette année-là, pilotait la Honda RC211V du team Gresini Racing, alors aux couleurs de Movistar.

En 2004, l'équipe Gresini Racing décroche le doublé lors du premier GP du Qatar, avec la victoire de Sete Gibernau devant son coéquipier Colin Edwards. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dix-huit plus tard, en 2022, tout avait changé dans l'équipe italienne. Son patron Fausto Gresini n'était plus là, la formation avait un temps soutenu le programme Aprilia et redevenait équipe indépendante, en ouvrant désormais un nouveau chapitre avec Ducati. Et c'est un nouveau visage qui a su saisir sa chance lors de ce GP du Qatar, devenu depuis des années la manche d'ouverture traditionnelle du championnat.

Ce succès d'Enea Bastianini dans la nuit qatarie restera comme l'un des grands moments du MotoGP, tant pour lui qui ouvrait son compteur et s'installait parmi les top pilotes de la catégorie, que pour son équipe dont l'émotion fut personnifiée par Nadia Padovani, la nouvelle patronne, portée en triomphe sur le podium par le pilote italien.

Cinquième en début de course, Bastianini a réussi à remonter peu à peu, jusqu'à finir par l'emporter face à Brad Binder et Pol Espargaró dans les derniers tours. Une victoire entre larmes et rires qui a fait entrer Gresini de plein fouet dans une nouvelle ère de son histoire.

En 2022, Enea Bastianini fait triompher le team Gresini désormais dirigé par Nadia Padovani. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Si la victoire d'Enea Bastianini en 2022 restera un moment unique, celle de Fabio Di Giannantonio en 2023 n'en a pas moins été incroyable elle aussi. Des travaux menés sur le circuit ont déplacé le Grand Prix à l'automne pour en faire l'avant-dernière manche du championnat. Di Giannantonio se trouvait alors en position délicate, se sachant remplacé par Márquez pour la saison 2024 et n'ayant pas réussi à s'attribuer la place vacante chez Repsol Honda pour rester en MotoGP.

Ses deux années dans la catégorie avaient été difficiles, la réussite tardait, et c'est pourtant dans ce contexte qu'il a décroché sa toute première victoire. Certes, il se savait dans une bonne dynamique depuis quelques semaines, mais au beau milieu du duel Bagnaia-Martín pour le titre, Di Giannantonio a trompé tous les pronostics pour remporter une victoire d'autorité, qui lui a permis de sauver in extremis sa place sur la grille.

Tous les vainqueurs des Grands Prix MotoGP à Losail

En vingt ans de Grands Prix MotoGP au Qatar, sachant qu'il n'y eut pas de course en 2020 mais qu'il y en eut deux en 2021, ce sont Valentino Rossi et Casey Stoner qui se sont le plus souvent imposés sur place, à savoir quatre fois chacun. Jorge Lorenzo y a gagné trois fois, Maverick Viñales et Andrea Dovizioso deux fois. Du côté des constructeurs, Yamaha garde l'avantage avec ses dix succès, face aux sept victoires de Ducati et aux trois de Honda, mais la dynamique récente est bel et bien en faveur de Ducati... et de Gresini.

Année Pilote Équipe 2023 F. Di Giannantonio Gresini Racing 2022 E. Bastianini Gresini Racing 2021* F. Quartararo Yamaha Factory 2021 M. Viñales Yamaha Factory 2019 A. Dovizioso Ducati Team 2018 A. Dovizioso Ducati Team 2017 M. Viñales Yamaha Factory 2016 J. Lorenzo Yamaha Factory 2015 V. Rossi Yamaha Factory 2014 M. Márquez Repsol Honda 2013 J. Lorenzo Yamaha Factory 2012 J. Lorenzo Yamaha Factory 2011 C. Stoner Repsol Honda 2010 V. Rossi Yamaha Factory 2009 C. Stoner Ducati Team 2008 C. Stoner Ducati Team 2007 C. Stoner Ducati Team 2006 V. Rossi Yamaha Factory 2005 V. Rossi Yamaha Factory 2004 S. Gibernau Gresini Racing

*Grand Prix de Doha