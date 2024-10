Romano Albesiano, symbole de l'ouverture nécessaire chez Honda

La concurrence s'active pour revenir sur Ducati. Alors que Gigi Dall'Igna fait des merveilles à la tête du département technique de Borgo Panigale, les constructeurs rivaux ont tous annoncé des changements majeurs depuis un an. Le jeu de chaises musicales s'est intensifié ces dernières semaines avec le départ de Fabiano Sterlacchini, directeur technique de KTM, pour Aprilia, où il remplacera Romano Albesiano, figure du constructeur depuis son retour en MotoGP il y a près de dix ans.

Albesiano va de son côté rejoindre Honda et succéder à Ken Kawauchi, désormais en poste auprès de l'équipe d'essais. Le constructeur japonais s'appuiera ainsi sur un ingénieur italien riche d'une grosse expérience chez un constructeur européen pour mener sa destinée technique, exactement comme l'a fait Yamaha il y a un an en recrutant Max Bartolini, arrivé en provenance de Ducati.

Au cours des dernières saisons, les deux marques japonaises ont perdu le contact sur leurs rivales et les méthodes de travail propres à leur pays, avec une certaine réticence à s'ouvrir à des idées extérieures, ont souvent été jugées responsables. Honda a certes fait appel à Alex Baumgärtel, cofondateur du constructeur de châssis Kalex, connu pour sa réussite en Moto2, mais la coopération n'a duré que quelques mois, visiblement en raison de soucis de communication. La nomination d'Albesiano illustre cependant une volonté de changer enfin de politique.

L'un des mieux placés pour constater ce changement de mentalité est probablement Marc Márquez, longtemps figure de proue de la marque mais désormais observateur externe de cette évolution. Il y a un an, l'Espagnol décidait justement de quitter Honda pour Ducati, estimant que le chantier était trop important alors qu'il venait de fêter ses 30 ans et ne voulait plus perdre la moindre année dans sa carrière.

Et même si les constructeurs japonais sont réputés pour une certaine fierté les poussant à appliquer les idées qui leur sont propres, Márquez estime que Honda a raison de faire preuve de pragmatisme et de mettre en place des solutions ayant fait leurs preuves. "En compétition, ce n'est pas bon d'avoir de l'orgueil", a analysé le #93. "Si tu perds, tu dois ravaler ta fierté et voir ce que les autres font mieux. Parfois, il faut changer de philosophie, il faut s'adapter."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je ne connais pas Albesiano, mais c'est une bonne décision", a ajouté Márquez. "Au final, Honda a le budget et tout ce qu'il faut. Ils ont le plus gros potentiel du paddock, tout le monde le sait, mais cette décision, ça va contre la philosophie de Honda. Pour moi, en compétition, il faut parfois changer de philosophie, s'adapter à ce que réclame la situation."

"Maintenant, la situation de Honda demande de revenir devant le plus vite possible et recruter des ingénieurs rend le fait d'y parvenir moins cher et plus rapide, parce qu'on adopte les méthodes des autres constructeurs. Il va apporter des informations d'un autre constructeur et pour moi, c'est une bonne décision, et je suis content parce qu'on dirait que Honda continue à tout donner. Pour le championnat, c'est bien qu'une marque comme Honda veuille continuer, pousser et poursuivre le développement. Tôt ou tard, ils seront au sommet."

Les "idées fraîches" dont Honda a besoin ?

Le recrutement de Romano Albesiano est vu comme une nécessité par Joan Mir, ravi de l'arrivée d'un homme qui a fait passer Aprilia du fond de grille aux premières places en l'espace de quelques saisons. "Je pense que c'est une décision très importante parce que nous avons besoin de personnes comme Romano dans l'équipe, avec sa grosse expérience chez Aprilia", a déclaré Mir au site officiel du MotoGP. "Il y a quelques années, je pense qu'Aprilia était dans une situation similaire à celle de Honda, il les a fait progresser et il a rendu moto performante. Il sait un peu ce qui doit être fait."

Le champion du monde 2020 pense également qu'Albesiano sera utile pour apporter les méthodes d'une structure très dynamique, ce dont le paquebot Honda, souvent difficile à déplacer, a selon lui besoin. "Aprilia est une usine très petite par rapport au HRC donc ils ont un temps de réaction très rapide", a expliqué Mir aux journalistes pendant le week-end de Motegi. "C'est une chose qu'il va expliquer au HRC et que nous allons probablement améliorer."

"Et [il va] explorer un peu plus la capacité des techniciens au Japon, du staff japonais. Ils sont très bons mais on doit un peu réduire ce temps de réaction d'une chose à l'autre, d'une évolution à l'autre. Souvent, on demande quelque chose et quand ça arrive, c'est une petite chose et ce n'est probablement pas la façon de réduire l'écart avec les leaders."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

De son côté, Johann Zarco ne voit pas que des mauvaises choses au sein du constructeur. "Je crois encore que les Japonais ont une incroyable qualité de travail", a souligné le pilote LCR. Reste que Honda évolue trop lentement, ce qu'il déplore aussi : "C'est juste que parfois, certaines décisions peuvent prendre beaucoup de temps et c'est pour ça que l'on peut avoir des délais dans le développement. Avoir des idées fraîches d'un Européen peut aider les Japonais et les pousser à faire de plus gros changements, en profitant du gros travail des Japonais."

Mais s'il estime qu'Albesiano a le potentiel pour apporter une "nouvelle voie" et permettre "de plus gros changements", Zarco n'attend pas de révolution et espère surtout un mariage entre le meilleur de deux méthodes : "Pour le moment, ce n'est que lui. Ce n'est pas comme si c'était un groupe de dix Italiens qui débarquaient et mettaient de la musique italienne dans une usine japonaise ! Il apportera des idées et si ça peut aider, je pense que ce sera vraiment intéressant parce que la qualité de travail des Japonais reste vraiment impressionnante. Même sur notre moto, avec laquelle on souffre, je sens encore qu'il y a un esprit japonais qui m'impressionne toujours, parce que certaines choses fonctionnent."

Puig défend les méthodes de Honda

Certains chez Honda tiennent justement à mettre en avant ces choses qui fonctionnent. Alberto Puig cherche même à minimiser la portée de la signature de Romano Albesiano, car s'il salue la "grosse expérience" de l'ingénieur italien, le team manager de l'équipe officielle n'est "pas totalement d'accord" avec l'idée selon laquelle un changement de philosophie s'impose. Il voit surtout le bénéfice concret à avoir un directeur technique européen pour venir coordonner le développement mené au Japon et la structure en charge de la préparation des courses sur le Vieux Continent.

"Ce n'est pas que Honda doit s'ouvrir à de nouvelles idées", a assuré Puig à DAZN, diffuseur du MotoGP en Espagne. "Parfois, les gens ont beaucoup d'idées mais elles doivent fonctionner. Nous avons fait beaucoup de choses, certaines ont fonctionné et d'autres non. Je pense que l'aide de Romano sera très importante, il va vraiment être à la base de l'équipe. Nous allons travailler ensemble, nous sommes satisfaits. "

Luca Marini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ce qui est important, c'est qu'il puisse s'associer avec les personnes au Japon, qu'il puisse apporter toute son expérience, acquise durant toutes ces années", a ajouté l'ancien pilote. "C'est important d'avoir un directeur technique en Europe pour faciliter les choses. Les relations sur le circuit sont parfois plus faciles pour les Européens que pour les autres."

Luca Marini est venu appuyer son patron. "Je ne pense pas que ce soit un changement de philosophie", a assuré l'Italien, néanmoins satisfait de cette évolution. "Je pense que c'est une très bonne nouvelle, il pourra apporter beaucoup d'informations, de connaissances, il va essayer de coordonner au mieux le travail entre le garage et l'entreprise au Japon. Pour moi, c'est une bonne recrue et je suis impatient de travailler avec lui."

Avec Oriol Puigdemont, Rubén Carballo Rosa et Lorenza D'Adderio