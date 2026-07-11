La "stratégie parfaite" qui a mené Márquez à la pole en Allemagne

Marc Márquez a signé sa troisième pole position de la saison, après celles décrochées en Espagne et en Hongrie. Et c'est probablement celle qui lui fait le plus plaisir puisque le circuit du Sachsenring est l'un de ses terrains de jeu préférés, à tel point que deux records historiques sont à sa portée ce week-end.

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Il a beau s'agacer qu'on fasse de lui le favori à chaque GP d'Allemagne, Márquez ne perd pas le nord. Aussi, jeudi, lorsqu'il faisait remarquer que le record du tour était détenu par Fabio Di Giannantonio, son envie de se réapproprier cet honneur était bien palpable. Et c'est précisément ce qu'il est parvenu à faire aujourd'hui, en abaissant la référence précédente de quatre centièmes.

Pour arriver à ses fins, Márquez a fait le choix de prendre deux pneus tendres, là où la gomme dure était en grande majorité préférée à l'avant. Sauf que cette monte ne lui permettait pas de construire sa séance de la façon la plus classique, avec un seul passage par les stands. Il a donc motivé son équipe à suivre une stratégie différente.

"Hier, j'ai un peu analysé le time attack et j'ai vu que c'était possible avec le pneu soft à l'avant mais uniquement pour un tour. Sur le deuxième pour, je sentais déjà une grosse baisse", explique-t-il. "Du coup, on a établi la stratégie parfaite avec l’équipe en faisant trois time attacks. L'équipe était un peu étonnée hier quand je leur ai dit que je voulais en faire trois, mais le timing était bon."

Ça a donc fini par payer, puisque Marc Márquez a gagné deux dixièmes dans son deuxième run, puis trois dans le dernier, en utilisant à chaque fois deux pneus neufs. Ce midi, il n'est pas mécontent d'inscrire son nom dans les annales d'un circuit sur lequel il a si souvent dominé.

"Je pense que c'était la bonne stratégie pour me placer en première ligne. C'était l'objectif, mais la pole position et surtout le record du tour ici, au Sachsenring, pour la dernière fois qu'on vient avec la 1000cc, c'est vraiment bien", se réjouit-il.

Une première ligne entièrement Ducati

Pour la première fois depuis Aragón, en juin 2025, ce n'est pas un mais deux Márquez qui s'installeront à l'avant de la grille de départ. Álex Márquez a en effet obtenu le deuxième temps de ces qualifications, une grande réussite pour le pilote Gresini qui se remet doucement de son grave accident de Barcelone.

Le court circuit du Sachsenring se révèle moins exigeant que les autres pour son corps, et on l'a donc vu plus en meilleure forme depuis le début du week-end. Il l'a confirmé aujourd'hui, d'abord en signant le meilleur temps des Essais Libres 2 grâce à une retouche réussie sur sa Ducati, puis en signant ce deuxième meilleur temps dans les qualifications, à tout juste six centièmes du poleman.

"Quand j'ai vu que j'étais deuxième, mon premier réflexe a été de regarder qui était premier et c'était Marc. Sur le moment, j'étais agacé de ne pas être en pole", plaisante Álex Márquez, "mais je suis content malgré tout de nous revoir tous les deux au sommet."

Les hommes de la première ligne pour le GP d'Allemagne. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je suis très content. Je pense qu'on a vraiment réalisé des progrès très importants ce matin, en particulier au niveau de mes sensations avec l'avant. Cet après-midi, on va essayer de prendre du plaisir. On n'a rien à perdre, le championnat est fichu pour nous compte tenu de la blessure que j'ai eue au Catalogne, alors je vais juste essayer de prendre du plaisir."

C'est une première ligne 100% Ducati qui prendra forme cet après-midi pour la course sprint, car Fabio Di Giannantonio a obtenu le troisième temps sur la moto du team VR46. Le Romain aurait pu prétendre à la pole, néanmoins il a suivi la stratégie inverse du champion en titre, en allongeant son deuxième run mais sans parvenir à améliorer son chrono.

Qu'à cela ne tienne. Lui que Marc Márquez désignait comme le favori hier, au vu du rythme élevé qu'il arrive à afficher sur la durée, Di Giannantonio a donc réussi à aligner les partiels pour se donner les meilleures chances de bien se positionner dès le début des courses.

"Je suis très content d'avoir obtenu une place en première ligne. Je pense qu'avec la nouvelle règle sur les espacements entre les positions, c'était très important et on a réussi", se félicite le troisième homme du championnat, qualifié pour la dixième fois sur cette ligne.

"Je suis plus déçu que le record du tour m'ait été arraché plutôt que de la position en elle-même ! Blague à part, je suis très content. Je pense avoir fait une bonne qualif, un bon time attack. Certes, les frères Márquez ont fait mieux que moi, mais on est tous très proches et c'est bien d'avoir cette vitesse ici."