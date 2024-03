Les notes des pilotes au Grand Prix d'Australie F1 2024

Pneus : M (9 tours) H (31 tours) H (20 tours)

Il égale le meilleur résultat d'un pilote australien à domicile, son rythme de course était toutefois inférieur à celui de Norris et une excursion dans l'herbe l'a écarté de la lutte à distance entre Norris et Leclerc.

